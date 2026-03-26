Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: «Διοίκηση και AI: Επιχειρηματικότητα και Ψηφιακός Μετασχηματισμός» του ΤΕΠΑΚ

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) προκηρύσσει την έναρξη θέσεων για το καινοτόμο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Επιστημών (MSc) με τίτλο «Διοίκηση και AI: Επιχειρηματικότητα και Ψηφιακός Μετασχηματισμός», το οποίο καλείται να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς, της επιχειρηματικότητας και της κοινωνίας.

Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνουν το επιχειρηματικό τοπίο, το πρόγραμμα φιλοδοξεί να δημιουργήσει στελέχη με στρατηγική σκέψη, ηγετικές ικανότητες και ουσιαστική κατανόηση των ψηφιακών εξελίξεων. Πρόκειται για ένα μεταπτυχιακό διοίκησης νέας γενιάς που συνδυάζει τον πυρήνα της διοικητικής επιστήμης με την επιχειρηματικότητα, την τεχνητή νοημοσύνη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται γύρω από δύο βασικούς άξονες: την επιχειρηματικότητα, την τεχνητή νοημοσύνη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, προσφέροντας στους φοιτητές μια ολοκληρωμένη και σύγχρονη εκπαιδευτική εμπειρία. Παράλληλα, υλοποιείται με υβριδικό μοντέλο μάθησης, επιτρέποντας την ταυτόχρονη παρακολούθηση μαθημάτων τόσο δια ζώσης όσο και εξ αποστάσεως, προσφέροντας ευελιξία και προσβασιμότητα.

Τι κάνει το πρόγραμμα να ξεχωρίζει

Το πρόγραμμα διαφοροποιείται μέσα από τέσσερα βασικά πλεονεκτήματα:

Συνδυάζει διοίκηση, επιχειρηματικότητα και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης σε ένα ενιαίο, σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών.

Προετοιμάζει αποφοίτους ικανούς να ηγηθούν τόσο σε νεοφυείς όσο και σε καθιερωμένες επιχειρήσεις.

Προσφέρει ευέλικτη φοίτηση μέσω υβριδικής διδασκαλίας.

Ενσωματώνει learning-by-doing προσέγγιση, με projects πραγματικής αγοράς που αξιολογούνται από επαγγελματίες.

Ανάπτυξη δεξιοτήτων με ουσία

Οι φοιτητές του προγράμματος αποκτούν:

Ισχυρές διοικητικές και ηγετικές δεξιότητες

Ικανότητα δημιουργίας και ανάπτυξης καινοτόμων επιχειρήσεων

Πρακτική γνώση στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στη λήψη αποφάσεων

Εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση στρατηγικών ψηφιακού μετασχηματισμού

Ισχυρές προοπτικές καριέρας

Οι απόφοιτοι μπορούν να δραστηριοποιηθούν σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως:

Διοίκηση σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών

Διοίκηση καινοτομίας και ψηφιακή στρατηγική

Συμβουλευτική επιχειρήσεων και startups

Δημιουργία και ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων

Διοίκηση Τεχνολογικών έργων

Ανάλυση επιχειρηματικών δεδομένων

Οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην ψηφιακή οικονομία και τη διεθνή αγορά

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 18 μήνες για πλήρη φοίτηση (ή έως 3 έτη μερικής φοίτησης) και ολοκληρώνεται με εκπόνηση εφαρμοσμένης μεταπτυχιακής διατριβής.

Ένα πρόγραμμα για το μέλλον της επιχειρηματικότητας

Με επίκεντρο τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και την τεχνολογική εξέλιξη, το πρόγραμμα «Διοίκηση και AI: Επιχειρηματικότητα και Ψηφιακός Μετασχηματισμός», φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για όσους επιθυμούν να ηγηθούν στη νέα ψηφιακή εποχή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις αιτήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα του ΤΕΠΑΚ στο https://www.cut.ac.cy/faculties/tohe/program-in-management/degrees/postgraduate/msc-business-and-management-sme/ ή να επικοινωνήσουν στο isabella.karasamani@cut.ac.cy και στο 25002375.