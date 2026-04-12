Το σχολείο της νέας εποχής: Οι τρεις άξονες που τοποθετεί στο επίκεντρο η υπουργός Παιδείας

Η εκπαίδευση δεν προορίζεται μόνο για απόκτηση γνώσης, αλλά καλείται να προετοιμάσει παιδιά και έφηβους για έναν κόσμο που αλλάζει με ταχύτητα, από την τεχνητή νοημοσύνη μέχρι την ψηφιακή έκθεση και τη διαχείριση χρημάτων. Με αφορμή τη νέα ευρωπαϊκή συζήτηση που άνοιξε μετά την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για περιορισμούς στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους, η συζήτηση για το τι ακριβώς πρέπει να διδάσκει το σχολείο γίνεται ακόμη πιο επίκαιρη. Στην συνέντευξη της στον «Π», η υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου επιμένει ότι στόχος δεν πρέπει να είναι η άκριτη προσαρμογή σε κάθε νέα τεχνολογία, αλλά η ανάπτυξη γνώσης, κρίσης και υπευθυνότητας.

Η ΤΝ μέρος της ψηφιακής πολιτικής

Η δρ Αθηνά Μιχαηλίδου ξεκαθαρίζει ότι το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας έχει ήδη εντάξει τα ζητήματα τεχνητής νοημοσύνης στον ευρύτερο σχεδιασμό της ψηφιακής του πολιτικής. Όπως αναφέρει, στο πλαίσιο του Οδικού Χάρτη για θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης, το ΥΠΑΝ έχει θέσει ως προτεραιότητα τον καθορισμό πολιτικής και κατευθυντήριων οδηγιών για τη δεοντολογική και υπεύθυνη αξιοποίηση της ΤΝ στη δημοτική και μέση εκπαίδευση.

Η υπουργός σημειώνει ότι το κείμενο πολιτικής που ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο του 2025 «καθορίζει τις βασικές αρχές πάνω στις οποίες εδράζεται η πολιτική» του υπουργείου, καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές για εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς, κηδεμόνες και φροντιστές. Η προσέγγιση αυτή, προσθέτει, συνδέεται τόσο με τη στρατηγική της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ΤΝ όσο και με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, περιλαμβανομένων του GDPR, της Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες και του Κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Για τη δρα Αθηνά Μιχαηλίδου, η τεχνητή νοημοσύνη δεν αντιμετωπίζεται ως ένα απομονωμένο ζήτημα τεχνολογίας, αλλά ως μέρος των ψηφιακών ικανοτήτων που οφείλει να καλλιεργεί το σχολείο. Όπως λέει, η ανάπτυξη ικανοτήτων στην ΤΝ συνάδει με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πλαίσια ψηφιακών δεξιοτήτων και αφορά τόσο τους μαθητές όσο και τους εκπαιδευτικούς.

Πρώτα η κατανόηση της τεχνολογίας

Στο ερώτημα αν η επικαιροποίηση των αναλυτικών προγραμμάτων περιλαμβάνει δεξιότητες διαχείρισης τεχνητής νοημοσύνης, η υπουργός δίνει μια απάντηση που αποτυπώνει τη βασική φιλοσοφία του ΥΠΑΝ. Το ζητούμενο, όπως εξηγεί, δεν είναι να εισαχθούν βιαστικά εργαλεία στην τάξη, αλλά να καλλιεργηθούν γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες.

«Βασική μας προτεραιότητα είναι ο γραμματισμός εκπαιδευτικών και μαθητών/μαθητριών σε θέματα ΤΝ, με πρώτιστους στόχους την ανάπτυξη ικανοτήτων για το τι είναι η ΤΝ, ποιοι οι τύποι της και πώς αυτή επηρεάζει τον σημερινό κόσμο», αναφέρει. Πρόκειται για μια τοποθέτηση που μετατοπίζει το βάρος από τη χρήση στην κατανόηση.

