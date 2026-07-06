Αντιδρούν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις: Ζητούν σαφή χωροταξικό σχεδιασμό για τα μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα

H Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου (ΟΠΟΚ) διευκρινίζει ότι η ενεργειακή μετάβαση της Κύπρου πρέπει να πραγματοποιείται με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον, με υπεύθυνο σχεδιασμό και σε πλήρη εναρμόνιση με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των οικοσυστημάτων.

Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι η "ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) αποτελεί αναμφίβολα ύψιστη προτεραιότητα για την ενεργειακή μετάβαση της Κύπρου και την επίτευξη των κλιματικών της στόχων".

Η Κυπριακή Πολιτεία σημειώνει, δεν μπορεί να συνεχίσει να εγκρίνει έργα τεράστιας κλίμακας, όπως αυτά στις περιοχές Λυθροδόντα - Μαθιάτη και Αλάμπρας - Αγ. Βαρβάρας, χωρίς ένα σαφές, θεσμοθετημένο πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού για τις ΑΠΕ, βασιζόμενη απλώς σε μια ασαφή κυβερνητική εντολή. Η σημερινή κατάσταση, συνεχίζει, μαρτυρεί προχειρότητα στον ενεργειακό σχεδιασμό, επιτρέποντας την καταστροφή πολύτιμων οικοσυστημάτων στο όνομα της «πράσινης ανάπτυξης». Η ανεξέλεγκτη επέκταση φωτοβολταϊκών πάρκων σε δασικές εκτάσεις και καλλιεργούμενα εδάφη, απειλεί την τοπική βιοποικιλότητα, συμβάλλει στη διάβρωση των εδαφών και προκαλεί σοβαρή αισθητική και οικολογική επιβάρυνση.

Στο πλαίσιο αυτό, η δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων μεγάλης ισχύος κοντά σε κοινότητες, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και εγρήγορση και είναι ζωτικής σημασίας να διερευνηθούν σε βάθος οι πιθανές επιπτώσεις στο ευρύτερο οικοσύστημα της κάθε περιοχής.

Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα έργα αυτά υποβάλλονται σε πλήρη, ολοκληρωμένη και ανεξάρτητη περιβαλλοντική αξιολόγηση πριν από οποιαδήποτε τελική έγκριση, αναφέρει η οργάνωση και γράφει ότι είναι απαραίτητο να εκπονείται μελέτη που θα αξιολογεί τις σωρευτικές επιπτώσεις ενός έργου, διασφαλίζοντας τη διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς, την προστασία της βιοποικιλότητας και την ισορροπημένη χρήση γης.

Τονίζει ότι η τροποποίηση του Νόμου περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των ΑΠΕ (2025), που απαγορεύει τα εμπορικά έργα ΑΠΕ σε γεωργική γη, διατηρώντας τη δυνατότητα εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του γεωργοκτηνοτροφικού τομέα είναι προς την σωστή κατεύθυνση.