Η επόμενη μέρα μετά την ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Τα σχόλια για το όνομα, οι αντιδράσεις, τι λέει η πρώτη δημοσκόπηση

Πολλές και διαφορετικές οι αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ), το νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα.

Το όνομα, το λογότυπο, η ιδρυτική διακήρυξη έχουν προκαλέσει αντιδράσεις σε κανάλια και social media, από όλο το εύρος του πολιτικού κόσμου.

«Στο ραντεβού με την Ιστορία θα είμαστε όλες και όλοι εκεί. Για την Ελλάδα, το δίκιο, τη δημοκρατία. Για μια ζωή με αξιοπρέπεια», έγραψε λίγες ώρες μετά την παρουσίαση του ονόματος του νέου κόμματος ο πρώην πρωθυπουργός στην ανάρτησή του.

Ο πρώην κυβερνητικός του εταίρος, Πάνος Καμμένος, προχώρησε σε ανάρτηση φωτογραφίας με το λογότυπο με τη λέξη «ΕΔΕΣ» με τον τίτλο «Ελληνική Δεξιά Εθνική Συμμαχία». «Οταν εμφανίζεται ΕΛΑΣ… για τον Γοργοπόταμο επιβάλλεται…», έγραψε ο Πάνος Καμμένος.

Την σκυτάλη των αντιδράσεων έλαβε και ο πρώην Υπεύθυνος Στρατηγικού Σχεδιασμού στο Μέγαρο Μαξίμου επί των ημερών Τσίπρα, Νίκος Καρανίκας.

Μιλώντας στο ΣΚΑΪ ανέφερε πως «ο Τσίπρας έχει βάλει σκοπό να προσβάλει και να ξεφτιλίσει την έννοια, τη μνήμη και την ηθική της Αριστεράς. Αντί να σκέφτεται πολιτικά, σκέφτεται με όρους marketing. Τα ακρωνύμια με ιστορική σημασία και βάρος δεν πρέπει να γίνονται προϊόν κατανάλωσης διαφημιστικών εταιρειών. Είναι προσβλητικό.

Αντί για rebranding έκανε reunion. Έχει μαζέψει όσους δεν τον πολυαμφισβήτησαν. Εγώ τους λέω ρετάλια, γιατί η μαμά μου ήταν μοδίστρα και έτσι έμαθα να συμπεριφέρομαι», κατέληξε ο Νίκος Καρανίκας.

Ο πρώην Υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Σκουρλέτης έκανε λόγο για «κόμμα ΙΧ» και «μια συνάντηση που πατάει στα συντρίμμια του χώρου της ανανεωτικής Αριστεράς», τονίζοντας ότι δε θα πάει στο κόμμα.

Διαφορετική άποψη έχει ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Καραμέρος, σημειώνοντας στα social media πως «ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησείο ανακοίνωσε το όνομα του νέου κόμματός του.

Το ακρωνύμιο ΕΛΑΣ με υψηλό συμβολισμό, πατριωτική ανάγνωση και ιερό για την Αριστερά και την Ελλάδα. Η Συμπαράταξη είναι ευκταία».

Από την πλευρά του, ο Νίκος Μπίστης σχολίασε: «Εμείς που δεν προκάναμε τον ΕΛΑΣ προλαβαίνουμε να υπογράψουμε την ιδρυτική της ΕΛΑΣ. Όπου το Α είναι Αριστερά. Προς απογοήτευση όσων είχαν πιστέψει ότι ο Τσίπρας θα εξοβελίσει την λέξη.

Τώρα περιμένω δεξιούς και ακροδεξιούς να τον καταγγείλουν για παραποίηση εθνικών συμβόλων. Άντε αφήστε μας ήσυχους. Έχουμε δουλειά από σήμερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι κυβερνητικές αντιδράσεις για το κόμμα Τσίπρα

Την έλευση του νέου κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα σχολίασαν και αρκετά κυβερνητικά στελέχη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε στο πλαίσιο της συζήτησης για την Υγεία με θέμα «Το κοινωνικό συμβόλαιο της υγείας: Ο ασθενής στο επίκεντρο», ότι «φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον Πολάκη...»

«Άλλαξε το περιτύλιγμα, δεν είδαμε κάτι διαφορετικό. Είδαμε τον πρώην πρωθυπουργό να προσπαθεί με ένα rebranding να επανέλθει αλλάζοντας το όνομα του κόμματος και τη διαδικασία που ντύνει την παρουσία του. Υπήρχε μία πιο έντονη, με έναν προσεκτικό ίσως τρόπο, ρητορική αναπαραγωγής των πιο διχαστικών και οπισθοδρομικών συνθημάτων τού χθες.

Θεωρώ ότι έχουμε καταφέρει αρκετά, πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Δηλαδή να αυξήσουμε ταχύτητα. Ο κ. Τσίπρας επενδύει στην "όπισθεν". Στο να γυρίσουμε πίσω. Ήταν ξεκάθαρο αυτό. Τώρα, βέβαια, στο τέλος της ημέρας όλοι μας κρινόμαστε από τους πολίτες. Δεν χρειάζεται ούτε εγώ να υποτιμήσω κάποια κίνηση, ούτε να την υπερτιμήσω. Οι πολίτες θα μας κρίνουν όλους. Και τον κ. Τσίπρα και εμάς και κάθε υποψήφιο, τέλος πάντων, είτε ως κόμμα είτε μεμονωμένα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης.

«ΕΛ.Α.Σ. - Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξης Τσίπρας και το ερώτημα είναι ένα: Αφού τελικά ήθελε να γυρίσει στις κομμουνιστικές του ρίζες και να αυτοπεριοριστεί στην Αριστερά και στην Άκρα Αριστερά τί το ήθελε το rebranding, τους ξένους συμβούλους κλπ …

Ο παλιός γνωστός, αντιπαθής, ανιστόρητος και εμπαθής Αλέξης Τσίπρας….

