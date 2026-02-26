Γιαννάκης Γαβριήλ: Μονόδρομος η παραίτηση της Υπουργού Γεωργίας - «Πολιτική αποτυχία της κυβέρνησης»

Την παραίτηση της Υπουργού Γεωργίας ζητά ο Γιαννάκης Γαβριήλ, Βουλευτής του ΑΚΕΛ και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, κάνοντας λόγο για σοβαρή πολιτική αποτυχία της κυβέρνησης στη διαχείριση κρίσιμων ζητημάτων.

Σε δήλωσή του, αναφέρει ότι η κρίση του αφθώδους πυρετού «προστίθεται στην αλυσίδα των αποτυχιών», μαζί με τις καταστροφικές πυρκαγιές και το υδατικό πρόβλημα, υποστηρίζοντας ότι η ανεπάρκεια στην πρόληψη και στη διαχείριση της νόσου «αποτελεί τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι».

Ο κ. Γαβριήλ κάνει λόγο για τεράστιες οικονομικές απώλειες για τους κτηνοτρόφους και σοβαρούς κινδύνους για τη βιωσιμότητα του τομέα, κατηγορώντας το αρμόδιο Υπουργείο για έλλειψη αποτελεσματικών μέτρων και για επικοινωνιακή διαχείριση της κρίσης.

«Υπό το βάρος αυτών των αποτυχιών, τίθεται αμείλικτα ζήτημα ανάληψης πολιτικής ευθύνης», σημειώνει, προσθέτοντας ότι «η παραίτησή της αποτελεί πράξη στοιχειώδους πολιτικής ευθιξίας».

Παράλληλα, επιρρίπτει ευθύνες και στον Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον οποίο καλεί να ανταποκριθεί στον θεσμικό του ρόλο.