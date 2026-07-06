Οι υπηρεσίες και οι εγκαταστάσεις του ιδιωτικού τομέα που στήριξαν την Κυπριακή Προεδρία

Τους μεγάλους και χρυσούς χορηγούς της Κυπριακής Προεδρίας, τίμησε σήμερα η Γραμματεία της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Τύπου της Προεδρίας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μαριλένα Ραουνά, και ο διευθυντής της Γραμματείας Κυπριακής Προεδρίας, Δημήτρης Μαυρομμάτης, εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους για τη συμβολή των χορηγών στην υποστήριξη των δράσεων της Κυπριακής Προεδρίας και τους επέδωσαν τιμητικές πλακέτες και διπλώματα.

Στην κατηγορία των Μεγάλων Χορηγών τιμήθηκαν η Cyta, για την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου, κινητών συσκευών και tablets που κάλυψαν κρίσιμες επιχειρησιακές και επικοινωνιακές ανάγκες της Προεδρίας, καθώς και η Ayia Napa Marina, η οποία παραχώρησε τις εγκαταστάσεις της για τη φιλοξενία του δείπνου των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων στο πλαίσιο της Άτυπης Συνόδου της 23ης Απριλίου.

Στην κατηγορία των Χρυσών Χορηγών τιμήθηκαν η EKO Cyprus Limited, για την προσφορά καυσίμων και υπηρεσιών καθαρισμού των οχημάτων της Προεδρίας, και η Coca-Cola HBC Cyprus, για την παροχή εμφιαλωμένου νερού και αναψυκτικών που χρησιμοποιήθηκαν στις συναντήσεις και τις εκδηλώσεις της Προεδρίας.

Στον χαιρετισμό της, η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα ανέφερε ότι η προετοιμασία της Κυπριακής Προεδρίας ξεκίνησε δυόμισι χρόνια πριν, με στόχο μια επιτυχημένη Προεδρία που θα ανέδειχνε τη συμβολή της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είπε, για την προετοιμασία κινητοποιήθηκε ολόκληρη η δημόσια υπηρεσία, ενώ υπήρξε συνεργασία και με την κοινωνία, ιδιαίτερα με νέους και σχολεία.

Από την πλευρά του, ο διευθυντής της Γραμματείας Κυπριακής Προεδρίας, Δημήτρης Μαυρομμάτης, τόνισε ότι η επιτυχία της Προεδρίας στηρίχθηκε και στη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, επισημαίνοντας ότι το πλαίσιο χορηγιών βασίστηκε σε ανοικτή δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος, με διαφανείς διαδικασίες και προκαθορισμένα κριτήρια αξιολόγησης. Πρόσθεσε ότι οι χορηγοί συνέβαλαν ουσιαστικά στην επιτυχή υλοποίηση της Κυπριακής Προεδρίας, προσφέροντας όχι μόνο αγαθά και υπηρεσίες, αλλά και την τεχνογνωσία και την αξιοπιστία τους.