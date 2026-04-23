Ώρα αποφάσεων για ΑΠΕ σε γόνιμη γη - Έκτακτη συνεδρία Επιτροπής Γεωργίας, ΝΥ και Υπουργών πριν την Ολομέλεια

Κρίσιμη είναι η σημερινή μέρα για την πορεία που θα ακολουθήσει ο τροποποιημένος νόμος που ψήφισε πρόσφατα η Βουλή για την απαγόρευση της εγκατάστασης έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) για εμπορικούς σκοπούς, εντός γεωργικής γης, ο οποίος αναπέμφθηκε στις 15 Απριλίου από την εκτελεστική εξουσία.

Η κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας συνέρχεται σήμερα εκτάκτως και εξετάζει την αναπομπή, παρουσία του Γενικού Εισαγγελέα και τριών υπουργών, Γεωργίας, Ενέργειας και Εσωτερικών, ενώ λίγες ώρες μετά, η απόφαση της Ολομέλειας θα είναι καθοριστική για τα τρία ενδεχόμενα που συνδέονται με το θέμα. Είτε η Βουλή θα αποδεχτεί την αναπομπή, η οποία εδράζεται κυρίως σε ζητήματα συμβατότητας με το Σύνταγμα και το ευρωπαϊκό κεκτημένο, είτε θα εμμείνει στην αρχική της θέση, ώστε οι δύο εξουσίες να φτάσουν σε σύγκρουση, είτε θα βρεθεί η «χρυσή τομή», η οποία θα διασκεδάζει τόσο τις ανησυχίες του γεωργικού κόσμου για τη σοβαρή μείωση της εύφορης γεωργικής γης από τα έργα ΑΠΕ όσο και τις επιφυλάξεις της εκτελεστικής εξουσίας για την παραβίαση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών και τους δεσμευτικούς στόχους της Δημοκρατίας έναντι της ΕΕ για το 2030.

«Με βάση τη σκοπιά από την οποία η εκτελεστική εξουσία βλέπει το όλο ζητημα, το σενάριο της ‘‘χρυσής τομής’’ δεν διαφαίνεται», δήλωσε στον «Π» ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας, βουλευτής του ΑΚΕΛ και εκ των εισηγητών της πρότασης νόμου, Γιαννάκης Γαβριήλ. Παραπέμποντας στην αυριανή απόφαση που θα κληθεί να λάβει η Ολομέλεια είπε «θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε και ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του».

Σύμφωνα με την επιστολή – αιτιολόγησης της αναπομπής, που έστειλε στη Βουλή η Προεδρία, το κύριο σημείο τριβής αφορά την προσθήκη νέου εδαφίου που απαγορεύει ρητά την τοποθέτηση εγκαταστάσεων ΑΠΕ για εμπορικούς σκοπούς σε συγκεκριμένες περιοχές. Υπενθυμίζεται ότι η απαγόρευση καλύπτει: α) Γόνιμη ή μόνιμα αρδευόμενη γη, όπως αυτή χαρακτηρίζεται από το Τμήμα Γεωργίας. β) Γη σε περιοχές αναδασμού (αρδευόμενου, ξηρικού ή μικτού) ή που αρδεύονται από κυβερνητικά έργα. γ) Πολεοδομικές ζώνες προστασίας. δ) Περιοχές του δικτύου Natura 2000.

Με βάση την επιστολή, οι ενδοιασμοί της εκτελεστικής εξουσίας εστιάζουν κυρίως στο γεγονός ότι η αρμοδιότητα διαμόρφωσης της πολιτικής συμμόρφωσης με την υποχρέωση ενθάρρυνσης και προώθησης της χρήσης των ΑΠΕ, εμπίπτει πρωτίστως στο δικό της πεδίο.

Επίσης σημειώνεται ότι, η Νομική Υπηρεσία εξέφρασε επιφυλάξεις αναφορικά με τη συμβατότητα των προτεινόμενων διατάξεων με το Άρθρο 23 του Συντάγματος και τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Δημοκρατία έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ τονίσθηκε η ανάγκη υιοθέτησης σαφούς ορολογίας χάριν της ασφάλειας δικαίου. Παράλληλα, τονίζεται ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις έρχονται σε σύγκρουση με τον σκοπό του βασικού νόμου που είναι προώθηση και ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ, καθώς εισάγουν πρόνοιες, οι οποίες αντικειμενικά ούτε ενθαρρύνουν, ούτε και προωθούν τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά, αντιθέτως, την περιορίζουν, κατά τρόπο ενδεχομένως μη συμβατό με τη διατύπωση του σκοπού του Νόμου στο πεδίο εφαρμογής του.