Επ. Παιδείας: Ζητά αύξηση φοιτητικής χορηγίας και εισοδηματικών κριτηρίων

Την ανάγκη αύξηση της φοιτητικής χορηγίας καθώς και των εισοδηματικών κριτηρίων για οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα τέκνα συζήτησε σήμερα, Τετάρτη η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, μετά από σχετική πρόταση νόμου του βουλευτή του ΕΛΑΜ Σωτήρη Ιωάννου.

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, βουλευτής της ΔΗΚΟ Παύλος Μυλωνάς, σημείωσε ότι η συγκεκριμένη κατηγορία δεν καλύπτεται από το κυβερνητικό νομοσχέδιο που βρίσκεται υπό ετοιμασία, χωρίς να έχει ακόμη κατατεθεί στη Βουλή. Όπως είπε, η πρόθεση όλων των μελών της Επιτροπής ήταν να στηρίξουν την πρόταση, ωστόσο τίθεται ζήτημα συνταγματικότητας. «Καταλήγουμε στο συμπέρασμα της πολιτικής θέλησης και βούλησης της εκτελεστικής εξουσίας, η οποία δεν φαίνεται να την έχει», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι «αδικούνται πολύτεκνες οικογένειες και ότι το πολιτικό μήνυμα που εκπέμπεται είναι λανθασμένο, ιδιαίτερα ενόψει της επιδείνωσης του δημογραφικού προβλήματος στην Κύπρο τις επόμενες δεκαετίες».

Ο βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού Πρόδρομος Αλαμπρίτης δήλωσε ότι η στήριξη των οικογενειών με παιδιά και φοιτητές, ιδίως των πολύτεκνων, αποτελεί προτεραιότητα για το κόμμα του. Ανέφερε ότι κατατέθηκαν συγκεκριμένες εισηγήσεις για κατάργηση των εισοδηματικών κριτηρίων για τη φοιτητική χορηγία στις πολύτεκνες οικογένειες ζητώντας όπως το κυβερνητικό νομοσχέδιο κατατεθεί το συντομότερο στη Βουλή. Υπενθύμισε ότι έχει εξαγγελθεί αύξηση 14 εκατ. ευρώ για τη φοιτητική στήριξη και τόνισε πως η νέα προκήρυξη θα πρέπει να περιλαμβάνει ουσιαστική αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων, λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του κόστους ζωής άνω του 20% τα τελευταία 13 χρόνια, καθώς και αύξηση των παρεχόμενων ποσών. Σημείωσε επίσης ότι το ζήτημα συνδέεται άμεσα με το δημογραφικό πρόβλημα και την ανάγκη ενίσχυσης των οικογενειών ώστε να αποκτήσουν περισσότερα παιδιά.

Σε δηλώσεις του, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστοφίδης ανέφερε ότι, μετά από πολυετείς προσπάθειες, εξασφαλίστηκε δέσμευση της Κυβέρνησης για αύξηση της φοιτητικής χορηγίας και αναθεώρηση των εισοδηματικών κριτηρίων. Υπενθύμισε ότι το σχετικό κονδύλι μειώθηκε από τα 72 εκατ. ευρώ στα 48 εκατ. ευρώ ενώ αναφέρθηκε σε δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας τον περασμένο Ιανουάριο, σύμφωνα με τις οποίες προβλέπεται αύξηση του κονδυλίου στα 62 εκατ. ευρώ. «Απαιτήσαμε σήμερα από την Κυβέρνηση να κατατεθεί το συντομότερο η νέα πρόταση», ανέφερε, εκφράζοντας την ελπίδα για σημαντική αναθεώρηση των κριτηρίων και αισθητή αύξηση της χορηγίας, η οποία έχει απωλέσει μεγάλο μέρος της αγοραστικής της αξίας. «Είναι απαίτηση μας όπως η στήριξη που θα πάρουν φέτος οι φοιτητές να είναι με τα νέα δεδομένα, με τη νέα θέση την οποία θα εγκρίνει η Βουλή ούτως ώστε να επωφεληθούν σε σημαντικότερο βαθμό», σημείωσε. Πρόσθεσε ότι η Επιτροπή Παιδείας είναι έτοιμη να συνεδριάζει ακόμη και καθημερινά, εάν χρειαστεί, ώστε να εγκριθεί το σχετικό νομοσχέδιο πριν από τη διάλυση της Βουλής.

