Αστυνομία: Έρευνα για υπόθεση ιδιοποίησης οικογενειακής περιουσίας

Καταγγελία με σοβαρούς ισχυρισμούς για παράνομη ιδιοποίηση οικογενειακής περιουσίας, πλαστογράφηση εγγράφων και πιθανές παρεμβάσεις στη διερεύνηση υπόθεσης διερευνά η Αστυνομία. Η καταγγελία υποβλήθηκε στο ΤΑΕ Λεμεσού από μέλος της οικογένειας, το οποίο υποστηρίζει ότι, επί σειρά 30 ετών, αποκλείστηκε από την κληρονομιά του πατέρα της όταν ήταν ανήλικη, μέσω μεθόδων που παραπέμπουν σε δόλο και εξαπάτηση.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της καταγγελίας, το μέλος της οικογένειας απευθύνθηκε στην Αστυνομία προκειμένου να καταθέσει στοιχεία και τεκμήρια που, όπως ισχυρίζεται, αποδεικνύουν τη διάπραξη ποινικών αδικημάτων από τα αδέλφια της. Οι καταγγελίες αφορούν, μεταξύ άλλων, ψευδείς δηλώσεις ενώπιον δημόσιων υπηρεσιών, χρήση παραποιημένων εγγράφων, παραβίαση δικαστικών διαταγμάτων και παράνομη μεταβίβαση ή ιδιοποίηση περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με μεγάλη οικογενειακή περιουσία και ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα με μακρά παρουσία στην πόλη.

Το μέλος της οικογένειας υποστηρίζει ότι οι ενέργειες αυτές είχαν ως αποτέλεσμα να στερηθεί οικονομικά και περιουσιακά δικαιώματα που, κατά τους ισχυρισμούς της, της ανήκαν ως νόμιμου κληρονόμου του αποβιώσαντος πατέρα της. Παράλληλα, αναφέρει ότι χρειάστηκε να εξετάσει μεγάλο όγκο εγγράφων και να λάβει γνωματεύσεις από ειδικούς πραγματογνώμονες, ώστε να τεκμηριώσει την υπόθεσή της. Όλα τα σχετικά στοιχεία, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, έχουν τεθεί ενώπιον της Αστυνομίας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε γεγονότα που, σύμφωνα με την καταγγελία, δημιουργούν ερωτήματα ως προς τον τρόπο χειρισμού της υπόθεσης από τις αρμόδιες αρχές. Η καταγγελία βρίσκεται ενώπιον της Αστυνομίας εδώ και μερικούς μήνες, χωρίς ακόμη να έχει ολοκληρωθεί η διερεύνηση.

Σε σχέση με την ίδια υπόθεση, εκκρεμεί η διευθέτηση της περιουσίας της ίδιας οικογένειας, καθώς η διαχείριση παραμένει σε εκκρεμότητα ενώπιον του Δικαστηρίου Λεμεσού εδώ και περίπου 30 χρόνια. Για τη συγκεκριμένη πτυχή έχει οριστεί διαχειριστής της περιουσίας του αποβιώσαντος πατέρα. Παρ’ όλα αυτά, το Δικαστήριο δεν έχει καλέσει τον διαχειριστή να προχωρήσει στη διανομή της περιουσίας και στην εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων, όπως προβλέπουν οι σχετικές νομοθεσίες και τα σχετικά διατάγματα.