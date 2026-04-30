Η εμπειρία σου στα Πράσινα Σημεία Λευκωσίας - Έρευνα του ΕΟΑ Λευκωσίας και κάλεσμα στους Λευκωσιάτες να συμμετέχουν

Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας προχωρά στη διενέργεια έρευνας για την εμπειρία και την ικανοποίηση των πολιτών από τη χρήση των Πράσινων Σημείων της επαρχίας, μέσω ανώνυμου ερωτηματολογίου που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η συστηματική καταγραφή των απόψεων των χρηστών, ώστε να αξιολογηθεί η λειτουργία των υφιστάμενων υποδομών και να εντοπιστούν περιθώρια βελτίωσης στην εξυπηρέτηση και τη διαχείριση των αποβλήτων.

Η έρευνα στοχεύει στην αποτύπωση της εμπειρίας και του βαθμού ικανοποίησης των χρηστών, με στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης και της λειτουργίας των χώρων αυτών. Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε όσους έχουν επισκεφθεί έστω και μία φορά Πράσινο Σημείο, ενώ οι απαντήσεις θα αξιοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς.

Τα Πράσινα Σημεία αποτελούν οργανωμένους χώρους, όπου οι πολίτες μπορούν να απορρίπτουν δωρεάν ειδικά απόβλητα οικιακής προέλευσης, όπως ηλεκτρικές συσκευές, έπιπλα, στρώματα, κλαδέματα και άλλα ογκώδη αντικείμενα.

Στην επαρχία Λευκωσίας λειτουργούν σε Στρόβολο, Εργάτες, Άλαμπρα, Λινού, Αστρομερίτη και Περιστερώνα, καλύπτοντας μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

Υπενθυμίζεται ότι τα Πράσινα Σημεία προορίζονται αποκλειστικά για οικιακά απόβλητα και δεν δέχονται υλικά από επαγγελματικές ή εμπορικές δραστηριότητες. Γιατί ναι, χρειάστηκε να το διευκρινίσουμε κι αυτό.

Εάν έχεις επισκεφθεί κάποιο Πράσινο Σημείο, αφιέρωσε λίγα λεπτά για να συμπληρώσεις το ανώνυμο ερωτηματολόγιο και να συμβάλεις στη βελτίωση της εξυπηρέτησης:

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdSuEAKC4cpUx.../viewform