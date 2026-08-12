Θετική εικόνα για την οικονομία η αύξηση αδειών οικοδομής λένε ΟΕΒ, ΚΕΒΕ

Θετική ένδειξη για την πορεία του κατασκευαστικού τομέα και ευρύτερα της κυπριακής οικονομίας αποτελεί η σημαντική αύξηση που καταγράφεται στις άδειες οικοδομής, σύμφωνα με όσα δήλωσαν στο ΚΥΠΕ την Τετάρτη ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, επισημαίνοντας παράλληλα την ισχυρή ζήτηση αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ, Μιχάλης Αντωνίου, έθεσε ιδιαίτερα το ζήτημα της έλλειψης εργατικού δυναμικού, το οποίο, όπως ανέφερε, δυσχεραίνει την ανταπόκριση στην υψηλή ζήτηση, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ, Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης, στάθηκε κυρίως στην ανάγκη περιορισμού της γραφειοκρατίας και επιτάχυνσης των διαδικασιών αδειοδότησης.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, την περίοδο Ιανουαρίου–Απριλίου 2026 εκδόθηκαν 2.915 άδειες οικοδομής, έναντι 2.157 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 35,1%. Η συνολική αξία των αδειών αυξήθηκε κατά 46,1%, το συνολικό εμβαδόν κατά 45,5% και ο αριθμός των οικιστικών μονάδων κατά 65,0%.

Ο κ. Αντωνίου ανέφερε ότι «ανέκαθεν ο κατασκευαστικός τομέας ήταν μία από τις μηχανές της οικονομίας» και ένας από τους πυλώνες στους οποίους στηρίζεται η επιστροφή σε ρυθμούς ανάπτυξης κάθε φορά που προκύπτουν συνθήκες κρίσης ή ύφεσης.

Όπως είπε, τα στοιχεία για τις άδειες οικοδομής τεκμηριώνουν ότι ο τομέας των ακινήτων παραμένει ελκυστικός για επενδύσεις, τόσο για Κύπριους όσο και για ξένους επενδυτές. Πρόσθεσε ότι οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης του κλάδου συμβάλλουν και στην αύξηση της προσφοράς οικιστικών μονάδων, ώστε να υπάρξει «έστω και μερική εκτόνωση του στεγαστικού προβλήματος».

Ως βασικό ζήτημα για τον κλάδο ανέδειξε την εξασφάλιση του αναγκαίου εργατικού δυναμικού, σημειώνοντας ότι «το εργατικό δυναμικό που υπάρχει στην Κύπρο δεν επαρκεί» για να ικανοποιήσει τις ανάγκες που προκύπτουν από τη ζήτηση οικιστικών μονάδων και οικιστικού αποθέματος.

Κατά τον κ. Αντωνίου, χωρίς επαρκές ανθρώπινο δυναμικό είναι αδύνατον να υπάρξει επιτάχυνση ή επαρκής ανταπόκριση στην υφιστάμενη ζήτηση. Όπως ανέφερε, έχουν γίνει βήματα από την Πολιτεία, ωστόσο οι ανάγκες παραμένουν μεγαλύτερες και θα πρέπει να απλοποιηθούν και να αυτοματοποιηθούν περαιτέρω οι διαδικασίες εξασφάλισης εργατικού δυναμικού.

«Εάν ικανοποιήσουμε αυτή τη ζήτηση, θα συμβάλουμε και στην άμβλυνση του στεγαστικού ζητήματος της χώρας», σημείωσε.

Αναφερόμενος στους υπόλοιπους παράγοντες που επηρεάζουν τον κλάδο, έκανε λόγο για το κόστος των πρώτων υλών και των κατασκευαστικών υλικών, το κόστος μεταφοράς και το κόστος της ενέργειας, επισημαίνοντας ότι αυτά σε μεγάλο βαθμό δεν εξαρτώνται από εσωτερικές αποφάσεις στην Κύπρο.

Σε ό,τι αφορά τις τιμές, είπε ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανά περιοχή, ανάλογα με το κόστος της γης και τις προδιαγραφές κάθε ανάπτυξης, ενώ σημείωσε ότι το κατασκευαστικό κόστος αυξήθηκε ιδιαίτερα μετά την πανδημία της COVID-19 και δέχθηκε περαιτέρω πιέσεις από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Παρά τις πιέσεις αυτές, «η ζήτηση παραμένει υψηλή», ανέφερε ο κ. Αντωνίου, συνδέοντάς την και με την αύξηση του πληθυσμού της Κύπρου, αλλά και με την προσέλκυση επενδύσεων με φυσική παρουσία στη χώρα.

