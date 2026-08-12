Διακομματική ομάδα Αμερικανών Βουλευτών καλεί Κυβέρνηση ΗΠΑ να δώσει προτεραιότητα στον GSI

Διακομματική ομάδα Αμερικανών βουλευτών κάλεσε τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της αμερικανική κρατικής αναπτυξιακής τράπεζας U.S. International Development Finance Corporation (DFC), Μπεν Μπλακ, να δώσουν προτεραιότητα στο έργο του Great Sea Interconnector (GSI), χαρακτηρίζοντάς το στρατηγικής σημασίας για την ενίσχυση της συνεργασίας και της ενεργειακής ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη αναφέρει πως της ομάδας ηγούνται οι Βουλευτές Μπραντ Σνάιντερ και Γκας Μπιλιράκης, οι οποίοι απέστειλαν επιστολή προς τον κ. Ρούμπιο και τον κ. Μπλακ, καλώντας την αμερικανική Κυβέρνηση να στηρίξει το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης που θα συνδέσει τα δίκτυα ηλεκτρισμού της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ. Εκτός από τους Σνάιντερ και Μπιλιράκη, την επιστολή υπογράφουν επίσης οι Βουλευτές Τζέικ Όκινκλοος, Νταν Γκόλντμαν, Κρεγκ Γκόλντμαν και Χέιλι Στίβενς.

Στην επιστολή τους, οι Βουλευτές αναφέρουν ότι ο GSI θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης (India-Middle East-Europe Economic Corridor – IMEC).

Αναφέρουν πως "η Ανατολική Μεσόγειος θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο ως πύλη προς τον IMEC και ο Great Sea Interconnector αποτελεί έργο στρατηγικής σημασίας, κομβικό για την ανάπτυξη του διαδρόμου".

Οι Βουλευτές σημειώνουν ότι το έργο θα ενισχύσει τους εταίρους των ΗΠΑ στην περιοχή, θα διαφοροποιήσει τις ενεργειακές οδούς, θα εμβαθύνει την περιφερειακή συνεργασία και θα αποτελέσει μια διαφανή εναλλακτική λύση έναντι υποδομών που κυριαρχούνται από στρατηγικούς ανταγωνιστές.

Σημειώνουν ακόμη ότι, συνδέοντας τα ηλεκτρικά δίκτυα της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ, ο GSI θα τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου από το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, θα ενισχύσει την ασφάλεια εφοδιασμού του Ισραήλ και θα δημιουργήσει μια νέα πλατφόρμα για αξιόπιστες, καθαρές και αμφίδρομες ροές ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ της Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου.

Όπως αναφέρουν, το έργο προωθεί επίσης τους στόχους το διακομματικό νομοσχέδιο Eastern Mediterranean Gateway Act, που κατατέθηκε από τους Σνάιντερ και Μπιλιράκη τον Μάιο του 2025. Αυτό αποσκοπεί στην ενίσχυση του ρόλου της Ανατολικής Μεσογείου ως στρατηγικού συνδέσμου μεταξύ Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης και προβλέπει αυξημένη αμερικανική στήριξη σε διασυνοριακές υποδομές, ενεργειακές διασυνδέσεις και στρατηγική συνεργασία με την Ελλάδα, την Κύπρο, το Ισραήλ, την Αίγυπτο και άλλους περιφερειακούς εταίρους.

Καταλήγοντας, οι Βουλευτές καλούν το αμερικανικό ΥΠΕΞ και την DFC να δώσουν προτεραιότητα στον GSI και ζητούν να πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών ενημέρωση για τις γεωπολιτικές προκλήσεις που επηρεάζουν την ολοκλήρωση του έργου.

Πηγή: ΚΥΠΕ