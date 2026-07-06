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Υπό πλήρη έλεγχο η πυρκαγιά στην Παρεκκλησιά, διερευνώνται τα αίτια

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Στην επιχείρηση κατάσβεσης, συμμετείχαν τέσσερα άτομα του Τμήματος Δασών με ένα πυροσβεστικό όχημα.

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας εντός των ορίων της κοινότητας Παρεκκλησιάς, στην επαρχία Λεμεσού, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Τμήμα Δασών.

«Λόγω της έγκαιρης επέμβασης των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων, η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 17:20 προτού επεκταθεί, καίοντας μικρή έκταση από χαμηλή άγρια βλάστηση», αναφέρεται στην ανακοίνωση. 

Στην επιχείρηση κατάσβεσης, συμμετείχαν τέσσερα άτομα του Τμήματος Δασών με ένα πυροσβεστικό όχημα.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

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