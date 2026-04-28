«Η Ευρώπη δεν μπορεί χωρίς την Τουρκία» λέει ο Μπαχτσελί επικρίνοντας τη φον ντερ Λάιεν

Eπίθεση στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εξαπέλυσε ο ηγέτης του τουρκικού ακροδεξιού Κόμματος Εθνικής Δράσης, MHP, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, μετά τη δήλωσή της ότι η ευρωπαϊκή ήπειρος δεν πρέπει να αφεθεί σε «ρωσική, τουρκική ή κινεζική επιρροή».

Μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, ο Μπαχτσελί είπε ότι η συγκεκριμένη φράση «δεν μπορεί να θεωρηθεί γλωσσικό ατύχημα», αλλά, όπως υποστήριξε, αποτελεί έκφραση «αλαζονείας, ταξινόμησης και δύο μέτρων και δύο σταθμών».

«Το ζήτημα δεν είναι η κατεύθυνση της Άγκυρας, αλλά η διπρόσωπη πολιτική των Βρυξελλών», ανέφερε, κατηγορώντας την ΕΕ ότι κρατά την Τουρκία «εκτός» όταν πρόκειται για ένταξη, αλλά την καλεί «εντός» όταν χρειάζεται ασφάλεια, ενέργεια, μεταφορές ή διαχείριση του μεταναστευτικού.

Ο ηγέτης του MHP υποστήριξε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να αγνοήσει τον ρόλο της Τουρκίας, λέγοντας πως «η Ευρώπη δεν μπορεί χωρίς την Τουρκία. Δεν μπορεί στην ασφάλεια, δεν μπορεί στην ενέργεια, δεν μπορεί στη διαχείριση της μετανάστευσης, δεν μπορεί στις μεταφορές».

Ο κ. Μπαχτσελί ανέφερε ακόμη ότι η Τουρκία δεν είναι χώρα που θα δεχθεί ρόλο «κομπάρσου» σε σενάρια άλλων, ούτε μπορεί να αντιμετωπίζεται ως δύναμη που «έρχεται όταν της λένε έλα και φεύγει όταν της λένε φύγε».

«Όποιος θέλει να οικοδομήσει σχέση με την Τουρκία, πρέπει πρώτα να υπολογίσει την τιμή αυτού του έθνους, το κύρος αυτού του κράτους και το βάρος αυτής της ιστορίας», είπε.

Ο κ. Μπαχτσελί κάλεσε την Ευρώπη να αναθεωρήσει τη γλώσσα που χρησιμοποιεί έναντι της Τουρκίας και να μικά «όχι με συνθήματα, αλλά με πραγματικότητα», υποστηρίζοντας ότι η νέα εποχή δεν ανήκει «σε κέντρα που υποτιμούν το ένα το άλλο», αλλά «σε κράτη που μπορούν να διαβάσουν σωστά την πραγματικότητα».

