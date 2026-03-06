Διεθνής διάκριση για το Πανεπιστήμιο Frederick με το βραβείο Athena SWAN Bronze Award για την ισότητα των φύλων

Μια σημαντική διεθνή διάκριση εξασφάλισε το Πανεπιστήμιο Frederick, το οποίο τιμήθηκε με το Athena SWAN Bronze Award, ενός από τα πλέον αναγνωρισμένα διεθνώς πλαίσια αξιολόγησης των πανεπιστημίων ως προς τις πολιτικές και τις πρακτικές τους για την προώθηση της ισότητας των φύλων στην ανώτατη εκπαίδευση και την έρευνα. Η επιτυχής αξιολόγηση στο Athena SWAN αναγνωρίζεται διεθνώς ως σημαντικός δείκτης ποιότητας και θεσμικής δέσμευσης των πανεπιστημίων για την προώθηση της ισότητας των φύλων και τη δημιουργία ενός πιο συμπεριληπτικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος. Το βραβείο απονεμήθηκε από τον οργανισμό Advance HE και έχει ισχύ μέχρι τον Μάρτιο 2030.

Το Πανεπιστήμιο Frederick είναι από τα πρώτα πανεπιστήμια της Κύπρου που λαμβάνουν αυτή τη διεθνή διάκριση, στο πλαίσιο της πρώτης συμμετοχής κυπριακών πανεπιστημίων στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος Athena SWAN Cyprus, το οποίο υλοποιείται στην Κύπρο με πρωτοβουλία του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση (ΔΙΠΑΕ). Στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος Athena SWAN Cyprus, τα πανεπιστήμια που συμμετείχαν κλήθηκαν να υποβάλουν αίτηση σε θεσμικό επίπεδο και στο επίπεδο Bronze, σύμφωνα με τη δομή του προγράμματος για την πρώτη εφαρμογή του στην Κύπρο. Η διαδικασία αυτή στόχευε στην ανάπτυξη των απαραίτητων θεσμικών δομών, πολιτικών και μηχανισμών που θα επιτρέψουν στα πανεπιστήμια να προχωρήσουν στα επόμενα στάδια του πλαισίου.

Η διαδικασία αξιολόγησης του Athena SWAN θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς προϋποθέτει εκτενή θεσμική αυτοαξιολόγηση, ανάλυση δεδομένων και ανάπτυξη ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για τη βελτίωση της ισότητας των φύλων σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας ενός πανεπιστημίου.

Στην αξιολόγησή της, η επιτροπή επαίνεσε τη σαφή δέσμευση του Πανεπιστημίου Frederick στην προώθηση της ισότητας των φύλων και τη θεσμική ενσωμάτωση των αρχών αυτών στη στρατηγική αποστολή του ιδρύματος. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις ισχυρές δομές διακυβέρνησης που στηρίζουν το έργο για την ισότητα, καθώς και στον ρόλο του Κέντρου για την Ισότητα των Φύλων και τη Συμπερίληψη EnAF (Equality ‘n’ Awareness @ Frederick).

Ως παράδειγμα καλής πρακτικής αναδείχθηκε η πρωτοβουλία Women in STEM, η οποία συνέβαλε στον διπλασιασμό της συμμετοχής γυναικών στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου μέσα σε πέντε χρόνια. Παράλληλα, επαινέθηκε η ολοκληρωμένη προσέγγιση του Πανεπιστημίου για την πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας.

Σε δήλωσή της, η Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Frederick, κα Νατάσσα Φρειδερίκου, ανέφερε: «Η διάκριση αυτή αποτελεί σημαντική αναγνώριση των συλλογικών προσπαθειών της πανεπιστημιακής μας κοινότητας για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ισότητας, σεβασμού και ίσων ευκαιριών. Στο Πανεπιστήμιο Frederick πιστεύουμε ότι η προώθηση της ισότητας των φύλων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αριστεία στην εκπαίδευση και την έρευνα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της Ομάδας Αυτοαξιολόγησης (Self-Assessment Team – SAT) που εργάστηκαν με αφοσίωση για την προετοιμασία της αίτησης και συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχή έκβαση της διαδικασίας. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω τις θερμές μας ευχαριστίες προς τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση και ιδιαίτερα προς την τότε Πρόεδρό του, Καθηγήτρια Μαίρη Κουτσελίνη, για την πρωτοβουλία τους να φέρουν το πρόγραμμα Athena SWAN στην Κύπρο, δίνοντας τη δυνατότητα στα κυπριακά πανεπιστήμια να συμμετάσχουν σε αυτή τη σημαντική διεθνή διαδικασία αξιολόγησης.»

Το πρόγραμμα Athena SWAN, που ξεκίνησε στο Ηνωμένο Βασίλειο και εφαρμόζεται σήμερα σε πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων η Ιρλανδία, η Αυστραλία και ο Καναδάς, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα διεθνή πλαίσια προώθησης της ισότητας των φύλων στην ανώτατη εκπαίδευση και την έρευνα.