Η ίδια εξηγεί ότι αυτή η προσέγγιση προωθείται ήδη μέσα από δύο διαδρομές. Η πρώτη είναι οι δράσεις επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη με πολλαπλές μορφές. Η δεύτερη είναι η ένταξη σχετικών θεματικών στα αναλυτικά προγράμματα, μέχρι στιγμής στο γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής στη μέση γενική εκπαίδευση.

Σε ό,τι αφορά τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης από τα παιδιά ως μέσο μάθησης, η δρ Αθηνά Μιχαηλίδου κρατά πιο επιφυλακτική στάση. «Δεν υπάρχει ακόμη τεκμηριωμένη επιστημονική έρευνα για την προσθετική της αξία στη μάθηση», σημειώνει, εξηγώντας ότι η χρήση εργαλείων ΤΝ από παιδιά εξετάζεται σε σχέση με τη διεθνή έρευνα και τις πρακτικές άλλων εκπαιδευτικών συστημάτων. Παράλληλα, αναφέρεται και στις προκλήσεις που συνδέονται με ηλικιακούς περιορισμούς και την ανάγκη προστασίας των παιδιών.

Η θέση της είναι σαφής: προς το παρόν η ΤΝ δεν έχει ενταχθεί στα αναλυτικά προγράμματα ως εργαλείο χρήσης από μαθητές για τη μάθηση. Έχει, όμως, ενταχθεί ως αντικείμενο γνώσης

Όχι αυτόνομο μάθημα

Στο ερώτημα αν η τεχνητή νοημοσύνη θα πάρει τη μορφή αυτόνομου μαθήματος, η υπουργός απαντά ότι το ΥΠΑΝ παρακολουθεί στενά τις διεθνείς πρακτικές, αλλά η κατεύθυνση που προκρίνεται είναι άλλη. Όπως αναφέρει, «οι ψηφιακές ικανότητες όσο και οι ικανότητες ΤΝ πρέπει να εντάσσονται εξελικτικά και οριζόντια στα αναλυτικά προγράμματα των μαθημάτων όλων των βαθμίδων».

Η επιλογή αυτή δείχνει ότι το υπουργείο δεν βλέπει την τεχνητή νοημοσύνη μόνο μέσα από ένα τεχνικό πρίσμα. Η στόχευση είναι να ενσωματωθούν οι σχετικές δεξιότητες σε ένα ευρύτερο εκπαιδευτικό περιβάλλον που θα δίνει χώρο στην κατανόηση, τη δεοντολογία και την κριτική αξιολόγηση του ψηφιακού κόσμου.

Η ίδια η δρ Αθηνά Μιχαηλίδου επιμένει ιδιαίτερα σε αυτό το σκέλος. «Το ΥΠΑΝ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη βασική γνώση για το τι είναι ΤΝ, αλλά κυρίως στην ενδυνάμωση των παιδιών σε δεοντολογικά θέματα που προκύπτουν από την ΤΝ», αναφέρει. Και συμπληρώνει: «Η ανάπτυξη κριτικής σκέψης και αξιολόγησης του ψηφιακού κόσμου, που συμπεριλαμβάνει πλέον την ΤΝ, βρίσκεται στο κέντρο των πολιτικών μας».

Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

Η εφαρμογή αυτής της πολιτικής, σύμφωνα με τη δρα Αθηνά Μιχαηλίδου, περνά αναγκαστικά μέσα από την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Το ΥΠΑΝ, όπως λέει, σχεδιάζει και αναπτύσσει προγράμματα επιμόρφωσης σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης ήδη από το 2019, με πιο εντατική δουλειά τα τελευταία τρία χρόνια.

Τα προγράμματα αυτά προσφέρονται κυρίως από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, σε συνεργασία με πανεπιστήμια και άλλους φορείς. Παράλληλα, έχει ήδη αναπτυχθεί πλάνο επιμόρφωσης για τον γραμματισμό στην ΤΝ, το οποίο «αναμένεται να υλοποιηθεί, σε μεγάλο βαθμό, από τον Σεπτέμβριο του 2026».

