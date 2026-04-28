Πτυχές άμυνας συζήτησαν διευθυντές αρμόδιων Υπουργείων ΕΕ στη Λευκωσία

Πτυχές της αμυντικής πολιτικής της ΕΕ τέθηκαν την Τρίτη σε άτυπη συνάντηση των Διευθυντών Αμυντικής Πολιτικής στη Λευκωσία, στο πλαίσιο των συναντήσεων της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας, κατά την πρώτη ενότητα της συνάντησης, οι Διευθυντές Αμυντικής Πολιτικής διερεύνησαν τα επόμενα βήματα για την ενίσχυση της συνεισφοράς της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του αμυντικού τομέα της Ουκρανίας και τις ευρύτερες εγγυήσεις ασφάλειας, επαναβεβαιώνοντας τη σημασία της διαρκούς, συντονισμένης και στρατηγικά προσανατολισμένης εμπλοκής της ΕΕ.

Ακολούθως στο πλαίσιο των τρεχουσών εξελίξεων και της αμυντικής ετοιμότητας, οι Διευθυντές Αμυντικής Πολιτικής αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις προσπάθειες περαιτέρω διεύρυνσης κοινής αντίληψης για την αντιμετώπιση απειλών και προκλήσεων.

Συζήτησαν, επίσης, όπως αναφέρεται, την πρόοδο που αφορά την αμυντική ετοιμότητα και τις συνεχιζόμενες εργασίες για την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, αναδεικνύοντας τη σημασία της επαύξησης της ετοιμότητας, της βελτίωσης του συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών και της διασφάλισης μιας συνεκτικής προσέγγισης στην ασφάλεια και άμυνα της Ένωσης.

Κατά την τρίτη ενότητα, η οποία αφορούσε την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, οι Διευθυντές Αμυντικής Πολιτικής εξέτασαν τις επιπτώσεις των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή αναφορικά με την ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στον αντίκτυπο των συνεχιζόμενων συγκρούσεων, και στις αναδυόμενες απειλές, προκλήσεις και πιθανές ευκαιρίες, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων που άπτονται της θαλάσσιας ασφάλειας. Η ανταλλαγή απόψεων κάλυψε επίσης τις συνεχιζόμενες πρωτοβουλίες της ΕΕ στην περιοχή, τη συμβολή της σε θαλάσσιες επιχειρήσεις, καθώς και τις πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, προστίθεται.

Ο Διευθυντής Αμυντικής Πολιτικής του Υπουργείου Άμυνας, Αντισυνταγματάρχης (ΠΒ) Νεόφυτος Νεοφύτου, υπογράμμισε την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδει η Κυπριακή Δημοκρατία, τόσο ως κράτος μέλος της ΕΕ, όσο και υπό την ιδιότητά της ως Προεδρεύουσα του Συμβουλίου της Ένωσης, στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής ετοιμότητας και στη συνεχιζόμενη και ουσιαστική στήριξη προς την Ουκρανία.

Πρόσθεσε, επίσης, ότι η Προεδρία εργάζεται για την προώθηση των σχετικών θεμάτων με συνεκτικό, ισορροπημένο και χωρίς αποκλεισμούς τρόπο, προς όφελος όλων των κρατών μελών και της συνολικής ασφάλειας της Ένωσης. Αναφερόμενος στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή, υπογράμμισε την ανάγκη στενού συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «ανέδειξε τον ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας και το υψηλό επίπεδο ετοιμότητας, επισημαίνοντας την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ικανότητας αντίδρασης, τονίζοντας ότι η προστασία των Ευρωπαίων πολιτών αποτελεί άμεση προτεραιότητα».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