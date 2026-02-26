Ψήφιση νομοθεσίας για αγορά ακινήτων από αλλοδαπούς πριν τη διάλυση Βουλής

Την υποβολή προς ψήφιση από τη Βουλή νομοθετικής πρωτοβουλίας για τη ρύθμιση του καθεστώτος αγοράς ακινήτων από αλλοδαπούς πριν από την αυτοδιάλυση του σώματος για τις βουλευτικές εκλογές ζήτησαν την Πέμπτη τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών.

Στις δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού, υπενθύμισε ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος ανέλαβε την πρωτοβουλία ετοιμασίας ολοκληρωμένης πρότασης νομού που να ρυθμίζει τα ζητήματα της αγοράς ακινήτων από ξένους, από πολίτες τρίτων κρατών και από εταιρείες ξένων συμφερόντων.

«Είναι δεδομένο ότι ένα μεγάλο μέρος της πατρίδας μας έχει πωληθεί σε ξένα χέρια και αυτό για την ημικατεχόμενη Κύπρο είναι επικίνδυνο. Αλλά την ίδια ώρα είναι δεδομένο ότι έχουν απογειωθεί οι τιμές μέσα από μια “φούσκα” των ακινήτων ως αποτέλεσμα ακριβώς της αγοράς μεγάλων εκτάσεων ή μεγάλης αξίας ακινήτων ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα», σημείωσε στη συνέχεια.

Ο κ. Δαμιανού εξέφρασε ακολούθως ικανοποίηση για το γεγονός ότι η αποδοχή των προτάσεων του ΑΚΕΛ από την πλειοψηφία των εμπλεκομένων φορέων, περιλαμβανομένων και εμπλεκόμενων υπουργείων, κυρίως του Υπουργείου Εσωτερικών, δημιουργεί τη δυνατότητα να υπάρξει μια συναίνεση καιρό από αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία.

Συμπλήρωσε πως επειδή την ίδια ώρα έχουν ετοιμαστεί παρόμοιες προτάσεις από βουλευτές άλλων κομμάτων, έχει αναλάβει ο ίδιος την πρωτοβουλία και την ευθύνη να προχωρήσει με μια ενοποίηση κειμένων και για τον σκοπό αυτό τις προηγούμενες μέρες έγιναν, όπως είπε, συναντήσεις με το Υπουργείο Εσωτερικών ούτως ώστε το τελικό προϊόν τη νομοθετικής πρωτοβουλίας να τύχει της αποδοχής και της κυβέρνησης σε μια προσπάθεια να προχωρήσει χωρίς περιπέτειες, με αναπομπές ή με αναφορές.

«Είμαστε σε ένα καλό σημείο, έχουν εντοπιστεί τα σημεία σύγκλισης και κάποιοι προβληματισμοί, τους οποίους συζητούμε. Εκτιμώ ότι μέσα στις επόμενες 15 μέρες θα είμαστε έτοιμοι με το ενοποιημένο κείμενο ούτως ώστε πριν την αυτοδιάλυση της Βουλής να έχουμε επιτέλους ένα εκσυγχρονισμένο πλαίσιο αγοράς ακινήτων από αλλοδαπούς», επεσήμανε σχετικά.

Σε ερώτηση για το πώς θα ανακοπεί το εν λόγω φαινόμενο, ο κ. Δαμιανού είπε ότι ουσιαστικά με βάση την αρχική νομοθεσία, που είναι ο Περί Κτήσης Ακίνητης Ιδιοκτησίας νόμος, καθορίζονται κριτήρια, περιλαμβανομένου και του εμβαδού.

«Εξελικτικά, με αποφάσεις Υπουργικών Συμβουλίων “ξεχειλώθηκαν” αυτά τα κριτήρια, με αποτέλεσμα σήμερα να αγοράζουν από παραλίες μέχρι ξενοδοχεία, αυτό πρέπει να σταματήσει, υπάρχουν ειδικές νομοθεσίες για τις μεγάλες αναπτύξεις. Επομένως αυτό που θα επιτρέπεται είναι αγορά συγκεκριμένου εμβαδού και συζητούμε το εμβαδό έκτασης γης, όχι η αχανείς εκτάσεις, όπως γίνεται σήμερα, απαγορεύσεις σε σχέση με γεωργικές και αγροτικές ζώνες, απαγορεύσεις σε σχέση με κρίσιμες υποδομές της Δημοκρατίας, κοντά σε στρατόπεδα, παραλίες, λιμάνια της Δημοκρατίας. Και βεβαίως, από εκεί και πέρα, θα επιτρέπονται οι αγορές για οικείες, καταστήματα και ανάλογους χώρους δραστηριοποίησης», ανέφερε ακολούθως.

