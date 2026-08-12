Σε τραγωδία εξελίχθηκε η φωτιά στο φέρι ανοικτά του Μπαλί - Νεκρή 19χρονη, επιβάτες έπεσαν στη θάλασσα για να σωθούν (βίντεο)

Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε φέρι, το οποίο έπλεε στα ανοικτά του ινδονησιακού νησιού Μπαλί, ανακοίνωσαν οι τοπικές υπηρεσίες διάσωσης, ενώ άλλοι 172 επιβάτες απομακρύνθηκαν από αυτό.

Το φέρι είχε αναχωρήσει από το Μπαλί και κατευθυνόταν στο γειτονικό νησί Λόμποκ, όταν εκδηλώθηκε φωτιά από ακόμη άγνωστη αιτία τις πρώτες πρωινές ώρες.

Μία 19χρονη Ινδονήσια κηρύχθηκε νεκρή, σύμφωνα με τον Μουχάμαντ Χαριγιάντι, επικεφαλής των υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης της Λόμποκ.

Un total de 112 personas fueron rescatadas después de que el ferry de pasajeros Putri Yasmin se incendiara en aguas frente a la isla de Lombok, en la provincia de Nusa Tenggara Occidental, informaron autoridades de #Indonesia.



Un funcionario local dijo a medios de… pic.twitter.com/wCMfZpNcZv — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) August 12, 2026

Φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, που βρίσκεται στη Λέμαρ, στη δυτική ακτή της Λόμποκ, είδε μία σορό να μεταφέρεται στην ξηρά μέσα σε σάκο για νεκρούς.

Ένας διασωθείς, ο Κίκι Όκτα Πραντίκα, 25 ετών, δήλωσε στους δημοσιογράφους στη Λέμπαρ ότι άρπαξε ένα σωσίβιο προτού πηδήξει στη θάλασσα μαζί με πολλούς άλλους επιβάτες.

Οι περίπου 172 επιβάτες, μεταξύ των οποίων δύο Αυστραλοί τουρίστες, απομακρύνθηκαν από το φέρι με τουλάχιστον τρία σκάφη, μεταξύ των οποίων ένα σκάφος του Πολεμικού Ναυτικού και ένα άλλο πορθμείο, σύμφωνα με τον Χαριγιάντι.

A passenger ferry, the Putri Yasmin, caught fire in waters off Lombok island, #Indonesia's West Nusa Tenggara province, on Wednesday. All 114 passengers on board have been safely evacuated, local authorities said. No casualties have been reported so far. The cause of the fire has… pic.twitter.com/K0NR4nwcWG — CCTV Asia Pacific (@CCTVAsiaPacific) August 12, 2026

Πλοία της υπηρεσίας διάσωσης παραμένουν στην περιοχή, ενώ ελικόπτερο κάνει πτήσεις αναγνώρισης.

Νωρίτερα σήμερα, ο Χαριγιάντι είχε πει πως δεν είχε μείνει κανένας επιβάτης ή μέλος πlηρώματος πάνω στο φλεγόμενο φέρι.

Προς το παρόν δεν υπάρχει καμία πληροφορία σχετικά με τραυματίες ή αγνοούμενους.

Πηγή: ΚΥΠΕ