Δεν απειλεί τους λουόμενους ο λαγοκέφαλος - Τι ισχύει πραγματικά για το viral ψάρι της Μεσογείου

Ο λαγοκέφαλος βρέθηκε τις τελευταίες ημέρες στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Αφορμή στάθηκαν περιστατικά εμφάνισής του σε παραλίες στην Ελλάδα, αλλά και η πληθώρα βίντεο και αναρτήσεων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, με τα χαρακτηριστικά μυτερά δόντια του τοξικού ψαριού, που... μοιάζουν έτοιμα να σε κατασπαράξουν, να πρωταγωνιστούν στις περισσότερες εικόνες. Ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις ο θόρυβος ήταν μεγαλύτερος από την ουσία, δημιουργώντας την εντύπωση ότι ο λαγοκέφαλος είναι μια καινούργια απειλή που μόλις εμφανίστηκε στις θάλασσες της Ανατολικής Μεσογείου. Στην πραγματικότητα ο λαγοκέφαλος μόνο καινούργιος δεν είναι. Στις κυπριακές θάλασσες βρίσκεται εδώ και δύο δεκαετίε...