Συμφωνία για τη σχολή του ΤΕΠΑΚ

Επισημοποιείται η δημιουργία στη Λάρνακα της Πανεπιστημιακής Σχολής Θαλάσσιων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), με την τελετή υπογραφής της συμφωνίας για ανέγερση του κτηρίου της σχολής. Τη συμφωνία θα υπογράψουν ο Δήμος Λάρνακας και το ΤΕΠΑΚ την ερχόμενη Παρασκευή, 3 Απριλίου, στις 10 το πρωί, στο Κέντρο Δημιουργικής Ενασχόλησης (πρώην οικία του Αστυνομικού Διευθυντή), στη Λάρνακα.

Ο δρόμος για ίδρυση στη Λάρνακα της δημόσιας Πανεπιστημιακής Σχολής Θαλάσσιων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης άνοιξε διάπλατα μετά τη γνωστοποίηση, τον περασμένο Δεκέμβριο, της επίσημης εξασφάλισης της απαιτούμενης χρηματοδότησης, εξέλιξη που επί της ουσίας ήταν και το τελευταίο βασικό εμπόδιο πριν από την δρομολόγηση του έργου. Η εξασφάλιση της χρηματοδότησης, περίπου 16 εκατομμύρια ευρώ, μέσω πόρων που θα αντληθούν από δανειοδότηση της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, θεωρείται γεγονός εξαιρετικής σημασίας, το οποίο «σφραγίζει» την παρουσία και λειτουργία της πανεπιστημιακής σχολής στη Λάρνακα.

Το δάνειο πιστεύεται ότι θα καλύψει το συνολικό κεφαλαιουχικό κόστος για ανέγερση του κτηρίου και για την αγορά του αναγκαίου εξοπλισμού. Ο Δήμος Λάρνακας εκτιμά ότι μέχρι το τέλος Απριλίου θα προκηρυχθεί και ο διαγωνισμός για τα κατασκευαστικά έργα σε σχέση με το κτήριο που θα στεγάσει τη σχολή, ενώ οι εργασίες υπολογίζεται να ολοκληρωθούν σε δύο χρόνια από την ημέρα έναρξής τους. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που υπάρχουν, η Σχολή Θαλάσσιων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης αναμένεται να προσελκύσει γύρω στους 400 φοιτητές, όταν τα προγράμματά της θα βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη.

Όπως έγινε γνωστό, η συγκεκριμένη σχολή θα απαρτίζεται από δύο τμήματα, το Τμήμα Θαλάσσιων Επιστημών, το οποίο θα σχετίζεται με τη θαλάσσια βιολογία, το θαλάσσιο οικοσύστημα και την ιχθυοκαλλιέργεια, και το Τμήμα Βιώσιμης Ανάπτυξης, που θα προσφέρει ομότιτλο πρόγραμμα, το οποίο θα επικεντρώνεται σε περιβαλλοντικά θέματα, ενώ θα προσεγγίζει ολιστικά και το θέμα «Πώς χτίζουμε και βελτιώνουμε τις πόλεις μας».