Σημείωσε παράλληλα ότι η πιστωτική επέκταση από πλευράς χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων είναι πολύ συνετή και προσεκτική και, υπό αυτά τα δεδομένα, εκτίμησε ότι ο κίνδυνος δημιουργίας συνθηκών «φούσκας» στην αγορά είναι από ελάχιστος έως ανύπαρκτος.

Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ ανέφερε ακόμη ότι η εγκατάσταση στελεχών επιχειρήσεων και των οικογενειών τους δημιουργεί πρόσθετες ανάγκες όχι μόνο για οικιστικό απόθεμα, αλλά και για άλλες υποδομές, μεταξύ αυτών και σχολεία, ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια και τη μέση εκπαίδευση.

ΚΕΒΕ: Ανθεκτικότητα και ανάγκη ταχύτερων αδειοδοτήσεων

Από την πλευρά του, ο κ. Ρουσουνίδης χαρακτήρισε την αύξηση στις άδειες οικοδομής θετικό στοιχείο για την οικονομία, σημειώνοντας ότι η κυπριακή οικονομία «αποδεικνύει για ακόμη μία φορά την ανθεκτικότητά της» μέσα από κρίσεις και γεωπολιτικές εντάσεις.

Όπως ανέφερε, η αύξηση στις άδειες δείχνει ότι η κατασκευαστική βιομηχανία «συνεχίζει να λειτουργεί και να παραμένει σε τροχιά ανάκαμψης και ανάπτυξης», ενώ παράλληλα διαφαίνονται αναπτυξιακές προοπτικές για τη χώρα και θετικές ενδείξεις για την ευρύτερη πορεία της οικονομίας.

Ο κ. Ρουσουνίδης εκτίμησε ότι τα στοιχεία αντανακλούν «σε μεγάλο βαθμό» πραγματική ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας. Σημείωσε, ωστόσο, ότι θα πρέπει να αξιολογηθούν ενδελεχώς και με περισσότερη λεπτομέρεια, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο ορισμένες μεταβολές σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους επηρεάζονται από συγκεκριμένες επενδύσεις.

«Αυτό, όμως, που παραμένει και κρατούμε είναι το θετικό πρόσημο σε ό,τι αφορά την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας μας», ανέφερε.

Ως σημαντική πρόκληση για τον κατασκευαστικό τομέα, αλλά και για άλλους τομείς της οικονομίας, ανέδειξε την πάταξη της γραφειοκρατίας και την ενίσχυση της ψηφιακής μετάβασης τόσο των ιδιωτικών επιχειρήσεων όσο και της κρατικής μηχανής.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις διαδικασίες αδειοδότησης, σημειώνοντας ότι, εάν το σύστημα καταστεί «πιο ευέλικτο, πιο γρήγορο και πιο ελκυστικό», αυτό θα λειτουργήσει θετικά για όσους επιθυμούν να επενδύσουν στην Κύπρο.

Ο κ. Ρουσουνίδης αναφέρθηκε ακόμη στις δράσεις εξωστρέφειας της κυπριακής οικονομίας και στις προσπάθειες προσέλκυσης επενδύσεων, σημειώνοντας ότι τους τελευταίους έξι μήνες έως έναν χρόνο η προσπάθεια αυτή αρχίζει σταδιακά να αποδίδει.

Σε ό,τι αφορά το κόστος κατασκευής και τη δυνατότητα απόκτησης κατοικίας, ανέφερε ότι «σίγουρα δεν είναι τόσο εύκολο όσο ήταν σε παλαιότερες δεκαετίες».

Όπως είπε, το κόστος κατασκευής επηρεάζεται από πολλούς εξωγενείς παράγοντες, μεταξύ των οποίων η ενέργεια, οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι τιμές των πρώτων υλών και των κατασκευαστικών υλικών, με αποτέλεσμα οι επιβαρύνσεις αυτές να αντανακλώνται και στις τελικές τιμές.

Πρόσθεσε ότι οι επιχειρήσεις καλούνται να διαμορφώνουν τις τιμές με τρόπο που να τους επιτρέπει να παραμένουν βιώσιμες και να διατηρούν το εργατικό τους δυναμικό, ώστε να μπορούν παράλληλα να ανταποκρίνονται στην ανάληψη μεγάλων έργων και επενδύσεων.

Καταλήγοντας, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ σημείωσε ότι η κυπριακή οικονομία, λόγω και του μικρού μεγέθους της, επηρεάζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από εξωγενείς παράγοντες, παραπέμποντας και στο παράδειγμα του πληθωρισμού, τον οποίο χαρακτήρισε εισαγόμενο.

Πηγή: ΚΥΠΕ