Σύμφωνα με την υπουργό, η επιμόρφωση αυτή θα έχει πολλαπλές μορφές, ώστε να καλύπτονται διαφορετικές ανάγκες και επίπεδα ετοιμότητας. Θα περιλαμβάνει και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ενώ κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά προγραμματίζεται και σειρά διαδικτυακών επιμορφώσεων με αξιοποίηση των ψηφιακών περιβαλλόντων που είναι ήδη διαθέσιμα στα σχολεία.

Συνεργασίες με διεθνείς φορείς

Σημαντικό μέρος της προετοιμασίας είναι και οι συνεργασίες που αναπτύσσει το ΥΠΑΝ με ακαδημαϊκά, ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η δρ Αθηνά Μιχαηλίδου αναφέρει ότι το υπουργείο συνεργάζεται διαχρονικά, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, με πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.

Στόχοι, όπως εξηγεί, είναι η ανταλλαγή καλών πρακτικών και η ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης και υποστηρικτικού υλικού που να προσαρμόζονται στο πλαίσιο των πολιτικών και των κανονιστικών δεδομένων της χώρας. Παράλληλα, προωθούνται προς τους εκπαιδευτικούς και επιμορφωτικές δράσεις που οργανώνονται από τοπικούς και διεθνείς φορείς, όπως το Google experience σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος», η European School Education Platform και η European Schoolnet Academy.

Social media και προστασία ανηλίκων

Η συζήτηση για την ασφαλή χρήση των social media από ανήλικους έχει αποκτήσει νέα βαρύτητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και, όπως προκύπτει από τις απαντήσεις της υπουργού, η Κύπρος παρακολουθεί στενά αυτή τη διαδικασία. Η δρ Αθηνά Μιχαηλίδου αποσαφηνίζει ωστόσο ότι τα τεχνικά και επιχειρησιακά ζητήματα για την επαλήθευση ηλικίας δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα του ΥΠΑΝ.

Για το στάδιο προετοιμασίας της εφαρμογής επαλήθευσης ηλικίας, τονίζει ότι αυτό «πρέπει να απαντηθεί από το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής». Διευκρινίζει όμως ότι το ΥΠΑΝ συμμετέχει σε ομάδα εργασίας, η οποία «στην παρούσα φάση εκπονεί concept paper και παράλληλα αναπτύσσεται σχέδιο δράσης».

Το ίδιο ισχύει και για τα ερωτήματα που προκύπτουν όσον αφορά τον τεχνικό τρόπο λειτουργίας της επαλήθευσης ηλικίας και την εποπτεία της. Η υπουργός παραπέμπει και πάλι στο υφυπουργείο, σημειώνοντας ότι αυτό έχει αναλάβει την πιλοτική συμμετοχή στην εφαρμογή του σχετικού συστήματος. Όπως αναφέρει, «οι χώρες που συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή θα δοκιμάσουν και θα αναπτύξουν εφαρμογές βασισμένες σε αυτό το πρότυπο».

Το age verification blueprint της ΕΕ

Σύμφωνα με τη διερεύνηση που έγινε διαδικτυακά και ενσωματώνεται για την πληρέστερη κατανόηση του θέματος, το Age Verification Blueprint της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεί ένα ευρωπαϊκό τεχνικό σχέδιο επαλήθευσης ηλικίας που αναπτύχθηκε για να υποστηρίξει την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Πρόκειται για μια λύση που έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι ασφαλής, λειτουργική και συμβατή με την προστασία της ιδιωτικότητας. Στόχος της είναι να επιτρέπει στον χρήστη να αποδεικνύει ότι είναι άνω ενός συγκεκριμένου ηλικιακού ορίου χωρίς να αποκαλύπτει την ακριβή ταυτότητά του ή άλλα προσωπικά δεδομένα πέρα από τα αναγκαία.

Το μοντέλο αυτό βασίζεται στις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές με το μελλοντικό European Digital Identity Wallet, που αναμένεται έως το τέλος του 2026, και επιτρέπει προσαρμογή σε διαφορετικά ηλικιακά όρια, ανάλογα με την εθνική ή νομική απαίτηση, όπως 13+, 16+ ή 18+.

