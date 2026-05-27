Έρχεται κίτρινη προειδοποίηση για αύριο - Πώς θα είναι ο καιρός το τριήμερο του Κατακλυσμού

Καύσωνας σαρώνει την Ευρώπη, δημιουργώντας προβλήματα σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία, οι οποίες βλέπουν πρωτοφανείς θερμοκρασίες που προκάλεσαν και θανάτους.

Από την άλλη η Κύπρος σημείωσε μια πολύ βροχερή άνοιξη, με σποραδικές μπόρες να μας χτυπούν κυρίως το μεσημέρι και απόγευμα.

Κίτρινη προειδοποίηση για αύριο

Η αστάθεια που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες αναμένεται να κρατήσει, με αποκορύφωμα την αυριανή μέρα.

Όπως δήλωσε στο politis.com.cy ο λειτουργός της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, Μιχάλης Μούσκος, όλα δείχνουν πως αύριο «φαίνεται να έχουμε περισσότερα έντονα καιρικά φαινόμενα», με ενδεχόμενη έκδοση κίτρινης προειδοποίησης για καταιγίδες σε εσωτερικό και ορεινά. Την ίδια ώρα, η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 30 βαθμούς στο εσωτερικό και τους 26 στα παράλια.

Γιατί έχουμε αυτά τα φαινόμενα

Οι ψηλές θερμοκρασίες είναι αυτές που προκαλούν τις βροχές, αφού θερμές μάζες από τα βουνά και τη θάλασσα βοηθούν στην ανάπτυξη νεφώσεων, γι' αυτό και παρατηρούνται μεσημέρι και απόγευμα. «Είναι οι λεγόμενες ανοιξιάτικες μπόρες», χαρακτήρισε ο κ. Μούσκος.

Το τριήμερο του Κατακλυσμού

Στο ίδιο τέμπο θα συνεχίσει και η υπόλοιπη εβδομάδα, με τον Ιούνιο να μπαίνει «πολύ ήπια», με θερμοκρασίες λίγο πιο κάτω από το κανονικό, δηλαδή στους 29-30 αντί 32 που θεωρείται η μέση κλιματική τιμή. Βέβαια, ο κ. Μούσκος εξήγησε ότι η σύγκριση γίνεται με προηγούμενες χρονιές, όπου βιώναμε καύσωνες, ενίοτε και από τον Μάιο. Ο καιρός βέβαια «θα στρώσει σιγά σιγά» όσο μπαίνουμε στον Ιούνιο.

Ανάσα για τα φράγματα

Ο Μάιος μέχρι και σήμερα το πρωί κατέγραψε 230% βροχόπτωση, δηλαδή διπλάσια του περσινού, και μαζί με τον Απρίλιο και τον Μάρτιο, αποτέλεσαν μια καλή και βροχερή άνοιξη.

Η πληρότητα των φραγμάτων έφτασε κοντά στο 42%, παρόλα αυτά «πρέπει να προσέχουμε» γιατί το καλοκαίρι θα είναι ζεστό.

Αναλυτικά η πρόγνωση

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Το απόγευμα, στις πλείστες περιοχές του νησιού ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδική συννεφιά, ωστόσο στα ορεινά και ενδεχομένως και σε περιοχές στο εσωτερικό, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα νοτιοδυτικά και νότια παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη και παροδικά στα νοτιοδυτικά λίγο ταραγμένη.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και παροδικά στα παράλια μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, τις πρωινές ώρες θα παρατηρείται τοπικά αυξημένη χαμηλή νέφωση, κυρίως στα παράλια, ωστόσο προοδευτικά ο καιρός θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος. Κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν κατά τόπους βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε περιοχές στα ορεινά, στο εσωτερικό και στα ανατολικά. Σε καταιγίδα είναι πιθανόν να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, νωρίς το πρωί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ, για να ενισχυθούν σύντομα και να πνέουν γενικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ και παροδικά το απόγευμα στα νότια παράλια μέχρι πολύ ισχυροί, 6 Μποφόρ. Η θάλασσα το πρωί θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο σταδιακά θα καταστεί γενικά λίγο ταραγμένη και στα νοτιοδυτικά και νότια το απόγευμα παροδικά ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα νοτιοανατολικά και ανατολικά παράλια, γύρω στους 25 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το πρωί ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα δυτικά. Μετά το μεσημέρι, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και η καταιγίδα, κυρίως στα νότια και τα ανατολικά

Το Σάββατο, θα παρατηρούνται κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις, ενώ κατά το μεσημέρι αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά, στο εσωτερικό και πιθανόν και στα νοτιοανατολικά. Την Κυριακή, στις πλείστες περιοχές του νησιού ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδική συννεφιά, ενώ στα ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές μετά το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία μέχρι την Κυριακή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.