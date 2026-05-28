Mohammed Saiful Alam: Με διαβατήριο Κύπρου και Σιγκαπούρης καταδικάστηκε σε φυλάκιση στην Μπαγκλαντές

Ο Mohammed Saiful Alam (γνωστός και ως S. Alam) είναι Κύπριος Υπήκοος και ένας από τους πιο ισχυρούς και αμφιλεγόμενους επιχειρηματίες του Μπαγκλαντές. Είναι ο ιδρυτής και πρόεδρος του κολοσσού S. Alam Group, ο οποίος δραστηριοποιείται σε ένα τεράστιο εύρος τομέων, όπως τα τρόφιμα, η ενέργεια, οι μεταφορές και, κυρίως, ο τραπεζικός κλάδος.

Τα τελευταία χρόνια το όνομά του βρίσκεται στο επίκεντρο ενός από τα μεγαλύτερα οικονομικά και τραπεζικά σκάνδαλα στην ιστορία της Ασίας ύστερα δε από αίτημα της χώρας του η ΜΟΚΑΣ στην Κύπρο ξεκίνησε έρευνα εναντίον του.

Η Ίδρυση της Αυτοκρατορίας του

Η S. Alam Group: Ιδρύθηκε από τον ίδιο το 1985. Ξεκίνησε από τις εμπορικές μεταφορές και γρήγορα επεκτάθηκε στην παραγωγή βασικών αγαθών (όπως η ζάχαρη και το φυτικό λάδι), ελέγχοντας μεγάλο μέρος της εγχώριας αγοράς. Μέσω του ομίλου του, ο Alam απέκτησε τον έλεγχο πολλών μεγάλων ιδιωτικών και ισλαμικών τραπεζών στο Μπαγκλαντές, (όπως η Islami Bank Bangladesh και η Social Islami Bank), γεγονός που του έδωσε τεράστια οικονομική και πολιτική ισχύ.

Σκάνδαλα, Κατηγορίες και Διώξεις

Μετά την πτώση της κυβέρνησης της πρωθυπουργού Σέιχ Χασίνα (Sheikh Hasina) τον Αύγουστο του 2024 —με την οποία ο Alam διατηρούσε στενούς δεσμούς— ξεκίνησε νομική και οικονομική εκστρατεία εναντίον του με τις πιο κάτω κατηγορίες.

Υπεξαίρεση και Φυγή Κεφαλαίων: Κατηγορείται από την Κεντρική Τράπεζα του Μπαγκλαντές ότι χρησιμοποίησε εικονικές εταιρείες και δάνεια-μαμούθ για να υπεξαιρέσει και να βγάλει παράνομα εκτός χώρας δισεκατομμύρια δολάρια. Ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας χαρακτήρισε την περίπτωσή του ως «τη μεγαλύτερη ληστεία τραπεζών με βάση τα διεθνή πρότυπα».

Δέσμευση Περιουσίας: Τα δικαστήρια του Μπαγκλαντές έχουν διατάξει το πάγωμα των τραπεζικών του λογαριασμών, τη δέσμευση μετοχών σε εκατοντάδες εταιρείες και την κατάσχεση εκτάσεων γης αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

Καταδίκη σε Φυλάκιση: Πριν μερικές μέρες (Μάιος του 2026) δικαστήριο του Μπαγκλαντές καταδίκασε τον Alam και μέλη της οικογένειάς του σε 5 μήνες φυλάκιση για τη μη αποπληρωμή υπέρογκων δανείων από την Islami Bank.

«Ασπίδα» της Σιγκαπούρης

Ο Alam και η οικογένειά του έχουν εγκαταλείψει το Μπαγκλαντές και ζουν στο εξωτερικό. Έχοντας αποποιηθεί την υπηκοότητα του Μπαγκλαντές, απέκτησαν την υπηκοότητα της Σιγκαπούρης, ενώ από το 2016 έχουν και την Κυπριακή Υπηκοότητα..

Χρησιμοποιώντας τη νέα του υπηκοότητα, ο Alam έχει προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο του Διευθέτησης Επενδυτικών Διαφορών (ICSID) της Παγκόσμιας Τράπεζας. Ισχυρίζεται ότι η υπηρεσιακή κυβέρνηση του Μπαγκλαντές διεξάγει μια «στοχευμένη εκστρατεία» εναντίον του και ζητά προστασία των επενδύσεών του με βάση τη διμερή επενδυτική συμφωνία Μπαγκλαντές-Σιγκαπούρης.

Σχέσεις με την Κύπρο

Ο Mohammed Saiful Alam έχει πολύ στενούς και άκρως αμφιλεγόμενους δεσμούς με την Κύπρο, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο των διεθνών ερευνών για το οικονομικό σκάνδαλο-μαμούθ του ομίλου του σύμφωνα με δημοσιεύματα της Χαραυγής.

Η σχέση του με το νησί εντοπίζεται σε τρεις βασικούς άξονες:

1. Κυπριακή Υπηκοότητα (Χρυσό Διαβατήριο)

Έκδοση Διαβατηρίου: Ο Saiful Alam, η σύζυγός του Farzana Parveen και οι δύο γιοι τους, απέκτησαν την κυπριακή ιθαγένεια το 2016 μέσω του τότε επενδυτικού προγράμματος (χρυσά διαβατήρια)

Αποποίηση Υπηκοότητας: Το 2020, ο Alam υπέβαλε αίτημα να αποποιηθεί την υπηκοότητα του Μπαγκλαντές, χρησιμοποιώντας ως επίσημη δικαιολογία το γεγονός ότι κατέχει πλέον την κυπριακή υπηκοότητα Σε μεταγενέστερα έγγραφα και διεθνείς διαιτησίες εμφανίζεται ως πολίτης Σιγκαπούρης, όμως οι αρχές του Μπαγκλαντές δεν γνωρίζουν αν έχει επιστρέψει ή αν διατηρεί ακόμα το κυπριακό του διαβατήριο.

