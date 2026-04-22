Φωνάζουν οι Περιβαλλοντικές Οργανώσεις: Σύγκρουση για τον Ακάμα, αιχμές κατά Υπουργείου και Τμήματος Δασών

Σε ευθεία σύγκρουση με το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος έρχονται τρεις περιβαλλοντικές οργανώσεις, καταγγέλλοντας απόκλιση από τις σαφείς συστάσεις της Ελεγκτική Υπηρεσία για τη διαχείριση του δασικού δρόμου στον Ακάμα.

Σε κοινή ανακοίνωση, το Terra Cypria, το BirdLife Cyprus και η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου εκφράζουν έντονη ανησυχία για τον τρόπο με τον οποίο το αρμόδιο Υπουργείο ερμηνεύει τις υποδείξεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, σημειώνοντας ότι στην πράξη μετατίθεται επ’ αόριστον η εφαρμογή βασικών και νομικά δεσμευτικών όρων της περιβαλλοντικής έγκρισης του Σχεδίου Αειφόρου Ανάπτυξης του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα.

Οι οργανώσεις επικαλούνται τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, η οποία καταγράφει συνεχιζόμενη ανεξέλεγκτη και επικίνδυνη χρήση του δρόμου από ιδιωτικά οχήματα, ακόμη και ακατάλληλα για το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο, καθώς και από τετράτροχες μοτοσυκλέτες. Όπως επισημαίνεται, η κατάσταση αυτή συνιστά παραβίαση των όρων της περιβαλλοντικής έγκρισης που εκδόθηκε το 2021 και καθορίζει ποια οχήματα επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στην περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελεγκτική Υπηρεσία εισηγείται άμεση εφαρμογή ελεγχόμενης πρόσβασης με μπάρα εισόδου, περιορισμό της κυκλοφορίας μόνο σε κατάλληλα οχήματα και ουσιαστική ενημέρωση των επισκεπτών για τους κινδύνους.

Από την πλευρά του, το Υπουργείο αναγνωρίζει ότι υπάρχουν πραγματικές προκλήσεις, ωστόσο υποστηρίζει πως η ρύθμιση της πρόσβασης δεν επαρκεί από μόνη της για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Όπως αναφέρει, η οριστική λύση συνδέεται με τη συνολική οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα, περιλαμβανομένης της αναβάθμισης των οδικών υποδομών.

Την ίδια στιγμή, το Τμήμα Δασών προωθεί νέες εργασίες διαπλάτυνσης του δρόμου, αναμένοντας σχετική περιβαλλοντική έγκριση, εξέλιξη που ενισχύει τις ανησυχίες των οργανώσεων.

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις απορρίπτουν κατηγορηματικά τα σχέδια για περαιτέρω διαπλάτυνση, υποστηρίζοντας ότι αποκλίνουν από τη φιλοσοφία του Σχεδίου Αειφόρου Ανάπτυξης, μεταβάλλουν ουσιωδώς τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ενισχύουν την κυκλοφορία και την επισκεψιμότητα σε ευαίσθητες περιοχές και αυξάνουν τις πιέσεις στο δίκτυο Natura 2000. Παράλληλα, τονίζουν ότι υποβαθμίζεται η διατηρητέα περιοχή Λουτρά Αφροδίτης και Φοντάνα Αμορόζα και ανατρέπονται προηγούμενες περιβαλλοντικές εκτιμήσεις.

Καταληκτικά, ζητούν την άμεση και πλήρη εφαρμογή των όρων της περιβαλλοντικής έγκρισης, υπογραμμίζοντας ότι τα προβλήματα που καταγράφονται σήμερα οφείλονται στη μη εφαρμογή τους από το 2021 μέχρι σήμερα και όχι στην απουσία πρόσθετων έργων. Όπως σημειώνουν, η προστασία του Ακάμα και η ασφάλεια των επισκεπτών διασφαλίζονται μέσα από την τήρηση των ήδη εγκεκριμένων και δεσμευτικών όρων.