Η Μοσάντ λέει ότι επέδειξε για νέες επαναστατικές επιχειρησιακές ικανότητες σε Ιράν και Λίβανο

Ως «επαναστατικές» χαρακτήρισε τις επιχειρησιακές ικανότητες που επέδειξε η Μοσάντ στις επιχειρήσεις του στο Ιράν και στον Λίβανο ο αρχηγός της.

Κατά την ετήσια τελετή επίδοσης διακρίσεων χθες, ο Νταβίντ Μπαρνέα, διευθυντής των εξωτερικών υπηρεσιών Πληροφοριών του Ισραήλ, δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις που έλαβαν διακρίσεις επέτρεψαν στον οργανισμό «να ξεπεράσει τον εαυτό του στο Ιράν και τον Λίβανο», σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε σήμερα από το γραφείο Τύπου της ισραηλινής κυβέρνησης.

«Αποκτήσαμε στρατηγικού και τακτικού χαρακτήρα πληροφορίες στην καρδιά των μυστικών του εχθρού», δήλωσε ο Νταβίντ Μπαρνέα προσθέτοντας ότι η Μοσάντ «επέδειξε νέες επαναστατικές επιχειρησιακές ικανότητες στις χώρες» που μπήκαν στο στόχαστρό της.

Η στενή συνεργασία με τον ισραηλινό στρατό είναι, σύμφωνα με τον αρχηγό της Μοσάντ, στην καρδιά των επιχειρήσεων αυτής της χρονιάς, περιλαμβανομένων των πληγμάτων για την εξόντωση υψηλόβαθμων αξιωματούχων στην καρδιά της Τεχεράνης.

Μία από τις επιχειρήσεις που έλαβαν διακρίσεις, σύμφωνα με την ανακοίνωση, περιλάμβανε τους τρόπους δράσης των πρακτόρων επί του πεδίου που επέτρεψαν την παράνομη διείσδυση των πρακτόρων της μέχρι την καρδιά της Τεχεράνης, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ο Νταβίντ Μπαρνέα δήλωσε ότι ο ισραηλινός στρατός και η Μοσάντ τροποποίησαν την «στρατηγική προσέγγιση» του Ισραήλ και ο οργανισμός μετατράπηκε σε μία πιο επιθετική και ενεργητική δύναμη σε καιρό πολέμου. Η υπηρεσία «δεν θα επαναπαυθεί στις δάφνες της», πρόσθεσε.

«Οταν θα αντιλαμβανόμαστε μία απειλή, θα ενεργούμε με όλη μας την δύναμη», προειδοποίησε.