Σε πρακτικό επίπεδο, η διαδικασία προβλέπει ότι ο χρήστης θα μπορεί να κατεβάζει μια εφαρμογή επαλήθευσης ηλικίας ή να χρησιμοποιεί αντίστοιχη λειτουργία ενσωματωμένη σε άλλο σύστημα. Η εφαρμογή αυτή θα εκδίδει απόδειξη ηλικίας βάσει αξιόπιστων εθνικών στοιχείων, όπως εθνικό ηλεκτρονικό αναγνωριστικό, διαβατήριο ή ταυτότητα. Στη συνέχεια, ο χρήστης θα μπορεί να χρησιμοποιεί αυτήν την απόδειξη για να δηλώνει σε μια υπηρεσία ότι είναι άνω ενός συγκεκριμένου ορίου ηλικίας, χωρίς να αποκαλύπτει άλλα στοιχεία.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Στο ερώτημα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των ανηλίκων, η δρ Αθηνά Μιχαηλίδου επανέλαβε ότι απάντηση στο ερώτημα αυτό πρέπει να δοθεί από το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Υπογραμμίζει ωστόσο ένα βασικό σημείο: «Η Προστασία Προσωπικών Δεδομένων σίγουρα θα πρέπει να διασφαλίζεται βάσει της εθνικής νομοθεσίας».

Με βάση την περιγραφή του ευρωπαϊκού blueprint, η φιλοσοφία του συστήματος είναι ακριβώς αυτή. Οι διαδικτυακές υπηρεσίες θα πρέπει να λαμβάνουν μόνο απόδειξη ότι ο χρήστης είναι άνω του προβλεπόμενου ηλικιακού ορίου, χωρίς να έχουν πρόσβαση σε άλλα προσωπικά δεδομένα. Επίσης, η διαδικασία έκδοσης και η διαδικασία παρουσίασης της απόδειξης πραγματοποιούνται από χωριστές οντότητες, ώστε να ενισχύεται η προστασία της ιδιωτικής ζωής. Προβλέπεται ακόμη η χρήση κάθε απόδειξης μόνο μία φορά, ώστε να αποφεύγεται η παρακολούθηση του χρήστη μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών.

Ο στόχος του μέτρου

Για τη δρα Αθηνά Μιχαηλίδου, ο στόχος του μέτρου είναι «διττός, αλλά με σαφή προτεραιότητα στην προστασία των ανηλίκων». Από τη μία πλευρά, όπως εξηγεί, το μέτρο αφορά τον περιορισμό πρόσβασης σε περιεχόμενο ή υπηρεσίες που έχουν ηλικιακά όρια, όπως ενήλικο περιεχόμενο ή διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια. «Η επαλήθευση ηλικίας διασφαλίζει ότι μόνο χρήστες άνω του νόμιμου ορίου μπορούν να έχουν πρόσβαση», αναφέρει.

Από την άλλη πλευρά, όπως σημειώνει, το μέτρο συνδέεται και με την ενίσχυση της ψηφιακής υπευθυνότητας. Η ίδια αναφέρει ότι μέσα από αυτήν τη διαδικασία προωθείται η ευθύνη των χρηστών, των παρόχων περιεχομένου και των πλατφορμών. Οι πάροχοι καλούνται να εφαρμόζουν μηχανισμούς προστασίας ανηλίκων, ενώ οι χρήστες και οι γονείς ενημερώνονται για την ασφαλή χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών.

Το συμπέρασμα της απάντησής της είναι σαφές: το μέτρο περιορίζει την πρόσβαση με τεχνικό τρόπο, αλλά ταυτόχρονα ενισχύει και την ψηφιακή υπευθυνότητα.

Πώς θα κριθεί η αποτελεσματικότητα

Στο ερώτημα αν και πώς θα αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα ενός τέτοιου μέτρου ως προς τη μείωση φαινομένων διαδικτυακού εκφοβισμού ή έκθεσης σε επιβλαβές περιεχόμενο, η υπουργός τονίζει ότι θα χρειαστεί συστηματική παρακολούθηση της εφαρμογής του και συλλογή δεδομένων από διαφορετικές πηγές.

