Αυτός ανέλαβε την αντιδημαρχία της Αγλαντζιάς μέχρι τις εκλογές

Την άσκηση των καθηκόντων του Αντιδημάρχου Αγλαντζιάς γνωστοποίησε ότι ανέλαβε από την Παρασκευή ο Χρίστος Λιβέρδος, ο οποίος αναφέρει ότι θα τα εκτελεί μέχρι και τις 28 Ιουνίου, ημέρα που θα λάβουν χώρα οι αναπληρωματικές εκλογές, λόγω της εκλογής του Ανδρέα Κωνσταντίνου ως βουλευτή Λευκωσίας με τον ΔΗΣΥ

Ο κ. Λιβέρδος, μέσω ανάρτησής του στα ΜΚΔ, ενημερώνει ότι έχει θέσει επίσημα τον εαυτό του στη διάθεση της Προέδρου του ΔΗΣΥ και των αρμόδιων συλλογικών οργάνων, προκειμένου να αποφασίσουν τη διαδικασία και τη μέθοδο που θα ακολουθηθεί για την επιλογή του υποψηφίου.

«Πιστός στις αρχές της συλλογικότητας, της ενότητας και του σεβασμού των δημοκρατικών διαδικασιών, θα συνεχίσω να εργάζομαι με γνώμονα το καλό της Αγλαντζιάς και των συμπολιτών μας», προσθέτει ο ίδιος και καταλήγει ευχαριστώντας για τη διαχρονική στήριξη και επιστημοσύνη.