Συμπλήρωσε ότι το Υπουργείο προσθέτει κάποια επιπρόσθετα κριτήρια που, σύμφωνα με το ΑΚΕΛ, είναι προς την ορθή κατεύθυνση, όπως η υποχρέωση να διατήρησης της περιουσίας τουλάχιστον για πέντε χρόνια και η υποχρέωση παραμονής στη Δημοκρατία για τουλάχιστον πέντε χρόνια, «ακριβώς για να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο που υπήρξε με τα “χρυσά” διαβατήρια, όπου “αχυράνθρωποι” αγόραζαν μεγάλες εκτάσεις για ακίνητα στην Κύπρο και είδαμε τι πάθαμε μέσα από αυτή τη “φούσκα” των χρυσών διαβατήριων».

«Επομένως, είναι ένα πλέγμα κριτηρίων που δεν θα απαγορεύσει πλήρως, αλλά θα περιορίσει με όρους ορθολογισμού τη δυνατότητα αλλοδαπών να αγοράζουν στην Κύπρο», επεσήμανε.

Σε ερώτηση αν θα μπορούσε να εφαρμοστεί πρακτική που εφαρμόζεται σε άλλες χώρες και επιτρέπει μόνο ενοικίαση γης και όχι αγορά, ο κ. Δαμιανού είπε ότι για κάτι τέτοιο θα πρέπει να αλλάξει άρδην το νομοθετικό πλαίσιο της Κύπρου και γι' αυτό υπάρχει μια ιδιαίτερη δυσκολία.

«Θα πάμε καθαρά στις αγοραπωλησίες που περιλαμβάνουν και τα εκχωρητήρια που είναι μια μεγάλη κατηγορία πράξεων που γίνονται με λιγότερη διαφάνεια, μάλιστα, σε σχέση με τα αγοραπωλητήρια», προσέθεσε επί του θέματος.

Ερωτηθείς αν υπάρχουν στοιχεία για το πόση γη συνολικά έχει αγοραστεί από αλλοδαπούς, ο κ. Δαμιανού είπε ότι έχουν ζητηθεί επικαιροποιημένα στοιχεία από το Κτηματολόγιο και πως αναμένει ότι θα είναι έτοιμα την επόμενη εβδομάδα.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής της ΔΗΠΑ, Γιώργος Πενηνταέξ, είπε ότι η Δημοκρατική Παράταξη ζητά την αναθεώρηση και τον εκσυγχρονισμό διατάξεων για σκοπούς αποτροπής του φαινομένου σύστασης κυπριακών εταιρειών και άλλων οργανισμών που δρουν ως διαμεσολαβητές για την αγορά ακίνητη ιδιοκτησίας από αλλοδαπούς, καθώς και για σκοπούς προστασίας της γεωργίας και του αγροτικού ιστού και γενικά για σκοπούς προστασίας και διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος.

«Πρέπει να εισαχθούν τέτοιοι μηχανισμοί και κριτήρια για αποτελεσματικό έλεγχο, ποιος είναι ο αλλοδαπός, από πού προέρχεται και γιατί πρέπει να αποκτήσει και για ποιο σκοπό θα αποκτήσει εκείνη την περιουσία στην Κύπρο, στην μισή πατρίδα την οποία πρέπει να την προστατεύσουμε και να μην την ξεπουλούμε», σημείωσε στη συνέχεια.

«Καλούμε λοιπόν τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα και θεσμούς να διαβουλευθούν μεταξύ τους και το συντομότερο δυνατόν να έρθουν με κοινές θέσεις ώστε να λύσουμε αυτό το σοβαρό ζήτημα που άπτεται του εθνικού και του δημοσίου συμφέροντος στην Κύπρo», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