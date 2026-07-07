Αδέσποτα σκυλιά τριγυρνούν στο Δάσος Πάφου: Συγκλήθηκε σύσκεψη με τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη διαχείριση του ζητήματος

Ανησυχία για την ασφάλεια επισκεπτών και εργαζομένων, την προστασία της άγριας πανίδας αλλά και την ευημερία των ίδιων των ζώων προκαλεί η παρουσία αδέσποτων και ανεξέλεγκτων σκύλων στο Κρατικό Δάσος Πάφου, με το Τμήμα Δασών να συγκαλεί διυπηρεσιακή σύσκεψη για τη διαχείριση του ζητήματος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών, η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουλίου 2026, με τη συμμετοχή των αρμόδιων υπηρεσιών.

Στόχος ήταν ο συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων και η διαμόρφωση σαφούς πλαισίου για τη διαχείριση των περιστατικών, στη βάση της ισχύουσας νομοθεσίας και των αρμοδιοτήτων κάθε υπηρεσίας.

Όπως αναφέρεται, η παρουσία αδέσποτων ή ανεξέλεγκτων σκύλων στο δάσος δημιουργεί κινδύνους για την άγρια πανίδα, την ασφάλεια των επισκεπτών και των εργαζομένων, καθώς και για τη δημόσια υγεία. Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στην προστασία και ευημερία των ίδιων των ζώων.

Το Τμήμα Δασών διευκρινίζει ότι οποιαδήποτε ενέργεια εξετάζεται αποκλειστικά εντός του πλαισίου της νομοθεσίας και αφορά συγκεκριμένα περιστατικά, στα οποία τεκμηριώνεται η ύπαρξη άμεσου κινδύνου.

Παράλληλα, διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει να ενεργεί με σεβασμό προς την ευημερία των ζώων και με αίσθημα ευθύνης για την προστασία του δασικού οικοσυστήματος.

Όπως καταλήγει, οποιαδήποτε λύση υιοθετηθεί θα είναι νόμιμη, θα διασφαλίζει την ευημερία των ζώων και θα προκύψει μέσα από τη συνεργασία όλων των αρμόδιων υπηρεσιών.