Μεταξύ των ενδεικτικών εργαλείων αξιολόγησης που αναφέρει είναι τα στατιστικά από γραμμές βοήθειας, όπως η Cyprus CyberSafety Helpline, οι αναφορές και οι καταγγελίες για διαδικτυακό εκφοβισμό, τα ερωτηματολόγια προς παιδιά και γονείς, οι δείκτες κινδύνου που σχετίζονται με την πρόσβαση ανηλίκων σε πλατφόρμες υψηλού ρίσκου, αλλά και οι τεχνικοί έλεγχοι ή τα audits ως προς την ορθή εφαρμογή του μηχανισμού επαλήθευσης ηλικίας.

Η ίδια σημειώνει επίσης ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης τα πιλοτικά προγράμματα παρακολουθούνται από τις εθνικές αρχές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ακριβώς για να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητά τους.

Ο ρόλος του σχολείου

Αν και το τεχνικό σκέλος του age verification δεν ανήκει στο ΥΠΑΝ, η δρ Αθηνά Μιχαηλίδου αποδίδει στο σχολείο καθοριστικό ρόλο στην παράλληλη εκπαίδευση παιδιών και γονέων γύρω από τη χρήση των social media. Όπως λέει, «ο ρόλος του σχολείου στην παράλληλη εκπαίδευση γονέων και μαθητών για τη χρήση των social media είναι κρίσιμος».

Για την υπουργό, το σχολείο λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στην τεχνολογία, τους μαθητές και τις οικογένειες. Είναι ο χώρος όπου μπορούν να οργανώνονται δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και εκεί που μαθητές και γονείς μπορούν να εκφράζουν προβληματισμούς και να λαμβάνουν καθοδήγηση για ασφαλή και δημιουργική χρήση του διαδικτύου.

Η ίδια περιγράφει αναλυτικά και το περιεχόμενο αυτής της εκπαιδευτικής αποστολής. Στους μαθητές, το σχολείο οφείλει να διδάσκει βασικές έννοιες ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου και των social media, όπως η προστασία προσωπικών δεδομένων, η ιδιωτικότητα, το cyberbullying και τα fake news. Παράλληλα, τα παιδιά πρέπει να μαθαίνουν να αναγνωρίζουν παραπλανητικές ή επικίνδυνες συμπεριφορές και να αλληλεπιδρούν με ασφάλεια, υπευθυνότητα και σεβασμό.

Αντίστοιχα, οι γονείς και οι κηδεμόνες χρειάζονται συνεχή ενημέρωση για βασικές απειλές του ψηφιακού περιβάλλοντος, όπως ο διαδικτυακός εκφοβισμός, το grooming ή η διακίνηση παράνομου υλικού σε βάρος ανηλίκων. «Οι γονείς ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε σεμινάρια ή συναντήσεις με στόχο τη διαρκή ενημέρωση», αναφέρει η υπουργός. Κεντρική ιδέα της προσέγγισης αυτής είναι η ασφαλής καθοδήγηση των παιδιών χωρίς υπερβολικό έλεγχο ή παραβίαση της ιδιωτικότητάς τους.

Η δρ Αθηνά Μιχαηλίδου προσθέτει ότι σε αυτήν τη διαδικασία είναι κρίσιμη και η συνεχής επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες προκλήσεις του ψηφιακού περιβάλλοντος.

Χρηματοοικονομική παιδεία

Στο άλλο μεγάλο κεφάλαιο της συνέντευξης, η υπουργός στρέφει το βλέμμα στη χρηματοοικονομική παιδεία, την οποία αντιμετωπίζει ως βασική δεξιότητα ζωής. Σύμφωνα με την ίδια, η έκθεση της ad hoc επιτροπής για τη διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής όσον αφορά την προώθηση του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού και της Χρηματοοικονομικής Παιδείας στην Κύπρο εισηγείται την εισαγωγή ανεξάρτητου, υποχρεωτικού μαθήματος στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Στο παρόν στάδιο, όμως, αυτό δεν έχει ακόμη θεσμοθετηθεί. Αντί αυτού, από τη σχολική χρονιά 2024-2025 εφαρμόζεται παγκύπρια ένα παρεμβατικό πρόγραμμα χρηματοοικονομικής παιδείας και αλφαβητισμού στον γυμνασιακό κύκλο. Όπως εξηγεί η δρ Αθηνά Μιχαηλίδου, το πρόγραμμα αυτό έχει στόχο να εξοικειώσει τους μαθητές με βασικές οικονομικές έννοιες και να λειτουργήσει ως βάση για μια πιο ολοκληρωμένη ένταξη του μαθήματος στο μέλλον.

