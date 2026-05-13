Χριστόδουλος Πατσαλίδης: Ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης επιτοκίων τον Ιούνιο

Αυξάνονται οι πιθανότητες για άνοδο των βασικών επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τον Ιούνιο, εν μέσω εντεινόμενης αβεβαιότητας και ανησυχιών για τις επιπτώσεις των υψηλότερων τιμών πετρελαίου στον πληθωρισμό, σύμφωνα με τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), Χριστόδουλο Πατσαλίδη.

Σε συνέντευξή του στο ειδησεογραφικό πρακτορείο MNI, ο κ. Πατσαλίδης ανέφερε ότι η εικόνα που διαμορφώνεται σήμερα ενισχύει τα σενάρια για αύξηση των επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίαση της ΕΚΤ.

«Όπως έχουν τα πράγματα, η κατάσταση επιδεινώνεται. Επομένως, τα πράγματα τείνουν προς αύξηση των επιτοκίων», ανέφερε.

Την ίδια ώρα, ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας έσπευσε να διευκρινίσει ότι μια πιθανή αύξηση δεν θα πρέπει να θεωρηθεί προαναγγελία ενός νέου κύκλου νομισματικής σύσφιγξης, αναφέροντας ότι οι αποφάσεις της ΕΚΤ εξακολουθούν να λαμβάνονται στη βάση των οικονομικών στοιχείων και ξεχωριστά σε κάθε συνεδρίαση.

«Δεν δεσμευόμαστε εκ των προτέρων για οποιεσδήποτε μελλοντικές αυξήσεις επιτοκίων», ανέφερε.

Ο κ. Πατσαλίδης εξήγησε ότι το βασικό ζητούμενο για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής είναι να διαπιστωθεί κατά πόσον η άνοδος των τιμών της ενέργειας θα περιοριστεί σε μια διαταραχή από την πλευρά της προσφοράς ή εάν θα επηρεάσει ευρύτερα τη ζήτηση και τον δομικό πληθωρισμό.

«Αυτό που παρατηρούμε είναι μια αυξανόμενη τιμή, και αυτό είναι εμφανές», είπε αναφερόμενος στις τιμές του πετρελαίου, προσθέτοντας ότι το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν αυτές οι πιέσεις θα περάσουν στην πλευρά της ζήτησης, όπου η νομισματική πολιτική μπορεί να ασκήσει επιρροή.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι μια πρόωρη αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής θα μπορούσε να έχει αρνητικές συνέπειες για την οικονομική ανάπτυξη, εάν οι πληθωριστικές πιέσεις παραμείνουν αποκλειστικά στην πλευρά της προσφοράς.

«Εάν πρόκειται απλώς για διαταραχή προσφοράς και δεν μετακινηθεί στην πλευρά της ζήτησης, τότε μια προληπτική κίνηση … θα μπορούσε να είναι δαπανηρή. Θα μπορούσε να είναι επιζήμια για την ανάπτυξη», σημείωσε.

Ο κ. Πατσαλίδης ανέφερε επίσης ότι η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ να διατηρήσει το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων στο 2% κατά τη συνεδρίαση του Απριλίου συνδέεται με την ανάγκη αξιολόγησης νέων προβλέψεων και πρόσθετων οικονομικών στοιχείων πριν από τη συνεδρίαση του Ιουνίου.

Περιγράφοντας το διεθνές περιβάλλον ως ιδιαίτερα αβέβαιο, ο Διοικητής της ΚΤΚ ανέφερε ότι οι κεντρικές τράπεζες βρίσκονται πλέον σε μια «γκρίζα ζώνη», με τις διαταραχές προσφοράς να γίνονται συχνότερες και τις γεωπολιτικές εξελίξεις να αυξάνουν την αβεβαιότητα.

«Οι επίμονα αυξανόμενες τιμές ενισχύουν τον κίνδυνο μετάδοσης στον δομικό πληθωρισμό», ανέφερε.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σενάρια υπό τα οποία η ΕΚΤ θα μπορούσε να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια τον Ιούνιο, ιδιαίτερα εάν υπάρξει ταχεία αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων και περιορισμένη επίδραση στις πληθωριστικές προσδοκίες.

«Επομένως, αυτό είναι ένα σενάριο υπό το οποίο η ΕΚΤ δεν θα χρειαζόταν να αυξήσει τα επιτόκια», είπε.

Ο κ. Πατσαλίδης απέρριψε, τέλος, την άποψη ότι μια πιθανή αύξηση επιτοκίων τον Ιούνιο θα σηματοδοτούσε την έναρξη ενός παρατεταμένου κύκλου ανόδου επιτοκίων.

«Μια κίνηση τον Ιούνιο δεν σημαίνει ότι εισερχόμαστε σε νέο κύκλο», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η ΕΚΤ θα συνεχίσει να αξιολογεί τα δεδομένα σε κάθε συνεδρίαση ξεχωριστά, σε ένα περιβάλλον αυξημένης διεθνούς αστάθειας και συχνότερων διαταραχών προσφοράς.

Πηγή: ΚΥΠΕ