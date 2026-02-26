Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Γιαννάκης Γαβριήλ: Μονόδρομος η παραίτηση της Υπουργού Γεωργίας - «Πολιτική αποτυχία της κυβέρνησης»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ αποδίδει πολιτικές ευθύνες για τον αφθώδη πυρετό και κάνει λόγο για «αλυσίδα αποτυχιών» σε γεωργία, πυρκαγιές και υδατικό

Την παραίτηση της Υπουργού Γεωργίας ζητά ο Γιαννάκης Γαβριήλ, Βουλευτής του ΑΚΕΛ και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, κάνοντας λόγο για σοβαρή πολιτική αποτυχία της κυβέρνησης στη διαχείριση κρίσιμων ζητημάτων.

Σχετικά άρθρα:

Σε δήλωσή του, αναφέρει ότι η κρίση του αφθώδους πυρετού «προστίθεται στην αλυσίδα των αποτυχιών», μαζί με τις καταστροφικές πυρκαγιές και το υδατικό πρόβλημα, υποστηρίζοντας ότι η ανεπάρκεια στην πρόληψη και στη διαχείριση της νόσου «αποτελεί τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι».

Ο κ. Γαβριήλ κάνει λόγο για τεράστιες οικονομικές απώλειες για τους κτηνοτρόφους και σοβαρούς κινδύνους για τη βιωσιμότητα του τομέα, κατηγορώντας το αρμόδιο Υπουργείο για έλλειψη αποτελεσματικών μέτρων και για επικοινωνιακή διαχείριση της κρίσης.

«Υπό το βάρος αυτών των αποτυχιών, τίθεται αμείλικτα ζήτημα ανάληψης πολιτικής ευθύνης», σημειώνει, προσθέτοντας ότι «η παραίτησή της αποτελεί πράξη στοιχειώδους πολιτικής ευθιξίας».

Παράλληλα, επιρρίπτει ευθύνες και στον Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον οποίο καλεί να ανταποκριθεί στον θεσμικό του ρόλο.

Tags

ΑΚΕΛΠαραίτησηΠΥΡΚΑΓΙΕΣΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΑΦΘΩΔΗΣ ΠΥΡΕΤΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα