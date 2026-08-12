€250.000 για σύγχρονο καταφύγιο ζώων στην Πάφο ,στόχος η ολοκλήρωση σε 18 μήνες

Κονδύλι ύψους €250.000 προτίθεται να διαθέσει η Πολιτεία για τη δημιουργία σύγχρονου επαρχιακού καταφυγίου ζώων στην Πάφο, με στόχο να δοθεί οριστική λύση στο διαχρονικό πρόβλημα της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων.

Το θέμα βρέθηκε στο επίκεντρο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Δημοτικό Μέγαρο Πάφου, στην παρουσία του Επιτρόπου Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, Ηλία Μυριάνθους, και του δημαρχεύοντος Πάφου, Άγγελου Ονησιφόρου.

Ο κ. Μυριάνθους ανέφερε ότι στόχος είναι το έργο να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους 18 μήνες, πριν από τη λήξη της θητείας του.

Όπως σημείωσε, θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε να ξεπεραστούν τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί και να εξευρεθεί η καταλληλότερη λύση για τη χωροθέτηση του καταφυγίου.

Μέχρι σήμερα, η ασφαλής φύλαξη των αδέσποτων ζώων στην επαρχία Πάφου στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό σε ιδιωτικές και, κυρίως, εθελοντικές πρωτοβουλίες.

Παρά το γεγονός ότι οι τέσσερις δήμοι και κοινότητες της επαρχίας έχουν δημιουργήσει χώρους προσωρινής φύλαξης, οι υφιστάμενες υποδομές δεν επαρκούν για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος.

Σε προηγούμενο στάδιο, οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες είχαν υποδείξει κρατικό τεμάχιο γης στην κοινότητα Αναρίτας ως πιθανό χώρο για τη δημιουργία του επαρχιακού καταφυγίου.

Η επιλογή αυτή, ωστόσο, συνάντησε έντονες αντιδράσεις από την Ένωση Κοινοτήτων Πάφου και την τοπική αρχή.

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, Ηλίας Μυριάνθους, δήλωσε ότι η προσπάθεια πλέον επικεντρώνεται στην άρση των εμποδίων, ώστε το έργο να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό.

Παράλληλα, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να αναζητηθεί άλλος κατάλληλος χώρος, εφόσον η υφιστάμενη επιλογή δεν μπορεί να προχωρήσει.

Από την πλευρά του, ο δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, αναγνώρισε ότι το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σοβαρό, εκφράζοντας ωστόσο την εκτίμηση ότι, με καλή διάθεση και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων πλευρών, μπορούν να ξεπεραστούν τα σημερινά εμπόδια.

Η δημιουργία ενός οργανωμένου και σύγχρονου καταφυγίου αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση του προβλήματος των αδέσποτων στην επαρχία Πάφου, αλλά και για τη βελτίωση των συνθηκών προστασίας και ευημερίας των ζώων.