Έντονες ζυμώσεις και παρασκήνιο για την Προεδρία της Βουλής - Πώς κινούνται τα 6 κόμματα

Με τη νέα Βουλή να εισέρχεται σε περίοδο έντονων διεργασιών, η Προεδρία του Σώματος και η κατανομή των προεδριών των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών αναδεικνύονται στο πρώτο μεγάλο πεδίο πολιτικών συσχετισμών της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου.

Το σκηνικό παραμένει ρευστό, ενόψει της 4ης Ιουνίου και της πρώτης συνεδρίας της Ολομέλειας της νέας Βουλής. Οι παραδοσιακές κομματικές γραμμές διασταυρώνονται με νέες πολιτικές ισορροπίες και αυξημένη παρουσία μικρότερων σχηματισμών, οι οποίοι διεκδικούν ενισχυμένο ρόλο.

Ο ΔΗΣΥ επιδιώκει την επανεκλογή της Αννίτας Δημητρίου στην Προεδρία της Βουλής, επενδύοντας παράλληλα στη διατήρηση διαύλων συνεργασίας με το ΔΗΚΟ.

Ωστόσο το ΔΗΚΟ συνεχίζει τις επαφές του με όλα τα κόμματα μεταξύ των οποίων και το ΑΚΕΛ και ενδεχόμενη συνεργασία των δύο κομμάτων θα ήταν καθοριστική για το αποτέλεσμα

Την ίδια στιγμή, οι ξεκάθαρες αρνήσεις του ΕΛΑΜ, οι αποστάσεις που κρατά το ΑΛΜΑ και η στάση αναμονής της Άμεσης Δημοκρατίας διαμορφώνουν ένα σύνθετο πολιτικό παζλ, στο οποίο κάθε ψήφος και κάθε συμμαχία αποκτούν αυξημένη σημασία.

Παράλληλα, η συζήτηση για τις κοινοβουλευτικές επιτροπές εξελίσσεται σε δεύτερο πεδίο αντιπαράθεσης, με επίκεντρο το κατά πόσο τα μικρότερα κόμματα θα αποκτήσουν θεσμικό ρόλο πέραν των προβλέψεων των υφιστάμενων κανονισμών.

ΔΗΣΥ: Προτεραιότητα η διασφάλιση της συνεργασίας με το ΔΗΚΟ

Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΔΗΣΥ αναμένεται να συνεδριάσει αύριο Πέμπτη για να εξετάσει τα συγκεκριμένα ζητήματα και να καθορίσει προτεραιότητες. Όσον αφορά την Προεδρία της Βουλής, προτεραιότητα φαίνεται να είναι η διασφάλιση της συνεργασίας με το ΔΗΚΟ, ενώ στο τραπέζι παραμένει έντονα η υποψηφιότητα της Προέδρου του κόμματος Αννίτας Δημητρίου.

Σε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Ευθύμιος Δίπλαρος, δήλωσε ότι η Αννίτα Δημητρίου θα διεκδικήσει «μέχρι τέλους» την επανεκλογή της στην Προεδρία της Βουλής, υποστηρίζοντας ότι τόσο οι μετρήσεις όσο και το εκλογικό αποτέλεσμα του κόμματος καταδεικνύουν πως υπήρξε «μια επιτυχημένη Πρόεδρος της Βουλής». Όπως ανέφερε, το ποσοστό 27,2% που κατέγραψε ο ΔΗΣΥ στις βουλευτικές εκλογές ενισχύει τη θέση του κόμματος ότι η κ. Δημητρίου «ήταν πετυχημένη και επαναδιεκδικεί».

Ο κ. Δίπλαρος ανέφερε επίσης ότι συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις με το ΔΗΚΟ για το θέμα της Προεδρίας της Βουλής, σημειώνοντας ότι ο ΔΗΣΥ αποσυνδέει τη συζήτηση αυτή από τις προεδρικές εκλογές. «Καλούμε όλους όσοι εκτιμούν το έργο το οποίο παρήγαγε τα τελευταία πέντε χρόνια να έρθουν να τη στηρίξουν», ανέφερε, προσθέτοντας ότι τα δύο κόμματα έχουν συνεργαστεί ήδη «σε πάμπολλα ζητήματα».

