Κλιματική προειδοποίηση για την Κύπρο - «Τα δύο τρίτα του 2025 ήταν θερμότερα από το κανονικό»

Η Κύπρος βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης, με επιστήμονες και ειδικούς να προειδοποιούν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες, η πίεση στους υδάτινους πόρους και η αργή προσαρμογή των πόλεων και των κτιρίων δημιουργούν ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό σκηνικό για τα επόμενα χρόνια.

Το μήνυμα αυτό κυριάρχησε στην εκδήλωση παρουσίασης των συμπερασμάτων του Διεθνούς Συνεδρίου για το Κλίμα, που πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Κύπρου, με αφορμή την υιοθέτηση της «Έκκλησης της Λευκωσίας για Δράση 2026», ενός πλαισίου προτάσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου Φίλων του Ινστιτούτου Κύπρου, στην εκδήλωση τονίστηκε η ανάγκη για άμεση κινητοποίηση και στενότερη συνεργασία μεταξύ των χωρών της περιοχής, καθώς η Ανατολική Μεσόγειος θεωρείται μία από τις πιο ευάλωτες περιοχές του πλανήτη απέναντι στην κλιματική αλλαγή.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Πέτρος Καρεκλάς, ανέφερε ότι η κλιματική κρίση αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας, σημειώνοντας πως η Κύπρος βιώνει ήδη τις επιπτώσεις της μέσα από τις παρατεταμένες περιόδους ζέστης και την αυξανόμενη πίεση στους φυσικούς πόρους.

Ιδιαίτερη ανησυχία εξέφρασε ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου και τέως πρόεδρος του Ινστιτούτου Κύπρου, ακαδημαϊκός Κώστας Παπανικόλας, ο οποίος προειδοποίησε για πιθανή επανεμφάνιση του φαινομένου «Ελ Νίνιο».

Όπως ανέφερε, ένα νέο ισχυρό επεισόδιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακόμη υψηλότερες θερμοκρασίες και σοβαρή πίεση στους υδάτινους πόρους της Κύπρου, θυμίζοντας τις δύσκολες συνθήκες που επικράτησαν το 2007.

Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από τον καθηγητή του Ινστιτούτου Κύπρου Πάνο Χατζηνικολάου καταγράφουν τη συνεχή άνοδο της θερμοκρασίας στη χώρα.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις που παρουσιάστηκαν, από το 2015 και μετά κάθε χρονιά στην Κύπρο καταγράφεται θερμότερη από τα φυσιολογικά επίπεδα, ενώ το 2025 περίπου τα δύο τρίτα των ημερών του έτους ήταν θερμότερα από το κανονικό.

Ο κ. Χατζηνικολάου σημείωσε ότι η υπερθέρμανση επηρεάζει πλέον άμεσα κρίσιμους τομείς όπως η υγεία, η διαχείριση νερού και η ενεργειακή κατανάλωση, ιδιαίτερα κατά τις περιόδους καύσωνα.

Σημαντική ήταν και η παρέμβαση του πρώην Επιτρόπου Περιβάλλοντος Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, ο οποίος ανέφερε ότι η Κύπρος εξακολουθεί να βρίσκεται πολύ πίσω στους στόχους για τα κτίρια μηδενικών ρύπων.

Όπως είπε, από το 2028 όλα τα νέα κτίρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι μηδενικών εκπομπών, ενώ μέχρι το 2050 ο στόχος αφορά το σύνολο των κτιρίων.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, για να μπορέσει η Κύπρος να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις θα έπρεπε να πραγματοποιούνται περίπου 16.000 ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων κάθε χρόνο, τη στιγμή που σήμερα γίνονται περίπου 1.000.

Στην εκδήλωση υπογραμμίστηκε επίσης η ανάγκη για καλύτερο σχεδιασμό των πόλεων, περισσότερες πράσινες υποδομές και ταχύτερη εφαρμογή πολιτικών που θα βοηθήσουν την Κύπρο να προσαρμοστεί στις νέες κλιματικές συνθήκες που ήδη διαμορφώνονται.