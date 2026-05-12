Λογγίνος για πυρκαγιές: Δόθηκαν οδηγίες σε κάθε κοινότητα και θα γίνουν δεύτεροι έλεγχοι - Νέα δεδομένα στην ανταπόκριση

Στο επίπεδο της πρόληψης εστιάζει ο κρατικός μηχανισμός αντιμετώπισης των πυρκαγιών ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου. Στην ενημέρωση που είχε σήμερα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για τον βαθμό ετοιμότητας των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, ο αρχιπύραρχος της Πυροσβεστικής και εκτελών χρέη γενικού συντονιστή πυρκαγιών, Νίκος Λογγίνος, εστίασε μεταξύ άλλων στο τι αναμένει να πράξουν τα κοινοτικά συμβούλια σε σχέση με τον καθαρισμό της βλάστησης, τη δημιουργία αντιπυρικών λωρίδων και τον καθαρισμό παράνομων σκυβαλότοπων.

«Για πρώτη φορά η Πυροσβεστική δημιούργησε ομάδες σε όλες τις επαρχίες, οι οποίες από την 1η Μαρτίου ήρθαν σε επαφή με όλους τους κοινοτάρχες, για να τους παραδώσουν σε έντυπη μορφή τα προβλήματα που εντοπίσαμε στις κοινότητές τους» δήλωσε ο κ. Λογγίνος στον «Π», με αφορμή την ενημέρωση που έκανε σήμερα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Διευκρινίζοντας ότι δόθηκαν συγκεκριμένες οδηγίες σε κάθε κοινότητα ξεχωριστά, είπε ότι η Πυροσβεστική υπέδειξε πού να δημιουργήσουν αντιπυρικές λωρίδες, πού να καθαρίσουν χόρτα και πού εντοπίστηκαν παράνομοι σκυβαλότοποι, οι οποίοι θα πρέπει να απομακρυνθούν. Επίσης έχουν ελέγξει όλα τα υδροστόμια πυρόσβεσης σε όλες τις κοινότητες και στις περιοχές της υπαίθρου, για να είναι βέβαιοι ότι θα μπορούν να προμηθευτούν με νερό σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Σε σχέση με τους καθαρισμούς των χόρτων, ανέφερε ότι μετά από το σχετικό κονδύλι που απέστειλε την περασμένη εβδομάδα στις κοινότητες το Υπουργείο Εσωτερικών, τα κοινοτικά συμβούλια έχουν αρχίσει τις διαδικασίες καθαρισμών. Σε αυτό το σημείο ο κ. Λογγίνος τόνισε ότι μετά από διάστημα 10-15 ημερών θα κάνουν μαζί με τις διευθύνσεις των Επαρχιακών Διοικήσεων, έναν δεύτερο έλεγχο, για να φανεί εάν τα κοινοτικά συμβούλια εφάρμοσαν τις οδηγίες. «Έκαναν αυτά που τους είπαμε ή δεν τα έκαναν; Έχει σημασία, γιατί μας ενδιαφέρει η ουσία, που είναι η εφαρμογή, και όχι μόνο τα λόγια», είπε χαρακτηριστικά.

Για σκοπούς προγραμματισμού του δεύτερου ελέγχου, θα έχει αύριο σύσκεψη με τους επαρχιακούς διευθυντές της Πυροσβεστικής, για να τους ενημερώσει και να τους δώσει οδηγίες. Σχετικές κατευθυντήριες γραμμές έχει δώσει και στις Επαρχιακές Διοικήσεις.

Διαβάστε επίσης:

Παράνομοι σκυβαλότοποι: «Θα πρέπει να τους διαχειριστούν οι κοινότητες και οι Δήμοι»

Όσον αφορά τους παράνομους σκυβαλότοπους είχε χθες σύσκεψη με την αναπληρώτρια διευθύντρια του Τμήματος Περιβάλλοντος, Έλενα Στυλιανοπούλου, με την οποία βρίσκεται, όπως είπε, σε στενή επαφή. «Θα πρέπει να τους διαχειριστούν οι Κοινότητες και οι Δήμοι με τους πόρους που διαθέτουν. Το Τμήμα Περιβάλλοντος επιθεωρεί, καταγγέλλει, εκδίδει εξώδικα. Όμως φέτος δεν διαθέτει τους οικονομικούς πόρους που είχε πέρυσι, όταν έδωσαν σε τοπικές αρχές περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ για να απομακρύνουν τους παράνομους σκυβαλότοπους και με την προϋπόθεση ότι δεν θα δημιουργηθούν ξανά. Μετά τον καθαρισμό, είναι ευθύνη των κοινοταρχών να επιτηρούν για να μη δημιουργηθεί νέο πρόβλημα. Όλοι μας, με συλλογική προσπάθεια πρέπει να μειώσουμε την κάθε επικινδυνότητα», ανέφερε.