Αναφερόμενος στη νέα διαδικασία εκλογής Προέδρου της Βουλής, είπε ότι στον δεύτερο γύρο θα περάσουν οι δύο υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν τις περισσότερες ψήφους στην πρώτη ψηφοφορία και εξέφρασε την εκτίμηση ότι η κ. Δημητρίου θα βρίσκεται μεταξύ αυτών. «Αν δεν υποστηριχθεί από την πρώτη ψηφοφορία από το Δημοκρατικό Κόμμα, ευχόμαστε και ελπίζουμε να στηριχθεί στη δεύτερη», είπε.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο το ΔΗΚΟ να βρεθεί απέναντι στην κ. Δημητρίου στον δεύτερο γύρο, ο κ. Δίπλαρος ανέφερε ότι «δεν είναι κάτι το οποίο θα θέλαμε, γιατί με το Δημοκρατικό Κόμμα μας ενώνουν πολλά», προσθέτοντας ωστόσο ότι «η δημοκρατία θα μιλήσει» και ότι ο ΔΗΣΥ θα σεβαστεί οποιοδήποτε αποτέλεσμα.

Σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα, είπε ότι δεν υπήρξε ούτε πρόκειται να υπάρξει επικοινωνία με το ΑΚΕΛ, ενώ σημείωσε ότι το ΕΛΑΜ έχει ήδη προαναγγείλει ότι θα αντιπαρατεθεί στην υποψηφιότητα της κ. Δημητρίου. Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς τα υπόλοιπα κόμματα και τους μεμονωμένους βουλευτές να αξιολογήσουν «τα υπέρ και τα κατά» της υποψηφιότητας της Προέδρου του σώματος και να αποφασίσουν «με βάση το συμφέρον ευρύτερα της κοινωνίας».

Θολό παραμένει το τοπίο εκ μέρους του ΔΗΣΥ και για τις προεδρίες των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει η πρόθεση του κόμματος να διεκδικήσει συγκεκριμένες προεδρίες.

Ωστόσο όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Δημήτρης Δημητρίου «το μόνο που φαίνεται ότι θα ισχύσει είναι ότι Προεδρίες Επιτροπών θα πάρουν όσοι έχουν κοινοβουλευτική ομάδα».

Ερωτηθείς για τη εκφρασθείσα πρόθεση για διεκδίκηση προεδριών Επιτροπών από μικρότερα κόμματα που δεν διαθέτουν επτά βουλευτές για σχηματισμό κοινοβουλευτικής ομάδες, επικαλούμενα πρακτικές του παρελθόντος, ο κ. Δημητρίου είπε ότι «η πλειοψηφία τείνει να μην γίνει κάτι τέτοιο και να εφαρμοστεί ο κανονισμός»,

Παράλληλα εξήγησε το ιστορικό γύρω από το οποίο δόθηκαν Προεδρίες Επιτροπών σε μικρότερα κόμματα κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Όπως είπε η ΕΔΕΚ που κάποια στιγμή σε προηγούμενες συνθέσεις της Βουλής είχε κοινοβουλευτική ομάδα, είχε την Προεδρία της Επιτροπής Άμυνας. Όταν πλέον δεν είχε επτά βουλευτές παρέμεινε στην Προεδρία της Επιτροπής Άμυνας, αφού θεωρήθηκε ότι έκανε καλή δουλειά και υπήρξε μια καλή συνεννόηση με τις άλλες πολιτικές ομάδες. Στην προηγούμενη σύνθεση της Βουλής, πρόσθεσε, λόγω της ΕΔΕΚ έλαβαν κι άλλοι μικρότεροι κομματικοί σχηματισμοί. Ωστόσο, όπως είπε, τώρα είναι άλλα τα δεδομένα.

«Κάποιοι που επικαλούνται πάντα τους νόμους και τους κανονισμούς σε όλες τις εκφάνσεις του λόγου τους, απορώ γιατί τώρα αναφέρονται σε εξαιρέσεις», είπε, δείχνοντας τον Πρόεδρο του Κινήματος Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο, Οδυσσέα Μιχαηλίδη.

Ωστόσο ανέφερε ότι οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν από την Επιτροπή Επιλογής όταν αυτή καταρτιστεί και συνέλθει.

ΑΚΕΛ: Δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο

Κλειστά κρατά τα χαρτιά του για την ώρα το ΑΚΕΛ. Σε δημόσιες δηλώσεις του ο ΓΓ του κόμματος δεν απέκλεισε διεκδίκηση της Προεδρίας από το ΑΚΕΛ, ωστόσο ανέφερε ότι αυτό θα εξαρτηθεί από τους συσχετισμούς των υπόλοιπων κομματικών δυνάμεων, ενώ οι όποιες αποφάσεις θα πρέπει να ληφθούν από το κόμμα συλλογικά.

