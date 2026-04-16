Εκπαιδευτικοί αορίστου χρόνου: Η Βουλή απέρριψε την αναπομπή – Το μπαλάκι ξανά στον Πρόεδρο

Με 29 ψήφους κατά και 12 υπέρ, η Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων απέρριψε την αναπομπή του νόμου για τους εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου, με τον οποίο απαγορεύεται ο τερματισμός των υπηρεσιών τους για λόγους πλεονασμού, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της εργασιακής τους ασφάλειας.

Κατά τη συζήτηση, βουλευτές έκαναν λόγο για ανάγκη αποκατάστασης της αδικίας που, όπως υποστήριξαν, υφίσταται αυτή η κατηγορία εκπαιδευτικών, σημειώνοντας ότι σε ολόκληρο τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα οι εργαζόμενοι αορίστου χρόνου δεν απολύονται, με μοναδική εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς. Θέτοντας ζήτημα ίσης μεταχείρισης, η πλειοψηφία της Βουλής έστειλε εκ νέου το μπαλάκι στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, καλώντας τον να υπογράψει τον νόμο.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης έχει πλέον ενώπιόν του δύο επιλογές: είτε να υπογράψει τον νόμο είτε να προσφύγει στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο.

Στο σκεπτικό της αναπομπής, πάντως, επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, ότι η Βουλή επιχειρεί να ρυθμίσει ζητήματα που άπτονται των όρων υπηρεσίας και της εργασιακής σχέσης των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών, κάτι που, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και τη νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου, εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της εκτελεστικής εξουσίας ως εργοδότη.

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι υπέρ της αναπομπής τάχθηκε ο ΔΗΣΥ, με τον βουλευτή του κόμματος Γιώργο Κάρουλλα να ξεκαθαρίζει πως «σεβόμαστε τους εκπαιδευτικούς και στηρίζουμε το δίκαιο αίτημά τους, ωστόσο δεν μπορούμε να τους γεμίζουμε με ελπίδες, στηριζόμενες σε μια πρόταση που εξαρχής γνωρίζουμε ότι είναι αντισυνταγματική».

Από εβδομάδας η φύλαξη μαθητών

Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη αναπομπή, η οποία αφορά τον νόμο περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως και ειδικότερα το ζήτημα της φύλαξης και επίβλεψης των παιδιών πριν από την έναρξη και μετά τη λήξη των μαθημάτων, η συζήτηση αναβλήθηκε για την ερχόμενη εβδομάδα.

Ο εισηγητής της πρότασης νόμου, Αλέκος Τρυφωνίδης, ζήτησε χρόνο ώστε να κατατεθούν αλλαγές, οι οποίες, όπως εκτιμάται, θα μπορούσαν να συμβάλουν ώστε ο νόμος να ψηφιστεί εκ νέου και αυτή τη φορά να υπογραφεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.