Καδενοφόρα σε στρατηγικά σημεία

Μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών βρέθηκαν πιστώσεις, ώστε οι Επαρχιακές Διοικήσεις να βγουν σε προσφορές για καδενοφόρα οχήματα, τα οποία με το άνοιγμα αντιπυρικών λωρίδων συμβάλλουν σημαντικά στο να σταματά η επέκταση της πυρκαγιάς. Όπως είπε, θα τοποθετηθούν σε στρατηγικά σημεία, ώστε να μην απαιτείται καθυστέρηση δύο – τριών ωρών, μέχρι να φτάσουν στο σημείο της πυρκαγιάς. Όπως εκτιμά, στις αρχές Ιουνίου θα τοποθετηθούν στα σημεία.

Κατευθυντήριες γραμμές στην αεροπυρόσβεση

Άλλες ενέργειες στις οποίες προχώρησε το προηγούμενο διάστημα, για τις οποίες, σημείωσε, ενημέρωσε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, αφορούν τις κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο επιχείρησης, που έδωσε στα πληρώματα των πτητικών μέσων αεροπυρόσβεσης, κατά τις επισκέψεις του στα αεροδρόμια της Πάφου και της Λάρνακας. Όπως διαβεβαίωσε από την 1η Απριλίου τα μισθωμένα και ιδιόκτητα πτητικά μέσα, 13 στο σύνολό τους, είναι έτοιμα επιχειρησιακά. Παράλληλα ήρθε σε επαφή με τις Βρετανικές Βάσεις, τα οποία θα διαθέτουν εάν παραστεί ανάγκη δύο ελικόπτερα Σινούκ.

Νέα δεδομένα στην ανταπόκριση οχημάτων

«Με το νέο Κέντρο Επιχειρήσεων, το οποίο εγκαινιάστηκε πρόσφατα μετά από επένδυση 6,5 εκατομμυριών ευρώ, αλλάζουν άρδην τα δεδομένα σε σχέση με τη διαχείριση του στόλου της Πυροσβεστικής, την άμεση ανταπόκριση των οχημάτων», διαβεβαίωσε επίσης ο αρχιπύραρχος. Ενδεικτικά, ανέφερε ότι πλέον κάποιος πολίτης, ο οποίος επικοινωνεί με την Πυροσβεστική, για να αναφέρει ένα περιστατικό πυρκαγιάς, στη συνέχεια θα λάβει στο κινητό του έναν σύνδεσμο (link) για να δώσει ζωντανή εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, τόνισε, γιατί η Πυροσβεστική θα έχει άμεση ενημέρωση για το πόσο μεγάλη είναι η πυρκαγιά, ώστε να κατευθυνθούν στο σημείο περισσότερα οχήματα. «Και όχι να χρειάζεται να φτάσει το πρώτο όχημα σε 10-15 λεπτά, για να ζητήσει ενίσχυση, και μετά να πάνε τα άλλα, με αποτέλεσμα να χάνεται πολύτιμος χρόνος», συμπλήρωσε. Την ίδια ώρα και άμεσα θα μπορούν να ενεργοποιηθούν και άλλοι πυροσβεστικοί σταθμοί, μαζί με άλλα οχήματα, για να σταματήσουν την προέλαση μιας πυρκαγιάς το συντομότερο δυνατό.

Εκπαίδευση από ομάδα Αμερικανών

Ομάδα Αμερικανών έχει εκπαιδεύσει, όπως είπε, 32 αξιωματικούς και υπαξιωματικούς της Πυροσβεστικής στη διερεύνηση αιτιών πυρκαγιάς, «ούτως ώστε να έχουμε κι εμείς τη δυνατότητα να κάνουμε τις διερευνήσεις, να ετοιμάζουμε εκθέσεις και να τοποθετούμαστε για το πώς ξεκίνησε μία πυρκαγιά. όταν είναι ιδιαίτερα μεγάλα τα περιστατικά».

Είμαστε σε καλύτερα επίπεδα ετοιμότητας από πέρσι;

Στη σημερινή σύσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο, συμμετείχαν οι υπουργοί και γενικοί διευθυντές των Υπουργείων, τα οποία εμπλέκονται στην δασοπυρόσβεση και των υπηρεσιών και τμημάτων που εμπλέκονται με την καταστολή και πρόληψη των πυρκαγιών. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, οι υπηρεσίες αναφέρθηκαν στα μέτρα που λήφθηκαν και εστίασαν στα περιθώρια βελτίωσης.

Σε δηλώσεις του με το πέρας της σύσκεψης ο Αρχιπύραρχος Νίκος Λογγίνος ανέφερε ότι ο αριθμός των 5.000 πυρκαγιών κάθε χρόνο είναι ένας μεγάλος αριθμός και θα πρέπει να τον μειώσουμε, κάτι που θα πρέπει να γίνει με την πρόληψη. Όπως ανέφερε, σύμφωνα και με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, θα πρέπει όλες οι χώρες πλέον να εστιάσουν στην πρόληψη.

Ερωτηθείς, αν είμαστε σε καλύτερα επίπεδα ετοιμότητας από πέρσι, ο κ. Λογγίνος δήλωσε ότι έγινε προσπάθεια και δόθηκε προτεραιότητα στο κλείσιμο των κενών που διαπιστώθηκαν.