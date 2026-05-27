Το κορνάρισμα σε διαφήμιση στοίχισε €4.700 συν ΦΠΑ στον «Kiss FM»

Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο απέρριψε χθες ομόφωνα την έφεση εταιρείας, ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού σταθμού «Kiss FM», επικυρώνοντας παράλληλα την ορθότητα της απόφασης του πρωτόδικου Διοικητικού Δικαστηρίου, το οποίο έκρινε νόμιμη την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους €500 από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας που διέπει τις διαφημίσεις.

Η παράβαση τελέστηκε στις 26 Μαΐου 2017, μεταξύ 18:42 και 18:47, κατά τη διάρκεια μετάδοσης διαφήμισης των εταιρειών «Burger King» και «Esso», στην οποία περιλαμβανόταν ηχητικό εφέ κορναρίσματος. Η έρευνα της Αρχής πραγματοποιήθηκε αυτεπάγγελτα και επικεντρώθηκε στο συγκεκριμένο διαφημιστικό περιεχόμενο, καθώς κρίθηκε ότι το ηχητικό εφέ κορναρίσματος μπορούσε να παραπλανήσει ή να αιφνιδιάσει ακροατές που άκουγαν ραδιόφωνο, ιδίως τους οδηγούς οχημάτων, προκαλώντας αναστάτωση και θέτοντας σε δυνητικό κίνδυνο την οδική τους ασφάλεια, καθώς και την ασφάλεια των παιδιών που πιθανόν επέβαιναν στα οχήματα.

Η ιδιοκτήτρια εταιρεία του «Kiss FM» προσέφυγε αρχικά στο Διοικητικό Δικαστήριο, το οποίο απέρριψε την προσφυγή της, και στη συνέχεια άσκησε έφεση ενώπιον του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου, προβάλλοντας τέσσερις βασικούς λόγους: παραβίαση του δικαιώματος ακρόασης, εσφαλμένη ερμηνεία του Κανονισμού 36(3) ως προς την εφαρμογή του σε διαφημίσεις, λανθασμένη κρίση περί παράβασης του Κώδικα ως προς την «απομίμηση», καθώς και εσφαλμένη εκτίμηση ως προς τον ενδεχόμενο κίνδυνο για την ασφάλεια.

Το Δικαστήριο απέρριψε όλους τους λόγους έφεσης, κρίνοντας ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε δεν παραβίασε το δικαίωμα ακρόασης της εταιρείας, ενώ οι σχετικές θέσεις της είχαν ληφθεί επαρκώς υπόψη σε όλα τα στάδια της διοικητικής διαδικασίας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η εκτίμηση της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης ως προς τον πιθανό κίνδυνο που θα μπορούσε να προκαλέσει το ηχητικό εφέ κορναρίσματος συνιστά τεχνική κρίση της διοίκησης, η οποία δεν υπόκειται σε ουσιαστικό δικαστικό έλεγχο, παρά μόνο σε περιπτώσεις πρόδηλης πλάνης ή υπέρβασης εξουσίας.

Με βάση τα πιο πάνω, το Δικαστήριο επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση, διατηρώντας το πρόστιμο των €500, ενώ καταλόγισε επιπλέον στην εφεσείουσα εταιρεία δικαστικά έξοδα ύψους €4.200, πλέον ΦΠΑ.