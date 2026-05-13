Δυσκολεύουν τα πράγματα για το χαλλούμι λόγω αφθώδους πυρετού - Αναγκαστική αλλαγή στη ποσόστωση γάλακτος με υπουργικό διάταγμα

Στο 15% καθορίζεται η ελάχιστη αναλογία αιγινού και πρόβειου γάλακτος στις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή χαλλουμιού, με νέο διάταγμα από τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, κατά την περίοδο από τις 15 Μαΐου 2026 μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Με τον αφθώδη πυρετό να έχει επηρεάσει το 8% του συνολικού πληθυσμού αιγοπροβάτων, το γάλα των οποίων είναι το βασικό συστατικό στην παραγωγή χαλλουμιού, οι ανησυχίες για την επάρκεια γάλακτος έχουν θορυβήσει το Υπουργείο Γεωργίας.

Σύμφωνα με το διάταγμα, τα στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας δείχνουν ότι οι διαθέσιμες ποσότητες αιγινού και πρόβειου γάλακτος δεν επιτρέπουν σήμερα τη συμμόρφωση όλων των παραγωγών με τις πλήρεις προδιαγραφές παραγωγής του ΠΟΠ χαλλουμιού και με τους ισχύοντες κανονισμούς, οι οποίοι προβλέπουν ότι το αιγινό ή πρόβειο γάλα ή μείγμα αυτών πρέπει να υπερέχει του αγελαδινού γάλακτος.

Την ίδια ώρα, σημειώνεται ότι καταβάλλονται προσπάθειες για σταδιακή αύξηση της παραγωγής αιγινού και πρόβειου γάλακτος, ώστε μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου να είναι εφικτή η πλήρης συμμόρφωση όλων των παραγωγών με τις προδιαγραφές του ΠΟΠ.

Το διάταγμα εκδόθηκε από τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, μετά από αίτημα της Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Παράλληλα, με την έναρξη ισχύος του νέου διατάγματος καταργείται το προηγούμενο διάταγμα ημερομηνίας 31 Δεκεμβρίου 2025 (Κ.Δ.Π. 428/2025).