Στελέχη του ΑΚΕΛ δεν ήταν διαθέσιμα για οποιοδήποτε σχόλιο στο ΚΥΠΕ.

ΔΗΚΟ: Επαφές με όλους τους αρχηγούς των κομμάτων

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος είπε ότι οι διεργασίες για το θέμα της Προεδρίας της Βουλής συνεχίζονται.

«Θα έχω συναντήσεις και επαφές με όλους τους Αρχηγούς Κοινοβουλευτικών Κομμάτων», ανέφερε.

Σε σχέση με τις Προεδρίες των Επιτροπών ανέφερε ότι δεν έχει ληφθεί ακόμα καμιά απόφαση.

ΕΛΑΜ: Εισηγήσεις και ιεράρχηση προτεραιοτήτων για Κοινοβουλευτικές Επιτροπές

Ο βουλευτής και Εκπρόσωπος Τύπου του ΕΛΑΜ, Μάριος Πελεκάνος, ξεκαθάρισε ότι το κόμμα θα κατέλθει στη διαδικασία εκλογής Προέδρου της Βουλής με δικό του υποψήφιο, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη ληφθεί η τελική απόφαση για το πρόσωπο που θα διεκδικήσει τη θέση. Παράλληλα, επανέλαβε ότι το ΕΛΑΜ δεν πρόκειται να στηρίξει την υποψηφιότητα της Αννίτας Δημητρίου, ούτε οποιονδήποτε υποψήφιο που προέρχεται ή υποστηρίζεται από το ΑΚΕΛ.

Ερωτηθείς κατά πόσο το κόμμα θα μπορούσε να στηρίξει την κα. Δημητρίου σε ενδεχόμενο δεύτερο γύρο απέναντι στον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου, ο κ. Πελεκάνος ήταν κατηγορηματικός, δηλώνοντας ότι «ούτε στον δεύτερο ούτε στον εικοστό τρίτο» γύρο θα υπάρξει στήριξη προς την Πρόεδρο του ΔΗΣΥ.

Όπως ανέφερε, το ΕΛΑΜ βρίσκεται ακόμη σε φάση εσωτερικών διαβουλεύσεων αναφορικά με τις επόμενες κινήσεις του, χωρίς να αποκλείει επαφές με άλλες πολιτικές δυνάμεις το επόμενο διάστημα.

Σε ό,τι αφορά τη συγκρότηση των κοινοβουλευτικών επιτροπών, ο κ. Πελεκάνος υποστήριξε ότι το ΕΛΑΜ, ως κόμμα με κοινοβουλευτική ομάδα, θεωρεί πως δικαιούται τρεις από τις 16 προεδρίες επιτροπών της Βουλής. Όπως είπε, το κόμμα έχει ήδη προχωρήσει σε εσωτερική ιεράρχηση των επιτροπών που επιθυμεί να διεκδικήσει, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει λεπτομέρειες στο παρόν στάδιο.

Παράλληλα, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο αλλαγών στη δομή των κοινοβουλευτικών επιτροπών, σημειώνοντας ότι υπάρχουν σκέψεις για συγχώνευση ορισμένων εξ αυτών, κάτι που θα μπορούσε να μειώσει τον συνολικό αριθμό τους. Πρόσθεσε ότι τα ζητήματα αυτά συζητήθηκαν ήδη σε πρώτη συνάντηση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος και θα αποτελέσουν αντικείμενο διαβούλευσης στην Επιτροπή Επιλογής της νέας Βουλής.

ΑΛΜΑ: Ο κανονισμός για τις Προεδρίες Επιτροπών θα μπορούσε να αλλάξει

Αιχμές για τον τρόπο κατανομής των Προεδριών των κοινοβουλευτικών επιτροπών άφησε ο Πρόεδρος του κινήματος «ΑΛΜΑ – Πολίτες για την Κύπρο», Οδυσσέας Μιχαηλίδης.

Σε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ ανέφερε ότι το κόμμα του θα διεκδικήσει προεδρία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και ότι αν κάποια από τα κόμματα θεωρούν εμπόδιο τον υφιστάμενο κανονισμό της Βουλής, αυτός θα μπορούσε αν αλλάξει «σε ένα λεπτό».

