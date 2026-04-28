Γαλλία: Ανησυχία στους πολίτες για την έλλειψη καυσίμων - Προσπάθεια καθησυχασμού από την κυβέρνηση

Σε προσπάθεια να κατευνάσει την ανησυχία των πολιτών σχετικά με τις ελλείψεις καυσίμων τους επόμενους μήνες επιδίδεται η κυβέρνηση της Γαλλίας, έπειτα από την εκτίμηση που έκανε την Παρασκευή ο Διευθύνων Σύμβουλος της TotalEnergies Πατρίκ Πουγιανέ, ο οποίος είπε ότι, εάν ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ στον Κόλπο συνεχιστεί «για άλλους δύο ή τρεις μήνες», η Γαλλία θα εισέλθει «σε περίοδο ελλείψεων ενέργειας».

«Δεν είχαμε ελλείψεις τον Απρίλιο» και «δεν ανησυχώ ούτε για τον Μάιο», δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομίας Ρολάν Λεσκίρ, ενώ ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε το Σάββατο ότι «δεν αναμένονται ελλείψεις» καυσίμων στη Γαλλία κάνοντας λόγο για σενάρια που θα μπορούσαν να προκαλέσουν «πανικό». Εάν αντιμετωπίσουμε πρόβλημα εισαγωγών, «έχουμε στρατηγικά αποθέματα τριών μηνών», είπε επίσης ο Λεσκίρ, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει να αυξήσει τις διυλίσεις».

Τα στρατηγικά αποθέματα εκτιμώνται σε «100 εκατομμύρια βαρέλια· έχουμε απελευθερώσει λιγότερο από το 2% εξ αυτών» δήλωσε επίσης σήμερα η κυβερνητική εκπρόσωπος Μοντ Μπρεγκόν σε συνέντευξη της στον Ραδιοφωνικό σταθμό Franceinfo, διαβεβαιώνοντας τους ακροατές ότι «δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων βενζίνης, ντίζελ ή κηροζίνης τις επόμενες εβδομάδες». Η κυβερνητική εκπρόσωπος δήλωσε επίσης ότι τα πρατήρια καυσίμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα τροφοδοσίας δεν υπερβαίνουν το 4%, ενώ απευθυνόμενη προς τις αεροπορικές εταιρείες, ορισμένες εκ των οποίων έχουν αρχίσει να ακυρώνουν καλοκαιρινές πτήσεις, συνέστησε ψυχραιμία και υπευθυνότητα, λέγοντας ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα συναντηθεί με εκπροσώπους τους.

Πηγή: cnn.gr