Φόρος Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων: Δύο υπουργεία διαφωνούν μεταξύ τους για τη χρονική στιγμή – Κάθετα αντίθετοι οι Δήμοι

Διαφωνία μεταξύ δύο υπουργείων, Εσωτερικών και Γεωργίας, για τη χρονική στιγμή κατάθεσης νομοσχεδίου στη Βουλή από το Υπουργείο Γεωργίας για επιβολή Φόρου Υγειονομικής Ταφής Δημοτικών Αποβλήτων, διαφάνηκε στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής.

Σύμφωνα με το προτεινόμενο πλαίσιο, από την έναρξη ισχύος των Κανονισμών έως τις 31/12/2027, ο συντελεστής ορίζεται στα €10 ανά τόνο. Από την 01/01/2028 και εφεξής, θα αυξάνεται κατά €5 ανά τόνο ετησίως, με ανώτατο όριο τα €70 ανά τόνο.

Κατά τη συζήτηση επί της αρχής, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών αναφέρθηκε σε έντονες απόψεις εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Είπε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών αντιλαμβάνεται και θεωρεί εύλογες τις ανησυχιες, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έγιναν ακόμα οι κρατικές υποδομές κατάληξης των αποβλήτων και δεν επιτεύχθηκε συμφωνία για το Πληρώνω Όσο Πετώ μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας και των τοπικών Αρχών.

Σε αυτό το σημείο παρενέβη η βουλευτής του ΑΚΕΛ, Μαρίνα Νικολάου, για να αναφέρει ότι αυτή τη στιγμή η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής είναι υπό πίεση από το Υπουργείο Γεωργίας να εξετάσει τους νέους κανονισμούς και να τους οδηγήσει το αργότερο μέχρι το τέλος Αυγούστου στην Ολομέλεια για ψήφιση, για να μη χαθούν σχετικά κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σημειώνοντας ότι δεν είναι δουλειά των βουλευτών να συντονίζουν τη διαβούλευση μεταξύ υπουργείων της ίδιας κυβέρνησης, ζήτησε από το Υπουργείο Εσωτερικών να ξεκαθαρίσε εάν διαφωνεί. Τότε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών είπε ότι εξακολουθούν να εκφράζουν την ανησυχία τους ως προς τη χροική στιγμή της εισαγωγής των κανονισμών στη νομοθεσία.

Κίνδυνος να χαθεί χορηγία 23 εκατ. ευρώ

Σε παρέμβασή της η Ανθούλα Χ. Σαββίδη, διευθύντρια Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, είπε ότι αν δεν ψηφιστούν οι κανονισμοί μέχρι τις 31 Αυγούστου, η Κύπρος θα χάσει χορηγία 23 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τον περασμένο Φεβρουάριο, μετά την έγκριση των νέων κανονισμών από το Υπουργικό Συμβούλιο, σε δηλώσεις της η Υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου ανέφερε ότι ο στόχος της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρος και τα τέλη αυτά δεν θα μετακυλιστούν στους πολίτες. Για τον σκοπό αυτό, εξήγησε, οι Τοπικές Αρχές θα λάβουν συνολικά €48 εκατομμύρια για την εφαρμογή του ΠΟΠ, εκ των οποίων €23 εκατ. προέρχονται από την έγκριση του Φόρου Ταφής – ένα κρίσιμο ορόσημο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Εντός του 2026 θα ξεκινήσει η σταδιακή διάθεση των €48 εκατομμυρίων για τη χωριστή συλλογή αναλόγως της προόδου υλοποίησης των σχεδίων δράσης των ΑΤΑ. Παραμένουν βεβαίως εκκρεμότητες, όπως η κατάθεση των σχεδίων δράσης και η ολοκλήρωση της αναβάθμισης των υποδομών στις ΟΕΔΑ. Το κράτος έχει ήδη αναθέσει ειδική μελέτη για να διασφαλίσει ότι η αναβάθμιση θα γίνει σωστά, αποφεύγοντας τα λάθη του παρελθόντος, όπως αυτά που είδαμε στο Πεντάκωμο.

«Η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν είναι απλώς μια τεχνική ρύθμιση. Είναι ένα αποφασιστικό βήμα προς μια νέα εποχή στη διαχείριση αποβλήτων: μείωση του όγκου, ενίσχυση της ανακύκλωσης, προστασία του περιβάλλοντος και – κυρίως – δίκαιη μετάβαση χωρίς επιβάρυνση των πολιτών», είπε.

Αντιδρά η Ένωση Δήμων

Την έντονη και ξεκάθαρη διαφωνία για επιβολή Φόρου Υγειονομικής Ταφής Δημοτικών Αποβλήτων, εκφράζει η Ένωση Δήμων.

Όπως λέχθηκε στη συνεδρίαση, η απόφαση μεταφέρει το κόστος μιας διαχρονικής κρατικής αποτυχίας στους Δήμους και στους πολίτες.

Τονίστηκε ότι η καθυστέρηση στην ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών, οι λανθασμένοι χειρισμοί και η έλλειψη έγκαιρου σχεδιασμού, οδήγησαν σε ευρωπαϊκές κυρώσεις εις βάρος της Κύπρου, προσθέτοντας πως είναι άδικο το τίμημα αυτών των αστοχιών να μετακυλίεται στα νοικοκυριά.

Διαφωνούν Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, ΕΤΕΚ και ΟΕΒ

Δεδομένου ότι δεν προηγήθηκαν οι ετοιμασίες μονάδων διαχείρισης των αποβλήτων και το Πληρώνω Όσο Πετώ, η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, το ΕΤΕΚ και η ΟΕΒ εξέφρασαν διαφωνία ως προς τη χρονική στιγμή ψήφισης των κανονισμών. «Αυτοί οι κανονισμοί μποεί να καταστήσουν πολλές επιχειρήσεις μη βιώσιμες», είπε ο εκπρόσωπος της ΟΕΒ.