Άλμα 3% στις τιμές πετρελαίου μετά την επίθεση ΗΠΑ κατά Ιράν, άγγιξε τα $97,71 το Μπρεντ

Άλμα 3% πραγματοποιούν την Πέμπτη οι τιμές του πετρελαίου, περιορίζοντας την πτώση που κατέγραψαν στις προηγούμενες ημέρες, ενώ οι ασιατικές μετοχές σημειώνουν σημαντική πτώση, καθώς η είδηση για νέα στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν και οι αναφορές από το Κουβέιτ ότι δέχθηκε πυραυλικές επιθέσεις σε αμερικανική βάση έπληξαν την αισιοδοξία για επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Με τις διελεύσεις από το Στενό του Ορμούζ να είναι ακόμη ελάχιστες, το αργό πετρέλαιο Μπρεντ αυξήθηκε, με την έναρξη των συναλλαγών, κατά 3,6%, στα 97,71 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό πετρέλαιο ενισχυόταν κατά 3,8%, στα 92,05 δολάρια.

Σύμφωνα με στοιχεία, στις 9.30 πμ (ώρα Κύπρου) η τιμή του Μπρεντ ενισχυόταν κατά 2,8%, στα 96,96 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει αύξηση 2,9%, στα 91,20 δολάρια το βαρέλι. Εντός 2026 οι τιμές πετρελαίου ενισχύονται κατά 59%.

Στην Ασία, σημαντική πτώση κατέγραφαν τα χρηματιστήρια προτού μειώσουν τις απώλειες τους στη συνέχεια. Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei υποχωρούσε το πρωί κατά 1,4%, ενώ οι μετοχές της Νότιας Κορέας σημείωναν πτώση κατά 3,2%. Ο ευρύτερος δείκτης μετοχών Ασίας-Ειρηνικού της MSCI, εκτός της Ιαπωνίας, υποχωρούσε κατά 2,1%.

Οι αποδόσεις των 10ετών αμερικανικών ομολόγων αυξήθηκαν κατά 4 μονάδες βάσης στο 4,526%, καθώς ο κίνδυνος να παραμείνει το πετρέλαιο σε υψηλά επίπεδα ενίσχυσε τις προσδοκίες για πληθωριστικές πιέσεις.

Πάντως, όπως μεταδίδει το CNBC, η αμερικανική τράπεζα Citi ανέφερε ότι η παρατεταμένη άνοδος των τιμών του αργού πετρελαίου αρχίζει να μετατρέπεται σε ευρύτερες πληθωριστικές πιέσεις, ιδίως μέσω «δευτερογενών επιδράσεων», ωθώντας ορισμένες κεντρικές τράπεζες να υιοθετήσουν πιο επιθετική στάση.

Ωστόσο, η τράπεζα προειδοποίησε ότι η αβεβαιότητα σχετικά με το χρονοδιάγραμμα οποιασδήποτε συμφωνίας κρατά τις κεντρικές τράπεζες σε εγρήγορση, με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να σκέφτονται αυστηρότερες νομισματικές ρυθμίσεις, σε απάντηση στους κινδύνους πληθωρισμού που οφείλονται στην ενέργεια.

«Τις επόμενες δύο εβδομάδες, αναμένουμε είτε μια συμφωνία για μια νέα εκεχειρία, είτε η τρέχουσα εκεχειρία θα έχει καταρρεύσει με την επανέναρξη των εχθροπραξιών», δήλωσε ο Μάντισον Κάρτραϊτ, ανώτερος γεωοικονομικός αναλυτής στην CBA.

Ο ίδιος έθεσε ‌70% πιθανότητα να επιτευχθεί μια συμφωνία, ενώ προειδοποίησε ότι είναι αβέβαιη η τύχη του Στενού του Ορμούζ.

«Η ασφάλιση (για διέλευση) μέσω του Στενού έχει γίνει απαγορευτική και δεν είναι σαφές πώς και σε ποια τιμή θα κινηθεί η ασφάλιση», πρόσθεσε.

«Επίσης, δεν είναι σαφές εάν το Ιράν θα χρεώσει διόδια ή τα διόδια θα τεθούν με άλλο όνομα», πρόσθεσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