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης ανέφερε ότι η κατάργηση των εισοδηματικών κριτηρίων για οικογένειες με τέσσερα εξαρτώμενα παιδιά και άνω, αποτελεί πάγια θέση του κόμματός του. Σημείωσε ότι η Κυβέρνηση έχει αποφασίσει την αφαίρεση των κριτηρίων για οικογένειες με πέντε παιδιά και άνω και αναμένεται το σχετικό νομοσχέδιο, καθώς και η αύξηση του κονδυλίου από τα 48 στα 62 εκατ. ευρώ. Τόνισε ότι τα εισοδηματικά κριτήρια παραμένουν στα 59 χιλιάδες ευρώ από το 2013, επισημαίνοντας ότι, με βάση τον πληθωρισμό, το ποσό αυτό αντιστοιχεί σήμερα σε περίπου 82 χιλιάδες ευρώ. Η πρόθεση αύξησης κατά περίπου 5 χιλιάδες ευρώ, είπε, δεν είναι επαρκής. Παράλληλα, ανέδειξε το δημογραφικό ως μείζον εθνικό ζήτημα, σημειώνοντας ότι ο δείκτης γεννήσεων 1,3 είναι «θανάσιμος» για την Κυπριακή Δημοκρατία και προειδοποιώντας ότι σε 25 χρόνια ο πληθυσμός ενδέχεται να μειωθεί δραστικά. Ανέφερε ότι εισηγήθηκαν και έγινε αποδεκτό να αναδειχθεί το δημογραφικό ως κοινό ευρωπαϊκό θέμα, ενόψει και της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία, με στόχο την εξασφάλιση χαμηλότοκων δανείων για στήριξη των οικογενειών.

Κατά τη σημερινή συνεδρία της Επιτροπής Παιδείας συζητήθηκε επίσης και πρόταση νόμου του βουλευτή του ΔΗΚΟ Παύλου Μυλωνά που προβλέπει την παρακολούθηση μαθημάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και την διαπίστωση κατοχής καλής γνώσης της από παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία πριν από τη φοίτησή τους σε δημόσιο δημοτικό σχολείο.

Ο κ. Μυλωνάς δήλωσε ότι απέσυρε την πρόταση, καθώς θεωρήθηκε αντισυνταγματική. Όπως εξήγησε, σκοπός της πρότασης ήταν να στηρίξει τα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία για να γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα με διαδικασίες που θα αποφάσιζε η αρμόδια αρχή. «Η αξιολόγηση των παιδιών δεν θεωρούσα ότι είναι εξέταση» είπε, προσθέτοντας ότι «η αξιολόγηση των παιδιών μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους, ούτως ώστε να εντάσσονται σε τάξεις με βάση τη δυνατότητα επικοινωνίας και τη γνώση της ελληνικής γλώσσας». Ανέφερε ότι, σύμφωνα με όσα συζητήθηκαν με την Επίτροπο Προστασίας του Παιδιού, την Υπουργό Παιδείας και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, αναμένονται κυβερνητικές πρωτοβουλίες.

«Είναι κρίμα όμως γιατί δεν στηρίζονται ούτε οι πολύτεκνες οικογένειες, ούτε τα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία», κατέληξε, προσθέτοντας ότι τα προβλήματα υπερπληθυσμού στις σχολικές μονάδες δυσχεραίνουν την ομαλή τους λειτουργία.

