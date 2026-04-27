Στα σκαριά το υπερσύγχρονο εργοστάσιο της Green Dot - Θα μειώσει την ταφή σκουπιδιών στην Κόσιη

Ένα καινούριο εργοστάσιο ανακύκλωσης, το οποίο λόγω τεχνολογίας αιχμής θα είναι πρότυπο για την Κύπρο και συγχρόνως θα αποφορτίσει της ΟΕΔΑ Κόσιης, όπου σημαντική ποσότητα αποβλήτων θάβεται καθημερινά, δρομολογεί η Green Dot. Μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, αποσφραγίστηκαν σήμερα οι προσφορές των ενδιαφερομένων αναδόχων για την ανέγερση των εγκαταστάσεων στη βιομηχανική ζώνη βαριάς οχληρίας Τσερίου, κόστους ενός εκατομμυρίου εφτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Την ίδια ώρα αναμένεται να αποσφραγιστούν στα μέσα Μαΐου, οι προσφορές για τον εξοπλισμό, κόστους τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ χωρίς ΦΠA, μετά από δεύτερο - παράλληλο διαγωνισμό.

Στόχος του Διοικητικού Συμβουλίου της Green Dot είναι και για τους δύο διαγωνισμούς η ανάθεση να γίνει τον Μάιο, ώστε μετά από περίοδο 15 μηνών, δηλαδή τον Ιούλιο του 2027, το εργοστάσιο να παραδοθεί.

Επιβεβαιώνοντας ότι υπάρχουν ενδιαφερόμενοι ανάδοχοι και για τους δύο διαγωνισμούς, ο Μάριος Βραχίμης, γενικός διευθυντής της Green Dot, δήλωσε στον «Π» ότι το νέο εργοστάσιο θα έχει τη δυνατότητα να απορροφήσει 36.000 τόνους συσκευασιών ανά έτος, κυρίως PMD (α. πλαστικά μπουκάλια, δοχεία και σακούλες β. μεταλλικές συσκευασίες, κονσέρβες και σπρέι γ. συσκευασίες tetra pak) και χαρτί.

Την ίδια ώρα σημείωσε ότι η δυναμικότητα του νέου εργοστασίου θα είναι για όλες τις ποσότητες αποβλήτων που συλλέγουν παγκύπρια, ειδικά για το PMD. Σε σχέση με το χαρτί, πρόσθεσε, θα αποφασίσουν μετά από μελέτη, διότι, όπως είπε, μπορεί να μη συμφέρει οικονομικά να φτάνει στη Λευκωσία από επαρχίες που βρίσκονται κοντά στα λιμάνια και πάλι πίσω, διότι οι εξαγωγές του χαρτιού γίνονται από τα λιμάνια.

«Με την ολοκλήρωση του εργοστασίου θα σταματήσει να επιβαρύνεται η ΟΕΔΑ Κόσιης με τα υλικά που στέλνουμε, γιατί σήμερα ένας μέρος του PMD πηγαίνει στην Κόσιη. Συνεπώς θα αποφορτιστεί σημαντικά η ΟΕΔΑ Κόσιης, με αποτέλεσμα να σταματήσει να θάβει ορισμένες ποσότητες», διαβεβαίωσε ο κ. Βραχίμης.

Αυτοματοποίηση

Πρόκειται για ένα αυτοματοποιημένο εργοστάσιο, το οποίο θα περιλαμβάνει οπτικούς διαχωριστές και αεροδιαχωριστές, τα οποία, όπως είπε, θα αναγνωρίζουν και θα χωρίζουν τα υλικά ανακύκλωσης. Κάνοντας λόγο για ένα πρότυπο εργοστάσιο ανακύκλωσης, που αντίστοιχό του δεν συναντάται σήμερα στην Κύπρο, σημείωσε ότι για πρώτη φορά θα είναι σε θέση να προσφέρουν σε αυτό ξεναγήσεις, όπως σε μαθητές σχολείων, φοιτητές και δημοσιογράφους. «Θα μπορείς να δείξεις, για παράδειγμα, σε μία τάξη Δημοτικού το πώς γίνεται η ανακύκλωση. Μέχρι σήμερα δεν μπορούσε να γίνει αυτό», τόνισε ο κ. Βραχίμης.

Σύμφωνα με τα αρχιτεκτονικά σχέδια, το έργο θα περιλαμβάνει σε τεμάχιο γης 20.000 τ.μ. το κυρίως εργοστάσιο διαλογής, ανοιχτό χώρο αποθήκευσης υλικών, ζυγαριά, βυθισμένη ράμπα ταυτόχρονης φορτο-εκφόρτωσης, χώρο στάθμευσης φορτηγών, γραφεία διοίκησης με δυνατότητα οπτικής επαφής εργοστασίου και ζυγαριάς από τον φύλακα και προσβασιμότητα σε ΑμεΑ.

Χρονοδιαγράμματα

Με βάση τον προγραμματισμό, στα μέσα Μαΐου αναμένεται το Διοικητικό Συμβούλιο της Green Dot να κατακυρώσει την προσφορά στον κατασκευαστή, με προθεσμία διεκπεραίωσης τους 15 μήνες. Δεδομένου ότι ο ανάδοχος για τον εξοπλισμό θα χρειαστεί λιγότερους μήνες, συγκεκριμένα εννέα, για να τον παραδώσει και να τον εγκαταστήσει, αναμένεται, είπε ο κ. Βραχίμης, ότι και τα δύο έργα θα ολοκληρωθούν τον Ιούλιο του 2027. Ο ανάδοχος του εξοπλισμού θα αναλάβει συγκεκριμένα τον σχεδιασμό, προμήθεια εξοπλισμού, εγκατάσταση, λειτουργία και παροχή εκπαίδευσης στο προσωπικό της Green Dot σε σχέση με τη χρήση του εξοπλισμού μονάδας διαλογής PMD και xαρτιού.

Σύμφωνα με τα έγγραφα του διαγωνισμού για την ανέγερση του εργοστασίου, η ανάθεση της σύμβασης γίνεται στον προσφέροντα του οποίου η προσφορά έχει αναδειχθεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, ως η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών με την ίδια τιμή, η επιλογή του σναδόχου από την αναθέτουσα αρχή θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της κλήρωσης.