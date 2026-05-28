Το πολυβραβευμένο εστιατόριο που επιστρέφει στην πιο κοσμοπολίτικη βεράντα της Λεμεσού

Το καλοκαίρι στη Λεμεσό έχει τον δικό του ρυθμό. Ξεκινά λίγο πριν δύσει ο ήλιος, με τα beats του DJ να ανεβαίνουν διακριτικά, cocktails να σερβίρονται διαδοχικά και μια βεράντα δίπλα στη θάλασσα να γεμίζει κόσμο, ενέργεια και κίνηση. Από τις 9 Ιουνίου, το M Fusion του ξενοδοχείου Four Seasons επιστρέφει για ακόμη ένα καλοκαίρι, φέρνοντας πίσω μία από τις πιο stylish dining & nightlife εμπειρίες της πόλης.

Το πολυβραβευμένο εστιατόριο έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο κοσμοπολίτικα summer spots της Λεμεσού, όπου signature cocktails, ξεχωριστές γεύσεις και σύγχρονη γαστρονομία συνθέτουν την απόλυτη βραδινή έξοδο με θέα το απέραντο γαλάζιο.

Στο τραπέζι, η Ανατολή και η Δύση συναντιούνται μέσα από sushi, ceviche, premium grills και πιάτα για sharing, σε ένα μενού που ξεχωρίζει για τη φρεσκάδα, την ισορροπία και τη δημιουργική του προσέγγιση. Από την open kitchen, οι chefs ετοιμάζουν κάθε πιάτο μπροστά στους επισκέπτες, προσθέτοντας στη βραδιά την αίσθηση μιας ζωντανής γαστρονομικής σκηνής.

Το M Fusion επιστρέφει… και σε περιμένει να ανακαλύψεις ξανά μία από τις πιο περιζήτητες καλοκαιρινές εμπειρίες της Λεμεσού.

Info: M Fusion |Opening 9 Ιουνίου | Τρίτη με Σάββατο | 19.00 – 22.30 | @mfusion_limassol