2. Ακίνητη Περιουσία και Εταιρείες

Έπαυλη στην Παρεκκλησιά: Ο επιχειρηματίας και η σύζυγός του είναι ιδιοκτήτες μιας διώροφης πολυτελούς κατοικίας στην Παρεκκλησιά της Λεμεσού σύμφωνα με τον Φιλελεύθερο.

Επενδυτική Εταιρεία: Το 2016 αγόρασε την κυπριακή εταιρεία ACLARE Investment Ltd, την οποία μετέπειτα μετονόμασε σε ACLARE σύμφωνα με το International Business Inspection BD.

3. Δέσμευση Περιουσίας από τη ΜΟΚΑΣ και Δικαστήρια

Δικαστικό Μπλόκο: Μετά από επίσημο αίτημα των αρχών του Μπαγκλαντές, δικαστήριο της Ντάκα διέταξε την κατάσχεση και το πάγωμα όλων των περιουσιακών του στοιχείων στην Κύπρο, μαζί με αντίστοιχα περιουσιακά στοιχεία στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους και το Τζέρσεϊ σύμφωνε με την εφημερίδα The Daily Star.

Έρευνα για Ξέπλυμα: Η κυπριακή Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) εμπλέκεται ενεργά στην υπόθεση, καθώς υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι ο Alam χρησιμοποίησε το κυπριακό τραπεζικό σύστημα και την αγορά ακινήτων.

Η υπόθεση του Mohammed Saiful Alam αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ανοιχτά μέτωπα της κυπριακής Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ), με τις αρχές του Μπαγκλαντές να έχουν αποστείλει επίσημα Αιτήματα Αμοιβαίας Δικαστικής Συνδρομής (MLARs) στην Κύπρο για τον εντοπισμό και την ανάκτηση κλεμμένων κεφαλαίων σύμφωνα με το The Business Standard.

Οι κυπριακές αρχές, σε συνεργασία με διεθνείς οίκους, διερευνούν τη δράση του Mohammed Saiful Alam η οποία περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

1. Η Εταιρεία-ACLARE

ACLARE International: Ο Alam αγόρασε το 2016 την κυπριακή εταιρεία ACLARE Investment Ltd, τη μετονόμασε σε ACLARE International και τη χρησιμοποίησε ως επενδυτικό όχημα σύμφωνα με την The Daily Star.

Υποψίες για φερόμενες Εικονικές Συναλλαγές: Η Επιτροπή Καταπολέμησης της Διαφθοράς του Μπαγκλαντές (ACC) ερευνά αν μέσω αυτής της εταιρείας διοχετεύθηκαν κεφάλαια που προήλθαν από εικονικά δάνεια εισαγωγών/εξαγωγών (trade facade fraud), καθώς ο όμιλός του κατηγορείται ότι έβγαλε παράνομα εκτός Μπαγκλαντές πάνω από 11 δισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με την Daily Star και το Business Inspection.

2. Το Δικαστικό Πάγωμα της Έπαυλης στη Λεμεσό

Το Ακίνητο στην Παρεκκλησιά: Πρόκειται για μια πολυτελή διώροφη έπαυλη, η οποία αγοράστηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας για το «χρυσό διαβατήριο» σύμφωνε με την The Daily Star και το Philenews.

Η Απόφαση Κατάσχεσης: Το Ειδικό Δικαστήριο της Ντάκα εξέδωσε επίσημο διάταγμα κατάσχεσης του συγκεκριμένου ακινήτου( Daily Sun). Το διάταγμα διαβιβάστηκε στην Κύπρο, και η ΜΟΚΑΣ προχώρησε στο «πάγωμα» του ακινήτου, εμποδίζοντας οποιαδήποτε μεταβίβαση, πώληση ή αξιοποίησή του σύμφωνε με το Philenews.

3. Το Διεθνές Δίκτυο και η Εμπλοκή της Κύπρου

Τρίγωνο Κύπρου, BVI και Τζέρσεϊ: Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο Alam είχε στήσει ένα δίκτυο όπου τα χρήματα μετακινούνταν μεταξύ των κυπριακών του δραστηριοτήτων, 19 εταιρειών στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους (όπως η Hazel International PTE) και 6 καταπιστευμάτων (trusts) στο Τζέρσεϊ The Daily Star, Daily Sun.

Πολιτικές Αντιδράσεις στην Κύπρο: Η υπόθεση επανέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση για τα κενά του καταργηθέντος Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, καθώς αποδείχθηκε ότι ένας άνθρωπος που κατηγορείται για «ληστεία» του τραπεζικού συστήματος της χώρας του, κατάφερε να πάρει ευρωπαϊκό διαβατήριο σύμφωνα με δημοσιεύματα της Χαραυγής.

Η Αντίδραση του Alam μέσω Διεθνούς Διαιτησίας

Ο Alam, μέσω της διεθνούς νομικής εταιρείας Quinn Emanuel, υποστηρίζει ότι οι επενδύσεις του στην Κύπρο και σε άλλες χώρες έγιναν με νόμιμα κεφάλαια εξωτερικού (The Online Citizen (Facebook). Έχει προσφύγει στο ICSID της Παγκόσμιας Τράπεζας, ισχυριζόμενος ότι το πάγωμα των περιουσιακών του στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων αυτών στην Κύπρο) παραβιάζει τις διεθνείς συνθήκες προστασίας επενδύσεων (Bilaterals.org).