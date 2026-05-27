Βασανισμοί στην Πύλα: Στις 3 Ιουνίου ξανά στο Δικαστήριο οι δύο κατηγορούμενοι

Υπό κράτηση παραμείνουν οι δύο κατηγορούμενοι στην υπόθεση για τους βασανισμούς σε υποστατικό στην Πύλα, όπως αποφάσισε την Τετάρτη το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας, ενώ όρισε την επόμενη δικάσιμο για τον 48χρονο και τον 27χρονο για τις 3 Ιουνίου.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώτος κατηγορούμενος 48 ετών ζήτησε χρόνο για να θέσει θέμα καταχρηστικής δίωξης στη βάση του ότι διώκεται σε δύο ξεχωριστές υποθέσεις οι οποίες είχαν ως έναυσμα την ίδια μαρτυρία. Ο δεύτερος κατηγορούμενος 27 ετών έφερε ένσταση στην κράτησή του, η οποία εξετάστηκε σήμερα. Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας ανακοίνωσε ακολούθως πως και οι δυο παραμείνουν υπό κράτηση.

Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν 16 κοινές κατηγορίες οι οποίες αφορούν συνωμοσία για διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσία προς διάπραξη πλημμελήματος, Παράνομη Κατοχή και Μεταφορά Πυροβόλου Όπλου Κατηγορίας Β’, Ο περί της Σύμβασης κατά των Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (Κυρωτικός), Αρπαγή ή απαγωγή ή στέρηση της ελευθερίας με σκοπό να υποβληθεί άτομο σε βαριά βλάβη, Αρπαγή ή απαγωγή ή στέρηση της ελευθερίας προσώπου με σκοπό κρυφό και άδικο περιορισμό, Πράξεις που σκοπεύουν την πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, Βαριά σωματική βλάβη, Παράλειψη αποτροπής κακουργήματος, Επιθέσεις που προκαλούν πραγματική σωματική βλάβη, Κοινή επίθεση, Μαχαιροφορία, Κατοχή επιθετικού όπλου, Οπλοφορία προς διέγερση τρόμου, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απειλή.

Επιπλέον δύο κατηγορίες αντιμετωπίζει ο 48χρονος και αφορούν πρόκληση εκτέλεσης εγγράφου (αφορά τον 48χρονο και άτομο που καταζητείται) άρνηση παροχής μετρήσεων από άτομο που τελεί υπό νόμιμη κράτηση (αφορά τον 48χρονο).

