Νέος κανονισμός της ΕΕ για την αντιμετώπιση έλλειψης κρίσιμων φαρμάκων - Προβλέπει συνεργασία εφοδιασμού μεταξύ των κρατών-μελών

Προκαταρκτική συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον Κανονισμό για τα Κρίσιμα Φάρμακα (Critical Medicines Act), πέτυχε η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) έπειτα από πολύωρες και εντατικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κυπριακής Προεδρίας ΕΕ. Σημειώνεται ότι πρόκειται περί ενός από τους σημαντικότερους νομοθετικούς φακέλους στον τομέα της ευρωπαϊκής πολιτικής υγείας.

«Ο νέος Κανονισμός δημιουργεί για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την πρόληψη και αντιμετώπιση των ελλείψεων κρίσιμων φαρμάκων, την ενίσχυση της παραγωγής τους στην Ευρώπη και τη διασφάλιση ότι οι ασθενείς σε όλα τα κράτη μέλη θα έχουν έγκαιρη και ισότιμη πρόσβαση στις θεραπείες που χρειάζονται», αναφέρεται.

Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο του νέου Κανονισμού, προστίθεται, αποτελεί η ενσωμάτωση της δυνατότητας των κρατών μελών να ενώνουν τις δυνάμεις τους για την προμήθεια κρίσιμων φαρμάκων, ενισχύοντας έτσι τη συλλογική διαπραγματευτική τους ισχύ, επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη ασφάλεια εφοδιασμού και καλύτερους όρους πρόσβασης.

Παράλληλα, σημειώνεται, ο Κανονισμός προωθεί επενδύσεις στην ευρωπαϊκή παραγωγή φαρμάκων και δραστικών ουσιών, με στόχο τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από περιορισμένο αριθμό τρίτων χωρών. «Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η στρατηγική αυτονομία της ΕΕ και θωρακίζεται η υγειονομική ασφάλεια των πολιτών», αναφέρεται.

Σημειώνεται ότι η προκαταρκτική αυτή συμφωνία αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα προς μια πιο ανθεκτική, ασφαλή και δίκαιη Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας.

«Η επιτυχία αυτή αποδεικνύει ότι η Κύπρος μπορεί, μέσα από εποικοδομητικό διάλογο, τεχνική επάρκεια και πολιτική αποφασιστικότητα, να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση ευρωπαϊκών πολιτικών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των ασθενών στην ΕΕ», αναφέρεται. Με τη συμφωνία αυτή, η Κύπρος αφήνει ταυτόχρονα «ένα ισχυρό αποτύπωμα» στην ευρωπαϊκή πολιτική υγείας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διασφάλιση της πρόσβασης όλων των ασθενών σε φάρμακα που χρειάζονται, καταλήγει η ανακοίνωση.

