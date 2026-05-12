Σε ισχύ η πρόταση νόμου του ΔΗΚΟ για 12μηνη αναστολή εκποίησης

Τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας της πρότασης νόμου του ΔΗΚΟ, μετά την υπογραφή της από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η οποία αφορά το δικαίωμα παραμερισμού της ειδοποίησης εκποίησης για περίοδο 12 μηνών, χαιρέτισε ο πρόεδρος του κόμματος, Νικόλας Παπαδόπουλος,

Σε δήλωσή του, ο κ. Παπαδόπουλος υπογράμμισε ότι η εν λόγω πρόταση, η οποία εγκρίθηκε πρόσφατα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, επιδιώκει να προσφέρει ουσιαστική «ανάσα» στους δανειολήπτες, δίνοντάς τους χρόνο για να διαπραγματευτούν τις οφειλές τους.

Σύμφωνα με το ΔΗΚΟ, κάθε δανειολήπτης θα έχει το δικαίωμα να αιτηθεί στο Δικαστήριο τον παραμερισμό της ειδοποίησης εκποίησης εντός 45 ημερών από την παραλαβή της. Επιπλέον, για όσους έχουν ήδη λάβει σχετική ειδοποίηση, προβλέπεται μεταβατική περίοδος 45 ημερών από την έναρξη ισχύος του νόμου για να καταχωρίσουν αίτηση.

Με την έγκριση της αίτησης, ο δανειολήπτης θα εξασφαλίζει περίοδο 12 μηνών, κατά την οποία θα μπορεί να διαπραγματευτεί ρύθμιση του χρέους του ή να επιδιώξει εξωδικαστικό συμβιβασμό.

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ έκανε λόγο για μια πρόταση που στοχεύει στην εξισορρόπηση δύο βασικών παραμέτρων:

Την προστασία των καλόπιστων δανειοληπτών που επιθυμούν να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους.

Την αποτροπή στρατηγικών κακοπληρωτών από το να εκμεταλλευτούν το σύστημα.

Όπως ανέφερε, το 12μηνο χρονικό πλαίσιο δημιουργεί κίνητρα τόσο για γρήγορη εκδίκαση υποθέσεων όσο και για επίτευξη συμβιβασμών μεταξύ δανειοληπτών και πιστωτών.

Στη δήλωσή του, ο Νικόλας Παπαδόπουλος άφησε αιχμές για άλλες νομοθετικές προτάσεις που έχουν κατατεθεί στο ζήτημα των εκποιήσεων, σημειώνοντας ότι αρκετές εξ αυτών έχουν ήδη παραπεμφθεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο ως ενδεχομένως αντισυνταγματικές

Παράλληλα, προειδοποίησε τους πολίτες να είναι επιφυλακτικοί απέναντι σε «εύηχες αλλά ανεφάρμοστες» προτάσεις, κάνοντας λόγο για προεκλογική ρητορική που δεν προσφέρει ουσιαστική προστασία.

Καταληκτικά, το ΔΗΚΟ υπερασπίστηκε την πρωτοβουλία του ως τη μόνη ρεαλιστική και εφαρμόσιμη λύση στο ζήτημα των εκποιήσεων, υποστηρίζοντας ότι ανταποκρίνεται στις σημερινές οικονομικές συνθήκες της χώρας και προσφέρει πραγματικά εργαλεία επίλυσης στους δανειολήπτες.