Η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας» είπε υπονοώντας τον εαυτό του ο Π/Θ της σκευωρίας Novartis…. Και πού να σφίξουν οι ζέστες!» ανέφερε σε ανάρτησή του ο κ. Γεωργιάδης.

ΕΛ.Α.Σ. - Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», το όνομα του νέου κόμματος του @atsipras και το ερώτημα είναι ένα:

Αφού τελικά ήθελε να γυρίσει στις κομμουνιστικές του ρίζες και να αυτοπεριοριστεί στην Αριστερά και στην Άκρα Αριστερά τί το ήθελε το rebranding, τους ξένους συμβούλους… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 26, 2026

Μάλιστα, ο κ. Γεωργιάδης, σε συνέντευξη στον Real FM, είπε ότι «ο Αλέξης Τσίπρας έκανε rebranding, πήρε Γάλλους συμβούλους, γύρισε τον κόσμο με το βιβλίο του και κατέληξε σε ένα κόμμα που το είπε ΕΛΑΣ. Στο μεγάλο κοινό που δυστυχώς δεν γνωρίζει ιστορία, αυτοί που θα το ακούν θα έρχεται στο νου τους η Ελληνική Αστυνομία. Δεν ήξερα ότι αγαπούσε τόσο την Ελληνική Αστυνομία.

«Έβαλε και το Α στο σήμα που παραπέμπει σε αναρχισμό και επανάσταση. Ο Τσίπρας είναι επαναστάτης του κουραμπιέ. Έκανε έναν αχταρμά συμμοριτοαριστερόεμφυλιακό που κανείς δεν καταλαβαίνει τι θέλει να πει. Είναι απολύτως προφανώς ότι είναι λάθος το όνομα και το σύμβολο. Κάποιους γνήσιους αριστερούς μπορεί και να τους ενοχλεί. Σε αυτό το κοινό που αντιλαμβάνεται την ιστορία με σοβαρότητα, μπορεί να είναι ενοχλητικό που κάποιος καπηλεύεται την ιστορία του ΕΛΑΣ», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι «παραλείπει να πει στους Έλληνες ο,τιδήποτε για τη βαριά υπερφορολόγηση που είχε επιβάλει, η οποία διέλυσε συνειδητά τη μεσαία τάξη. Αποφεύγει να πει το παραμικρό για το κλείσιμο των τραπεζών. Δεν λέει κουβέντα για τη συνεργασία του με την ακροδεξιά, για το τοξικό και διχαστικό κλίμα, τα περίφημα "είτε τους τελειώνουμε είτε μας τελειώνουν". Λες και είμαστε αλλοεθνείς σε αυτή τη χώρα, δεν είμαστε όλοι Έλληνες», σημείωσε.

«Πολλές επαναλήψεις. Ο κ. Τσίπρας κυβέρνησε τη χώρα, είναι υπεύθυνος για πολλές επιλογές, οι οποίες ταλάνισαν για πολλά χρόνια τη χώρα, και μια άρνηση της πραγματικότητας που βλέπουμε τώρα ότι έχει φέρει τη χώρα πολλά χρόνια πίσω αλλά και πολλά δισεκατομμύρια τα οποία χρεώθηκαν ως προς αυτό. Ελπίζω βλέποντας και παρατηρώντας το κυβερνητικό πρόγραμμα που φαντάζομαι ότι θα προτάξει το επόμενο χρονικό διάστημα να βρούμε σημεία διαλόγου. Χθες δεν είδα τίποτα καινούργιο, αντιθέτως είδαμε κι ένα όνομα το οποίο μας γυρίζει σε μνήμες…», είπε η κ. Ζαχαράκη.

Τα σχόλια από την αντιπολίτευση

Με άρωμα… Eurovision, η βουλευτής Δυτικού Τομέα του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου σχολίασε: «Όσον αφορά στο στήσιμο και στο πώς τα είπε ο κ. Τσίπρας, θα του έβαζα “ντουζ πουάν” (12 πόντους). Όσον αφορά στην ουσία, “ζερό” (μηδέν) θα έλεγα» ανέφερε η κυρία Γιαννακοπούλου.

«Ήμουν σίγουρος ότι θα προσπαθούσε να χτίσει πάνω στην Αριστερά που είναι ο φυσικός του χώρος, αλλά όπως ήμουν σίγουρος γι’ αυτό, είμαι και πολύ σίγουρος ότι το δεξί φλας δεν θα αργήσουμε να το δούμε», είπε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Δεύτερο κόμμα στη δημοσκόπηση

Δεύτερη δύναμη στην πρόθεση ψήφου αναδεικνύεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με 14,1%, ενώ η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού ακολουθεί με 11,4%, με τα δύο κόμματα να συγκεντρώνουν αθροιστικά 25,5% στην δημοσκόπηση της Real Polls που δημοσιεύτηκε στο protagon μια ημέρα μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος ΕΛΑΣ.

Στη δημοσκόπηση το ΠΑΣΟΚ «γράφει» απώλειες 1,8 μονάδων στην πρόθεση ψήφου, από 10,4% τον Απρίλιο στο 8,6% τώρα. Ωστόσο, η μηνιαία απώλεια φτάνει τις 5,7 μονάδες στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, καθώς το κόμμα Τσίπρα απορροφά αναποφάσιστους ψηφοφόρους του κεντροαριστερού χώρου και η μάχη ανάμεσα στα δύο κόμματα θα είναι σκληρή.

Πηγή: iefimerida.gr