Από τον προϋπολογισμό μέχρι τις απάτες

Η υπουργός δίνει έμφαση στον πρακτικό χαρακτήρα της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης. Στο υφιστάμενο πρόγραμμα, όπως λέει, δίνεται έμφαση στον προσωπικό προϋπολογισμό, την αποταμίευση και τον δανεισμό. Στην πιο ολοκληρωμένη μορφή του μαθήματος που προγραμματίζεται για το μέλλον θα καλύπτονται και θέματα όπως η φορολογία, οι επενδύσεις, η σχέση ρίσκου και απόδοσης, η συνταξιοδότηση, η ασφάλιση, οι ψηφιακές χρηματοοικονομικές δεξιότητες και η αναγνώριση χρηματοοικονομικών απατών.

«Στόχος είναι οι μαθητές να αποκτήσουν πραγματικές δεξιότητες ζωής, οι οποίες θα τους βοηθήσουν να διαχειρίζονται υπεύθυνα τα οικονομικά τους και να λαμβάνουν σωστές αποφάσεις για το μέλλον», τονίζει. Η ίδια συνδέει άμεσα την ανάγκη γι' αυτό το μάθημα με τα κοινωνικά δεδομένα της Κύπρου, σημειώνοντας ότι παραμένει έντονο το ζήτημα του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού, ενώ παρατηρούνται και φαινόμενα όπως ο υπερδανεισμός ή η ενασχόληση με τον τζόγο σε νεαρή ηλικία

Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής

Η δρ Αθηνά Μιχαηλίδου εξηγεί ότι κατά τη σχολική χρονιά 2024-2025 το πρόγραμμα χρηματοοικονομικής παιδείας εφαρμόστηκε στην Γ' τάξη των δημόσιων γυμνασίων. Κατά τη φετινή σχολική χρονιά 2025-2026 συνεχίζεται στην Γ' Γυμνασίου και επεκτείνεται παράλληλα και στις τάξεις Α' και Β' Γυμνασίου, με συγκεκριμένες διδακτικές περιόδους ανά τετράμηνο.

Παράλληλα, από τη φετινή σχολική χρονιά η χρηματοοικονομική παιδεία προωθείται και στην έκτη δημοτικού. Στο μάθημα της Αγωγής Υγείας έχει αναπτυχθεί διδακτικό υλικό μέσω παιδικού παραμυθιού, συνοδευόμενο από δραστηριότητες γύρω από τα έσοδα, τα έξοδα, τον προϋπολογισμό, την αποταμίευση, τον δανεισμό, την αποπληρωμή, τις κοινωνικές ανισότητες και τις διαδικτυακές απάτες.

Με ακαδημαϊκή στήριξη

Για τον σχεδιασμό τόσο του παρεμβατικού προγράμματος όσο και του μελλοντικού μαθήματος, το ΥΠΑΝ συνεργάζεται με ακαδημαϊκούς συμβούλους από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το ΤΕΠΑΚ, καθώς και με την Κυπριακή Επιτροπή Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού και Παιδείας και την επιστημονική της επιτροπή.

Στόχος, όπως λέει η υπουργός, είναι το μάθημα να μην περιορίζεται στη θεωρία, αλλά να βοηθά τους μαθητές να αναπτύσσουν πρακτικές δεξιότητες διαχείρισης χρημάτων που θα τους είναι χρήσιμες σε όλη τους τη ζωή. Με αυτήν τη συνεργασία το υπουργείο επιδιώκει να στηρίξει το περιεχόμενο σε επιστημονικά δεδομένα και διεθνείς, καλές πρακτικές.