Όπως ανέφερε, «τόσα χρόνια έδιναν και σε κόμματα με κάτω των επτά βουλευτών», προσθέτοντας ότι ο περιορισμός που επικαλούνται ορισμένα κόμματα βασίζεται σε εσωτερικό κανονισμό της Βουλής και όχι στο Σύνταγμα.

«Ας τον αλλάξουν αν θεωρούν ότι δεν τους επιτρέπει ο κανονισμός», είπε, σημειώνοντας ότι το άρθρο 73 του Συντάγματος δεν απαγορεύει σε μικρότερα κόμματα να αναλαμβάνουν προεδρίες επιτροπών.

Ο κ. Μιχαηλίδης διερωτήθηκε «γιατί να πάρει τρεις επιτροπές το κόμμα που έχει οκτώ βουλευτές και το κόμμα που έχει τέσσερις βουλευτές να πάρει μηδέν», υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο «δεν ακούγεται λογικό». Πρόσθεσε ακόμη ότι το Σύνταγμα αναφέρεται μόνο στη συμμετοχή των κομμάτων στις επιτροπές και όχι στο ποιοι θα προεδρεύουν αυτών.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το ΑΛΜΑ διαθέτει στην κοινοβουλευτική του ομάδα «μια πολύ έμπειρη βουλεύτρια», η οποία υπηρέτησε για 15 χρόνια στη Βουλή και διετέλεσε πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τονίζοντας ότι «το ζητούμενο είναι να μπουν στις προεδρίες επιτροπών οι καταλληλότεροι».

Σε σχέση με την εκλογή Προέδρου της Βουλής, ο Πρόεδρος του ΑΛΜΑ ανέφερε ότι το θέμα θα εξεταστεί σε συνάντηση της εκτελεστικής γραμματείας με την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος την Τετάρτη το απόγευμα.

Παράλληλα ξεκαθάρισε εκ νέου ότι το κόμμα δεν μπορεί να στηρίξει υποψήφιο που προέρχεται από το ΕΛΑΜ, το ΔΗΚΟ ή τον ΔΗΣΥ. Δεν απέκλεισε επίσης το ενδεχόμενο αποχής του κόμματος κατά τη ψηφοφορία για εκλογή Προέδρου της Βουλής. Σημείωσε ότι «δεν μπαίνουμε σε συναλλαγές με κανένα», ούτε για την Προεδρία της Βουλής, ούτε για θέματα που αφορούν προεδρίες Επιτροπών.

Άμεση Δημοκρατία: Θα τοποθετηθεί τελευταία για την Προεδρία της Βουλής

Η Άμεση Δημοκρατία εμφανίζεται να κρατά στάση αναμονής σε ό,τι αφορά τη μάχη για την Προεδρία της Βουλής, με πηγές του κινήματος να αναφέρουν ότι οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν τελευταίες, ακόμη και την ημέρα της ψηφοφορίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προγραμματίστηκε συνάντηση της κοινοβουλευτικής ομάδας υπό τον Φειδία Παναγιώτου, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση για τις προσεγγίσεις που έγιναν από άλλα κόμματα και πολιτικές δυνάμεις. Όπως αναφέρθηκε, άλλα κόμματα έχουν ήδη επικοινωνήσει με τον κ. Παναγιώτου, χωρίς ωστόσο να έχει μέχρι στιγμής ενημερώσει επίσημα την ομάδα.

Πηγές του κινήματος ανέφεραν ακόμη ότι δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση στήριξης υποψηφιότητας για την Προεδρία της Βουλής, ενώ εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να ζητηθεί η γνώμη των πολιτών μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής που προωθεί το κίνημα. «Είναι η πρώτη πολιτική πράξη και είπαμε στον κόσμο ότι θα ζητούμε τη γνώμη του», ανέφεραν.

Σε σχέση με τη συγκρότηση των κοινοβουλευτικών επιτροπών, η Άμεση Δημοκρατία θεωρεί ότι θα πρέπει να της αναλογεί τουλάχιστον μία προεδρία επιτροπής, επικαλούμενη και προηγούμενα άλλων μικρότερων κομμάτων, όπως η ΕΔΕΚ. Ως προτεραιότητες καταγράφονται επιτροπές που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, την παιδεία και την υγεία.

Πηγή: ΚΥΠΕ