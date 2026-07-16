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Τέσσερις νέοι Δασικοί Λειτουργοί εντάσσονται στο Τμήμα Δασών

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Αναλαμβάνουν καθήκοντα σε δασικούς σταθμούς σε όλη την Κύπρο, ενισχύοντας τις προσπάθειες για την προστασία και αειφόρο διαχείριση των κρατικών δασών και την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

Τέσσερις νέοι Δασικοί Λειτουργοί εντάχθηκαν από σήμερα στο δυναμικό του Τμήματος Δασών, αναλαμβάνοντας καθήκοντα σε δασικούς σταθμούς σε ολόκληρη την Κύπρο, με στόχο την ενίσχυση του έργου της υπηρεσίας για την προστασία και αειφόρο διαχείριση των κρατικών δασών.

Με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων τους, ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών, Δρ. Σάββας Ιεζεκιήλ, υποδέχθηκε τους τέσσερις νέους λειτουργούς στο γραφείο του, καλωσορίζοντάς τους στην οικογένεια του Τμήματος, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Κατά τη συνάντηση, ο Δρ. Ιεζεκιήλ ενημέρωσε τους νέους Δασικούς Λειτουργούς για την αποστολή, τις αρμοδιότητες και το πολυσχιδές έργο του Τμήματος, υπογραμμίζοντας τον σημαντικό ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν στην προστασία του δασικού πλούτου της χώρας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, ειδικά κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο, καθώς και στη σημασία της διατήρησης και αειφόρου διαχείρισης των κρατικών δασών προς όφελος της κοινωνίας και των επόμενων γενεών.

Το Τμήμα Δασών ευχήθηκε στους τέσσερις νέους Δασικούς Λειτουργούς κάθε επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα συμβάλουν ουσιαστικά στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στην αποτελεσματική υλοποίηση της αποστολής της υπηρεσίας.

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