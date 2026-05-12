Λευκωσία και Θεσσαλονίκη μοιράζονται τεχνογνωσία για τη διαχείριση του νερού

Στρατηγική συνεργασία σε τομείς αιχμής όπως η διαχείριση υδάτων, η ψηφιοποίηση υπηρεσιών, τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS), η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση πολιτών και η εξοικονόμηση ενέργειας σφραγίστηκε με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας και της ΕΥΑΘ Υπηρεσίες Α.Ε., θυγατρικής της Εταιρείας Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ). Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας, Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, και ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ ΑΕ, Άνθιμος Αμανατίδης.

Όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση των δύο φορέων, η συνεργασία αποσκοπεί στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εξειδικευμένης εμπειρίας, με στόχο την αναβάθμιση των λειτουργιών, τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των δικτύων και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.





Έμφαση δίνεται στον τομέα του εντοπισμού και της μείωσης διαρροών νερού, αξιοποιώντας τη σημαντική εμπειρία που διαθέτουν και οι δύο οργανισμοί, σε μια περίοδο όπου η λειψυδρία και οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης εντείνουν τις πιέσεις στους υδάτινους πόρους.

Ως «ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη», που σηματοδοτεί την έναρξη μιας ουσιαστικής και στρατηγικής συνεργασίας με προσανατολισμό το μέλλον, χαρακτήρισε τη συμφωνία ο πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας, Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης.

Ανέφερε, δε, ότι μέσω της συνεργασίας ενισχύονται οι προσπάθειες για οργανωτική αναβάθμιση, ψηφιακό μετασχηματισμό και αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τον πολίτη, αξιοποιώντας την εμπειρία της ΕΥΑΘ σε κρίσιμους τομείς όπως τα GIS, η διαχείριση δικτύων, οι ψηφιακές εφαρμογές και η προστασία των υδάτινων πόρων.

Ο κ. Γιωρκάτζης σημείωσε ακόμη ότι ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας διαθέτει σημαντική εμπειρία στον εντοπισμό και τη μείωση διαρροών νερού, στοιχείο που καθιστά τη συνεργασία αμοιβαία και παραγωγική.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ, Άνθιμος Αμανατίδης, τόνισε ότι η επέκταση των συνεργασιών της εταιρείας επιβεβαιώνει πως η τεχνογνωσία και οι επιχειρησιακές πρακτικές της μπορούν να αξιοποιηθούν και εκτός συνόρων. Όπως σημείωσε, το νέο Μνημόνιο ενισχύει τον ρόλο της ΕΥΑΘ ως φορέα καινοτομίας και εξωστρέφειας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ δημιουργεί νέες δυνατότητες ανταλλαγής γνώσης, ανάπτυξης δεξιοτήτων και συμμετοχής σε έργα διεθνούς χαρακτήρα. Μεταξύ άλλων, ο ίδιος επισήμανε ότι Ελλάδα και Κύπρος αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, με κυριότερες τη λειψυδρία και τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης, καθιστώντας αναγκαία τη συνεργασία μεταξύ οργανισμών κοινής ωφέλειας για τη βιωσιμότητα των υδάτινων πόρων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