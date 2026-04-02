She Summits: Εκδήλωση για τα Καλύτερα Εργασιακά Περιβάλλοντα για Γυναίκες στην Κύπρο

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε συνεργασία με την Great Place To Work, σας προσκαλούν στην εκδήλωση “She Summits”, μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ανάδειξη των οργανισμών που δημιουργούν εργασιακά περιβάλλοντα όπου οι γυναίκες εξελίσσονται και ηγούνται.

Κεντρική ομιλήτρια της εκδήλωσης θα είναι η Χριστίνα Φλαμπούρη, η πρώτη Ελληνίδα που κατέκτησε το Έβερεστ και τις Επτά Κορυφές, η οποία θα μοιραστεί την εμπνευσμένη πορεία και εμπειρία της.

‘’The summit was never meant to belong to just one woman.’’

Χώρος Διεξαγωγής: Πανεπιστημιούπολη, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Cultural Center

Ημερομηνία: 29 Απριλίου 2026

Ώρα: 18:00

Η εκδήλωση περιλαμβάνει:

Προβολή εναρκτήριας ταινίας

Κεντρική ομιλία

Βραβεύσεις οργανισμών

Δικτύωση με cocktail reception

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στα ελληνικά είναι ανοιχτή στο κοινό.

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής έως 20 Απριλίου 2026.

Αναλυτικό Πρόγραμμα της Εκδήλωσης ΕΔΩ.