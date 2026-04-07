Μνημόνιο Συνεργασίας Νεάπολις - PMI Cyprus Chapter

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος υπέγραψε, πρόσφατα, Μνημόνιο Συνεργασίας με το PMI Cyprus Chapter, ενισχύοντας περαιτέρω τη διασύνδεση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και την επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση προσόντων στον τομέα της Διοίκησης Έργων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Νεάπολις το μνημόνιο υπεγράφη από τον Πρύτανη, Καθηγητή Παντελή Σκλιά, και τον Πρόεδρο του PMI Cyprus Chapter, Ευάγγελο Κουτρουζά.

Στην τελετή, η οποία πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στην Πάφο, παρέστησαν, εκ μέρους του Πανεπιστημίου, ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών Άγγελος Λοΐζου, ο Γενικός Διευθυντής του Ομίλου Λεπτός Πάρης Γαβριήλ και ο Χρυσόστομος Τρύφωνος, Σχεδιαστής Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

Από την πλευρά του PMI Cyprus Chapter παρευρέθηκαν ο Κωνσταντίνος Σουρουλάς, Αντιπρόεδρος Επαγγελματικής Ανάπτυξης, Εκπαίδευσης και Εκδηλώσεων, και ο Γιάννης Κυριακίδης, Αντιπρόεδρος Διοίκησης και Γραμματέας.

Το Μνημόνιο θέτει το πλαίσιο για κοινές δράσεις σε εκπαίδευση, κατάρτιση και επαγγελματική ανάπτυξη και πιστοποίηση προσόντων. Προβλέπει τη διοργάνωση σεμιναρίων, τη σύνδεση των φοιτητών με επαγγελματικές πιστοποιήσεις και τη συνεργασία σε πρακτικές εφαρμογές της διοίκησης έργων. «Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διασύνδεση των ακαδημαϊκών προγραμμάτων με τα διεθνή πρότυπα και τις πιστοποιήσεις του PMI, με στόχο οι φοιτητές να αποκτούν πρακτικές δεξιότητες και πρόσβαση στην αγορά εργασίας», αναφέρεται. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο πλευρές διερεύνησαν τρόπους ένταξης επαγγελματικών προτύπων στο πρόγραμμα σπουδών, καθώς και τη δυνατότητα συμμετοχής επαγγελματιών του PMI σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και σεμινάρια.

«Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε σε κλίμα αμοιβαίας εκτίμησης και δέσμευσης, με κοινή στόχευση την άμεση υλοποίηση δράσεων που θα συνδέουν τη γνώση με την πράξη και θα ενισχύουν την επαγγελματική πορεία των φοιτητών», καταλήγει η ανακοίνωση.