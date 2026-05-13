Πακέτο στήριξης για κτηνοτρόφους: Αποζημιώσεις χωρίς παραστατικά και κάλυψη απώλειας εισοδήματος

Ευρύ πακέτο οικονομικής στήριξης για τους κτηνοτρόφους που επηρεάζονται ενέκρινε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο, βάζοντας στο τραπέζι αποζημιώσεις για το ζωικό κεφάλαιο, κάλυψη λειτουργικών αναγκών και μέτρα για επανεκκίνηση της παραγωγικής δραστηριότητας.

Οι αποφάσεις λήφθηκαν στη βάση εισηγήσεων της ειδικής επιστημονικής επιτροπής, στην οποία συμμετέχουν οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, με στόχο την άμεση ανακούφιση των παραγωγών και τη σταδιακή αποκατάσταση της λειτουργίας των μονάδων.

Καταβολή αποζημιώσεων για το ζωικό κεφάλαιο

Αιγοπρόβατα: από €47 έως €420 ανά ζώο

Βοοειδή: από €150 έως €2.500 ανά ζώο

Χοίροι: από €35 έως €5.000 ανά ζώο

Οι αποζημιώσεις θα καταβάλλονται χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες που να απαιτούν παραστατικά, ενώ, σύμφωνα με την κυβέρνηση, τα ποσά που εγκρίθηκαν κινούνται πάνω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο.

Πέρα από την άμεση οικονομική ενίσχυση, προβλέπεται σχέδιο στήριξης για την απώλεια εισοδήματος των κτηνοτρόφων για διάστημα ενός έτους, ώστε να δοθεί χρόνος στις πληγείσες εκμεταλλεύσεις να επιστρέψουν σε πλήρη λειτουργία.

Στα μέτρα περιλαμβάνεται ακόμη η κάλυψη του κόστους διατροφής των ζώων κατά την περίοδο που δεν θα είναι παραγωγικά, καθώς και σχέδιο ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου. Για την καλύτερη εφαρμογή των αποφάσεων, θα οριστεί και αρμόδιος κρατικός λειτουργός που θα λειτουργεί ως σημείο επαφής για τους επηρεαζόμενους.

Παράλληλα, το Υπουργικό άναψε το πράσινο φως και για οικονομική ενίσχυση των αλιέων στο Λιοπέτρι, εγκρίνοντας κονδύλι €50.000 για στήριξη όσων επηρεάστηκαν από τα προβλήματα που προέκυψαν στην περιοχή.