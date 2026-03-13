Διάκριση για μαθητική ομάδα ρομποτικής από το φροντιστήριο Madlab - Πρώτη θέση στον σχεδιασμό στο Robotics Day Cyprus

Σημαντική επιτυχία σημείωσε μαθητική ομάδα ρομποτικής από το ιδιωτικό φροντιστήριο Madlab, η οποία κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία Σχεδιασμού (Design Award) στον διαγωνισμό Robotics Day Cyprus, που πραγματοποιήθηκε στις 7 Μαρτίου.

Η ομάδα ξεχώρισε παρουσιάζοντας μια καινοτόμο τεχνολογική λύση για ένα σημαντικό κοινωνικό ζήτημα: την ασφαλή εκκένωση και προστασία των ανθρώπων σε περίπτωση πυρκαγιάς σε αστικό περιβάλλον, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Η πρόταση των μαθητών συνδύασε τεχνολογική δημιουργικότητα, λειτουργικό σχεδιασμό και κοινωνική ευαισθησία, εντυπωσιάζοντας την κριτική επιτροπή.

Με αυτή τη διάκριση, η ομάδα εξασφάλισε την πρόκριση για τον διεθνή διαγωνισμό Robotics Day, που θα πραγματοποιηθεί στην Πράγα στις 6 και 7 Ιουνίου, με διοργανωτή το Πανεπιστήμιο του Καρόλου. Στον διαγωνισμό αναμένεται να συμμετάσχουν ομάδες μαθητών από πολλές χώρες, παρουσιάζοντας καινοτόμες λύσεις στον τομέα της εκπαιδευτικής ρομποτικής.

Οι εκπαιδευτικοί του φροντιστηρίου Madlab εξέφρασαν την υπερηφάνειά τους για την επιτυχία των μαθητών, τονίζοντας ότι η διάκριση αυτή είναι αποτέλεσμα συνεργασίας, δημιουργικότητας και συστηματικής προσπάθειας. Παράλληλα, ευχαρίστησαν τους γονείς για τη συνεχή στήριξη που προσφέρουν στα παιδιά.

Η επιτυχία αυτή αναδεικνύει τη δυναμική που αναπτύσσεται στην Κύπρο στον τομέα της εκπαιδευτικής ρομποτικής και της καινοτομίας, με τους νέους να αποδεικνύουν ότι μπορούν να σταθούν επάξια και σε διεθνές επίπεδο.