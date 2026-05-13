Παραλία Αλακάτι: Στο «σφυρί» το καταφύγιο των χελωνών στα κατεχόμενα - Οικοδομικές άδειες σε προστατευμένη περιοχή

Σε συναγερμό βρίσκονται τ/κ περιβαλλοντικές οργανώσεις και φορείς, καθώς πληθαίνουν οι ισχυρισμοί στα κατεχόμενα για μεθοδεύσεις που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τον περιβαλλοντικά προστατευμένο χαρακτήρα της παραλίας Αλακάτι στον Άγιο Αμβρόσιο Κερύνειας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Bugün Kıbrıs, η «συγκυβέρνηση» UBP-DP-YDP φέρεται να δρομολογεί την αλλαγή του καθεστώτος της περιοχής, με σκοπό την παραχώρηση τμημάτων της για οικιστική ή εμπορική ανάπτυξη.

«Μεθοδεύσεις πίσω από κλειστές πόρτες»

Το δημοσίευμα αποκαλύπτει ότι, ενώ το «Τμήμα Περιβάλλοντος» δεν έχει διεξάγει καμία επίσημη μελέτη, το αρμόδιο «Υπουργείο Τουρισμού και Περιβάλλοντος» φέρεται να έχει επιστρατεύσει εξωτερικούς ακαδημαϊκούς για τη σύνταξη έκθεσης που θα δικαιολογεί τον αποχαρακτηρισμό μέρους της προστατευόμενης ζώνης.

Ερωτηματικά προκαλεί, επίσης, η πρόσφατη παύση του «διευθυντή» του «Τμήματος Περιβάλλοντος», Αμπντουλάχ Ακτολγκαλί, η οποία συνέπεσε χρονικά με την έναρξη των συζητήσεων για το Αλακάτι, ενισχύοντας τις υποψίες για προσπάθεια κάμψης των εσωτερικών αντιστάσεων.

Οικοδομικές άδειες στην προστατευμένη περιοχή

Στο χορό των καταγγελιών μπήκε δυναμικά και το τ/κ επιμελητήριο μηχανικών (KTMMOB), το οποίο κατήγγειλε την έκδοση παράνομων πολεοδομικών αδειών εντός της προστατευόμενης περιοχής. Σε γραπτή δήλωση, το επιμελητήριο αναφέρει ότι οικοδομή στην οποία εντοπίστηκε παράτυπη ανανέωση άδειας σφραγίστηκε την περασμένη εβδομάδα από τις «τοπικές αρχές».

Ωστόσο, το πρόβλημα φαίνεται να είναι ευρύτερο, καθώς το επιμελητήριο εντόπισε ακόμη τρεις κατασκευές σε κοντινή απόσταση, «οι άδειες των οποίων ανανεώθηκαν επίσης κατά παράβαση της νομοθεσίας», όπως ανέφερε σε σχετική ανακοίνωση. Οι μηχανικοί ξεκαθάρισαν ότι «θα κινηθούν νομικά εναντίον των υπευθύνων για κατάχρηση καθήκοντος».

«Επενδυτική απόβαση»

Την ίδια ώρα, το έντονο ενδιαφέρον επενδυτικών ομίλων επιβεβαιώνει τις ανησυχίες για τη μετατροπή της παρθένας περιοχής σε τουριστικό θέρετρο. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά επενδυτικής ιστοσελίδας, η οποία παρουσιάζει το Αλακάτι όχι μόνο ως φυσικό αξιοθέατο, αλλά ως μια περιοχή με «συναρπαστικές επενδυτικές προοπτικές».

Όπως αναφέρεται συγκεκριμένα:

«Η φυσική ομορφιά, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη δημοτικότητα της περιοχής στους τουρίστες, καθιστούν το Αλακάτι μια ελκυστική τοποθεσία για επενδύσεις σε ακίνητα. Είτε ενδιαφέρεστε για αγορά ακινήτου στην βόρεια Κύπρο για προσωπική χρήση, είτε ως εξοχική κατοικία ή επενδυτικό ακίνητο, το Αλακάτι προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία. Η γύρω περιοχή γνωρίζει αύξηση στην ανάπτυξη, με νέα ακίνητα να χτίζονται προσφέροντας σύγχρονες ανέσεις, παραμένοντας παράλληλα κοντά στη φυσική ομορφιά της παραλίας».

Οικότοπος διεθνούς σημασίας

Το Αλακάτι δεν είναι απλώς μια παραλία, καθότι αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους βιότοπους σε ολόκληρη τη Μεσόγειο για την αναπαραγωγή της Πράσινης Χελώνας (Chelonia mydas) και της Caretta caretta. Η περιοχή κηρύχθηκε περιβαλλοντικά προστατευόμενη το 1997 και εκτός από τις χελώνες, φιλοξενεί σπάνια συστήματα αμμόλοφων, θαλάσσια λιβάδια Ποσειδωνίας και αποτελεί πέρασμα για δεκάδες είδη αποδημητικών πουλιών.

Το ειδυλλιακό τοπίο, που ορίζεται από τα χαρακτηριστικά «Τρουλλιά» (παραθαλάσσιοι βράχοι) και τους αχανείς αμμόλοφους, αποτελούσε ανέκαθεν ένα μοναδικό οικοσύστημα. Είναι χαρακτηριστικό πως ένα τμήμα του ονομαζόταν από τους Τουρκοκύπριους της περιοχής «Gehennem Deresi» (Ποταμός της Κόλασης), λόγω της καυτής άμμου που δεν επέτρεπε την καλλιέργεια, διασώζοντας έτσι την άγρια, παρθένα ομορφιά του.

Σήμα κατατεθέν της περιοχής παραμένει το «Λακκούι του Κούλη». Στους απέραντους «Άμμους του Χατζηκούλη», η εύρεση γλυκού νερού μέσα στην άμμο, μόλις λίγα μέτρα από το κύμα, θεωρήθηκε «θαύμα» και αποτέλεσε για δεκαετίες πηγή ζωής για ανθρώπους και ζώα.