Εναρκτήρια Διάλεξη της Καθηγήτριας Βασιλικής Γκρέτση στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου τιμά την ακαδημαϊκή εξέλιξη και τα επιτεύγματα του διδακτικού του προσωπικού μέσα από τον θεσμό των Εναρκτήριων Διαλέξεων, εμπνευσμένο από αντίστοιχες πρακτικές κορυφαίων πανεπιστημίων του εξωτερικού, κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Βόρεια Αμερική. Η Εναρκτήρια Διάλεξη αποτελεί μια ιδιαίτερη και συμβολική στιγμή στην πορεία κάθε ακαδημαϊκού, προσφέροντάς του την ευκαιρία να παρουσιάσει στο κοινό το επιστημονικό, εκπαιδευτικό και κοινωνικό του έργο, καθώς και τη συμβολή του στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας, της κοινωνικής προσφοράς και της διδασκαλίας.

Στο πλαίσιο αυτό, θα πραγματοποιηθεί στις 22 Απριλίου 2026 (Τετάρτη, 18:00) στην αίθουσα 102 του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, η Εναρκτήρια Διάλεξη της Καθ. Βασιλικής Γκρέτση με τίτλο: The "glue" that holds us together and what happens when it falls apart.

Η Δρ. Βασιλική Γκρέτση είναι Καθηγήτρια Κυτταρικής και Μοριακής Παθολογοανατομίας και Συντονίστρια του Προγράμματος Βιοϊατρικών Επιστημών στο Τμήμα Επιστημών Ζωής. Είναι επίσης επικεφαλής της Ερευνητικής Ομάδας «Μετάσταση του καρκίνου και κυτταρικές προσκολλήσεις» στο Κέντρο Βασικής & Μεταφραστικής Έρευνας για τον καρκίνο (BTCRC). Έλαβε το Πτυχίο της στη Βιολογία από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το διδακτορικό της από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Pittsburgh (ΗΠΑ). Μετά από μεταδιδακτορική έρευνα στο πλαίσιο του προγράμματος Marie Curie ITN στο Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Ερευνών “Αλ. Φλέμιγκ”, εκλέχτηκε Επίκουρη Καθηγήτρια Έρευνας στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ-KETEAΘ). Η έρευνά της καλύπτει πεδία όπως η αναγέννηση του ήπατος, η οστεοαρθρίτιδα, η ρευματοειδής αρθρίτιδα και η μετάσταση των καρκινικών κυττάρων ενώ επικεντρώνεται στην ταυτοποίηση μοριακών βιοδεικτών και θεραπευτικών στόχων για την αναστολή της μετάστασης, χρησιμοποιώντας δισδιάστατα (2D) και τρισδιάστατα (3D) κυτταρικά μοντέλα. Έχει λάβει πολυάριθμες διακρίσεις, το έργο της έχει δημοσιευθεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά ενώ είναι κριτής και σε πολλά άλλα.

Η διάλεξη είναι ανοικτή στο κοινό. Θα ακολουθήσει δεξίωση.